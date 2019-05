Zahović meni, da so opozorila na sojenje dosegla namen

Športni direktor NK Maribor Zlatko Zahović je v pogovoru za današnji Večer dejal, da gredo v današnji derbi z Olimpijo s spoštovanjem do tekmeca in z mislimi zgolj na tri točke. Obenem je zatrdil, da je trener Darko Milanič nepogrešljiv člen mariborske vizije tudi v naslednjih sezonah.

Zahović je pred današnjem derbijem z ljubljansko Olimpijo poudaril, da trenutno ni čas za razmišljanje o čem drugem kot o treh točkah. "Vse, kar se bo zgodilo po tekmi, bo spontano. Nogomet se igra na igrišču z drugimi emocijami kot zunaj njega, na tekmi bo totalna koncentracija na tisto, kar moramo narediti na igrišču," je dejal Zahović in poudaril: "Prav zato je pri nas totalna koncentracija na to, kar morajo fantje narediti na igrišču. Nobeno podcenjevanje Olimpije ne pride v poštev."

"Nobeno podcenjevanje ne pride v poštev." Foto: Mario Horvat/Sportida

"Naš nogomet ni najbolj razumljiv za slovenske medije in navijače"

Športni direktor je dejal, da je zadovoljen z delom ekipe v zadnjem mesecu. "Šest mesecev nismo izgubili. Šest mesecev! V celi sezoni imamo dva poraza. Razumem, da je težko spremljati NK Maribor v slovenskem prostoru. Naš nogomet ni najbolj razumljiv za slovenske medije in navijače. To je zmagovalni, evropski nogomet. Maribor je v dvanajstih letih nabral 70 odstotkov možnih točk. Normalno je, da od nas želijo vedno več, a tudi mi bi si želeli deset tisoč navijačev na vsaki tekmi. Pa jih ni. Od mojega prihoda do zdaj je število navijačev na normalnih tekmah isto," meni športni direktor mariborskega kluba.

Darko Milanič tudi v naslednjih sezonah ostaja "nepogrešljiv del mariborske vizije". Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Obenem je zatrdil, da trener Darko Milanič tudi v naslednjih sezonah ostaja "nepogrešljiv del mariborske vizije". "V strokovnem vodstvu ni bilo sodelovanja, med sabo se niso dobro razumeli. Nekaj časa sem opozarjal na to. Ko se ni nič spremenilo, pride na vrsto športni direktor, da reče, da je tega dovolj. Zaprl sem jih v pisarno in jim rekel: 'Če boste prišli skupaj ven, ste eno. Če ne, trener ostaja, vse druge pa bom zamenjal.' To smo uredili."

Za uvedbo videonalize v PLTS

Zahovič meni, da bi morala slovenska liga po vzoru številnih evropskih uvesti videoanalizo VAR. "Gotovo, prepričan sem. A klubi tega finančno ne moremo vzdržati. Lahko ga financira nogometna zveza, klubi ga ne moremo. Govorim o sprotnih stroških. Če od nogometne zveze dobimo 80 tisoč evrov, bi morali za VAR nameniti 40 tisoč evrov. Kdo bo pa plače dajal?"

Zahovič meni, da bi slovenska liga morala slediti vzoru številnih evropskih in uvesti videoanalizo VAR, a se zaveda, da finance tega ne dopuščajo. Foto: Reuters

Opozorila dosegla namen

Zahović še meni, da so opozorila na sojenje v državnem prvenstvu dosegla namen: "Opazili smo spremembe. Predvsem v odnosu. Ta je pred tekmo in po njej sicer dosti hladnejši, med njo pa zelo spoštljiv, da se komunicirati s sodniki. Zato so tudi naše reakcije po tekmi drugačne. Velik napredek smo videli. Napake so se sicer nadaljevale, a zato, ker so zdaj sodniki prvič pod pritiskom. Niso pa več namerne. O tem sem prepričan."

"Napake so se sicer nadaljevale, a zato, ker so zdaj sodniki prvič pod pritiskom. Niso pa več namerne. O tem sem prepričan." Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

Keku ne bo lahko, a ...

Zahović je obenem pozdravil vrnitev Matjaža Keka na čelo slovenske reprezentance. "Ne bo pa mu lahko, ker je reprezentanca, vsaj kar se mene tiče, v psihološkem momentu v razsulu. On je to že malo popravil, stvari se še niso dokončno 'poklopile', vprašanje pa je, v kolikšni meri bo to nogometna zveza prepoznala in vzdržala. Upam, da bo uspelo. V takem stanju lahko reprezentanco vzame le nekdo, ki ima ogromna jaj... - da ne bom govoril, kaj -, nekdo, ki verjame v sebe in mu reprezentanca nekaj pomeni. "

