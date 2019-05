Hadžić se je odzval kot Klopp #video

Trener Olimpije Safet Hadžić bo danes vodil zmaje na večnem derbiju prvič, ne pa tudi zadnjič. Čeprav je boj za naslov prvaka že skoraj izgubljen, se želi iz Maribora vrniti z zmago in zagreniti večer vijolicam. Težave z zdravjem so s seznama kandidatov za vroči spopad prečrtale tudi Gorana Brkića, a "dežurni gasilec" zmajev iz tega noče delati drame.

Zmaji v 32. krogu Prve lige Telekom Slovenije v Ljudskem vrtu ne bodo gostovali v najmočnejši zasedbi. Zaradi kartonov bodo Ljubljančani pogrešali najboljšega asistenta Asmirja Suljića, v konici napada ne bo poškodovanega Jucieja Lupete, ki je že končal sezono, manjkal pa bo tudi pomemben člen zvezne vrste Goran Brkić.

''Goran ima poškodbo zadnje stegenske mišice in še ni pripravljen za derbi. Pozna se odsotnost nekaterih igralcev, vendar pa imamo v klubu imamo 30 nogometašev in je treba spoštovati vsakega izmed njih. Proti Mariboru bodo igrali tisti, ki so zdravi in maksimalno pripravljeni,'' se je Safet Hadžić odzval na težave zaradi odsotnosti nekaterih najboljših igralcev. Ponudil je podobno razmišljanje kot karizmatični trener Liverpoola Jürgen Klopp, ta je nedavni čudež proti Barceloni lovil brez nekaterih najboljših zvezdnikov, a tega ni obešal na veliki zvon.

S polno močjo nad Maribor

Odkar se je vrnil na klop Olimpije, je dobil vse domače tekme, izgubil pa edino na gostovanju. Foto: Matic Ritonja / Sportida To ne bo njegov prvi večni derbi z Mariborom, ne bo pa tudi zadnji, saj se bo 30. maja z vijolicami pomeril tudi v finalu pokala Slovenije. Zaradi tega se ne bo šel skrivalnic, ampak bo poskušal premagati Maribor, se mu približati na osem točk in teoretično še ostati v boju za prvaka, njegova velika želja pa je tudi, da bi največji slovenski klubski praznik, ki bo napolnil Ljudski vrt, tako da ga bo spremljalo 12 tisoč gledalcev, zadovoljil gledalce z všečnim in atraktivnim nogometom.

''Pred menoj je zahtevna naloga. Maribor je dobra, disciplinirana in kakovostna ekipa,'' se zaveda, da bo naletel na zelo motiviranega tekmeca, ki Olimpiji v tem trenutku na lestvici beži za 11 točk.

Če bi Olimpija zmagala ... Če bi Olimpija, ki je predsednik Milan Mandarić ne bo spremljal v Ljudskem vrtu, premagala Maribor in nadaljevala niz gostujočih zmag v večnih derbijih, bi se vodilnemu prvoligašu približala na osem točk, hkrati pa imela boljše medsebojno razmerje v tej sezoni, ki bi prišlo prav, če bi ekipi končali sezono (tako kot sta jo v prejšnji sezoni) z enakim številom točk. Rok Kronaveter v Ljudskem vrtu ne bo mogel sodelovati z Goranom Brkićem. Foto: Morgan Kristan / Sportida Tekmeci do konca sezone: Olimpija: (doma – Domžale, v gosteh – Rudar, doma – Mura, v gosteh – Aluminij)

Maribor: (v gosteh – Celje, doma –Triglav, doma – Krško, v gosteh – Domžale)

Olimpija ima boljše posameznike, Maribor pa ekipo

Tomislav Tomić se dobro spominja najljubšega zadetka v dresu Olimpije. Foto: Morgan Kristan / Sportida Maribor je letos še neporažen. Zadnji poraz v prvenstvu je vpisal 26. oktobra 2018, ravno v večnem derbiju z Olimpijo, ko je zmagoviti gol za zmaje dosegel Tomislav Tomić. S prekrasnim projektilom, ki mu Jasmin Handanović, takratni prvi vratar Maribora, ni bil kos. ''To je bila zelo dobra tekma. Dosegel sem ta lep zadetek, a lahko rečem, da je zelo dobro odigrala vsa ekipa,'' se je Hercegovec spomnil na strelski prvenec v dresu Olimpije, ki je osrečil srca navijačev ljubljanskega kluba.

Meni, da ima Olimpija boljše posameznike, Maribor pa igra bolje kot ekipa. ''Maribor ne igra posebno lepega nogometa, je pa zelo discipliniran. Ves čas ima istega trenerja, iste igralce,'' je opozoril na veliko razliko med večnima tekmecema. Olimpijo bo na primer na četrtem večnem derbiju v tej sezoni vodil četrti različni trener, pri Mariboru pa bo, tako kot je že dolgo, na stolčku sedel Darko Milanič.

Bodo nogometaši Olimpije ponovno proslavljali uspeh v Ljudskem vrtu pred številnimi navijači? Foto: Mario Horvat/Sportida

Strateg vijolic želi z navijači Maribora danes proslaviti 15. državni naslov, Tomić pa mu želi prekrižati načrte in pokvariti zabavo. ''Naša želja je, da zmagamo, s tem pa preprečimo, da bi Maribor doma proslavil naslov. Ostal nam je še finale pokala, da rešimo sezono,'' se želi od sezono posloviti vsaj z eno lovoriko.

Derbi si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu z bogatim studijskim programom na Planet TV v soboto od 17.15.