Slovenec o tem, kakšen je nori Nemec, ko ugasnejo luči

Jürgen Klopp bo v sobotnem madridskem finalu lige prvakov še tretjič naskakoval naslov evropskega prvaka. S trenerjem Liverpoola, ki v zadnjih letih velja za enega od najboljših na svetu, je pred leti v Nemčiji sodeloval nekdanji slovenski reprezentant Spasoje Bulajić. O njem ima veliko zanimivih anekdot, ki razkrivajo, za kakšnega trenerja in človeka velja ta Nemec, ki mu zaradi občasnega nevsakdanjega vedenja nekateri pravijo, da je malce nor.

Jürgen Klopp je bil tisti, ki ga je leta 2002 iz Kölna zvabil v Mainz in se z njim dve leti pozneje prebil v prvo nemško ligo. "Ko sem zapuščal Köln, sem se sestal z Jürgenom in že po prvem razgovoru sklenil, da se bom preselil v Mainz. Z vizijo, ki mi jo je predstavil, me je hitro prepričal. Pozneje se je izkazalo, da sem se odločil pravilno," se dogajanja izpred 17 let spominja Spasoje Bulajić.

"Takrat si je šele ustvarjal ime, a je hitro opozoril nase. Takoj sem ugotovil, da gre za človeka, ki dan in noč razmišlja o nogometu in predvsem o tem, kako bi bil uspešen. Bil je zelo dober motivator, vsi smo ga zelo spoštovali. Imel je avtoriteto, čeprav je bil še zelo mlad. Že v prvi sezoni smo bili zelo uspešni in le za gol zgrešili preboj med elito. V drugi nam je uspelo," se spominja nekdanji slovenski reprezentant.

"Pri Mainzu so ga hitro vsi vzljubili. Nogometaši smo mu zaupali, navijači in uprava tudi. Že takrat je bilo mogoče čutiti, da bo zelo dober trener," pravi nekdanji slovenski nogometaš, ki ima o svojem nekdanjem trenerju zelo dobro mnenje.

Človek, ki skrbi, da se vsi počutijo kot del družine

Spasoje Bulajić v dresu Mainza. Foto: Getty Images "Jürgen je zelo preprost človek, s katerim se lahko pogovarjaš o marsičem. Hkrati gre za trenerja, ki vseskozi preseneti. Z besedami, načinom dela … Z marsičem. Predvsem pa gre za trenerja, ki ekipo jemlje kot družino. Že v Mainzu je vseskozi skrbel, da smo se vsi počutili kot del družine. Ne glede na to, ali smo igrali manj ali več, smo se pri njem vseskozi počutili, kot da smo bili vsi pomembni. Pogosto se je pogovarjal tudi z družinami igralcev, organiziral različna druženja in skrbel, da je bilo vse tako, kot mora biti," je zanimiv pogovor o Kloppu, ki se je v finale lige prvakov uvrstil še tretjič, a je tako leta 2013 z Borussio Dortmund kot lani z Liverpoolom izgubil, nadaljeval Bulajić in opozoril: "Njegov način dela je zelo uspešen, zato ne preseneča, da v Nemčiji in tudi drugod po svetu pogosto predava in širi obzorja različnim ljudem, tudi podjetnikom."

Sodelovanje s Kevinom Kamplom je bilo polom

Sodelovanje s Kevinom Kamplom ni obrodilo sadov. Foto: Reuters Kevina Kampla je iz Red Bull Salzburga januarja 2015 v Borussio pripeljal za kar 12 milijonov evrov, a je šlo potem v tisti drugi polovici sezone za Dortmundčane vse narobe.



V prvenstvu je šlo Borussii tako slabo, da se je nekaj časa zadrževala celo v boju za obstanek, na koncu pa pristala na zase slabem sedmem mestu. V ligi prvakov se je poslovila že v osmini finala, edino priložnost za lovoriko pa je imela v pokalu, v katerem je igrala v finalu in izgubila.



Kampl se pod Kloppovim vodstvom ni najbolje znašel. Odigral je vsega 16 tekem in prispeval tri podaje, medtem ko se med strelce ni vpisal. Le tri od teh tekem je odigral od prve do zadnje minute.



Po koncu sezone je zdaj že nekdanji slovenski reprezentant razočaran zapustil Dortmund in za 11 milijonov evrov prestopil v Bayer Leverkusen, poslovil pa se je tudi Klopp in nekaj mesecev pozneje pristal v Liverpoolu. Ne samo z Bulajićem, Klopp je na svoji trenerski poti sodeloval s še enim slovenskim nogometašem.je iz Red Bull Salzburga januarja 2015 v Borussio pripeljal za kar 12 milijonov evrov, a je šlo potem v tisti drugi polovici sezone za Dortmundčane vse narobe.V prvenstvu je šlo Borussii tako slabo, da se je nekaj časa zadrževala celo v boju za obstanek, na koncu pa pristala na zase slabem sedmem mestu. V ligi prvakov se je poslovila že v osmini finala, edino priložnost za lovoriko pa je imela v pokalu, v katerem je igrala v finalu in izgubila.Kampl se pod Kloppovim vodstvom ni najbolje znašel. Odigral je vsega 16 tekem in prispeval tri podaje, medtem ko se med strelce ni vpisal. Le tri od teh tekem je odigral od prve do zadnje minute.Po koncu sezone je zdaj že nekdanji slovenski reprezentant razočaran zapustil Dortmund in za 11 milijonov evrov prestopil v Bayer Leverkusen, poslovil pa se je tudi Klopp in nekaj mesecev pozneje pristal v Liverpoolu.

Zanimiv sestanek pred tekmo leta, pljuvanje koščic in žoga v glavi

V dveh letih igranja pod vodstvom slovitega nemškega trenerja je Bulajić doživel marsikaj zanimivega. Anekdote iz časa sodelovanja s Kloppom so iz njegovih ust kar deževale.

Sloviti nemški trener iz časov, ko je sedel na klopi Mainza. Foto: Getty Images

"Ko smo igrali odločilno tekmo za preboj v prvo ligo, smo imeli v hotelu sestanek pred tekmo. Vzdušje je bilo napeto, vsi smo pričakovali, da nas čakata natančna analiza nasprotnika in razdelitev nalog med igralce. On pa je le prišel v konferenčno sobo, v roko vzel flomaster in na tablo napisal črko a na sto in en način, na koncu dodal še črko h in rekel: 'To je vrhunec in mi ga bomo danes dosegli!' Potem je odšel, nam pa je uspelo zmagati. Dal nam je občutek, da nam preprosto ne more spodleteti," je bil eden izmed pripetljajev, na katerega se je spomnil.

Tudi drugi ni nič manj zanimiv. "Nikoli ne bom pozabil, kaj sem doživel ob prvem druženju, ko sem prišel v klub. Bili smo na neki kmetiji. Prisotni smo bili vsi. Takrat sem bil novinec, pričakoval sem marsikaj, a zagotovo ne tistega, kar sem doživel. Naložil nam je veliko nalog in ena izmed teh je bila, da smo morali pljuvati koščice v daljavo. Vsi, od predsednika kluba, uprave, nogometašev in do družin, smo pljuvali koščice in tekmovali v tem, kdo jih bo pljunil dlje. Prideš kot velik profesionalec, pričakuješ uglajeno druženje, potem pa tekmuješ v pljuvanju koščic. Res zanimiva anekdota, ki pa nas je vse skupaj zbližala. In to je bil seveda tudi njegov namen," je še povedal Bulajić in takoj nanizal še tretji dogodek, ki se mu je vtisnil v spomin.

Skupinska fotografija pred začetkom sezone. Klopp skrajno levo, Bulajić pa tretji z leve v zgornji vrsti. Foto: Getty Images

"Ko smo si na enem izmed treningov podajali dolge žoge, je soigralec slabo zadel žogo in od zadaj zadel Kloppa v glavo tako močno, da mu je odletela kapa, sam pa je skoraj padel po tleh. Vsi smo obnemeli in pričakovali, da bo znorel. On pa je mirno pobral kapo, pristopil do tega igralca in mu rekel: 'Zadeni me še enkrat in plačam ti pico!' In takšnih dogodkov je bilo še veliko. Lahko bi naštel še marsikaj," je opisovanje trenerja, ki je bil letos z Liverpoolom le za točko prekratek za naslov angleškega prvaka, na katerega na Anfieldu čakajo že 29 let, nadaljeval Bulajić.

Kdo bo zmagal v sobotnem finalu lige prvakov? Liverpool 74,35% +

Tottenham 25,65% +

Prekletstvo evropskih finalov

Takole je lani po finalu v Kijevu korakal mimo pokala za ligo prvakov, ob katerem je stal Aleksander Čeferin. Foto: Getty Images



Drugič je v finalu klonil leta 2016, ko je z Liverpoolom obstal na zadnji stopnički v ligi Europa. V finalu, ki je bil na St. Jakob-Parku v Baslu, ga je premagala Sevilla s 3:1, potem ko so Španci po zaostanku z 0:1 prišli do preobrata in končne lovorike.



Tretjič je finale evropskih pokalov izgubil lani, ko ga je na klopi Liverpoola v finalu lige prvakov na Olimpijskem štadionu v Kijevu s 3:1 premagal Real Madrid. Klopp s finali evropskih tekmovanj res nima sreče. Letošnji madridski bo zanj že četrti, a lovorike še nima. Prvega je izgubil z Borussio Dortmund leta 2013, ko je v finalu lige prvakov na Wembleyju v Londonu proti velikemu tekmecu Bayernu klonil z 1:2, potem ko so Bavarci do zmagovitega gola prišili v 89. minuti.Drugič je v finalu klonil leta 2016, ko je z Liverpoolom obstal na zadnji stopnički v ligi Europa. V finalu, ki je bil na St. Jakob-Parku v Baslu, ga je premagala Sevilla s 3:1, potem ko so Španci po zaostanku z 0:1 prišli do preobrata in končne lovorike.Tretjič je finale evropskih pokalov izgubil lani, ko ga je na klopi Liverpoola v finalu lige prvakov na Olimpijskem štadionu v Kijevu s 3:1 premagal Real Madrid.

Tisti, ki ga spremljajo že dlje časa, ga razumejo

Klopp, ki je z Borussio Dortmund v konkurenci močnega Bayerna osvojil dva naslova nemškega prvaka in bil z Dortmundčani tudi pokalni in superpokalni nemški prvak, je v Liverpool prišel leta 2015. Je človek, ki so ga tudi otoški mediji hitro vzljubili. Iz njegovih ust je pogosto slišati marsikatero pikro, zato ne manjka niti sovražnikov, ki si jih je v vsem tem času nabral.

"Marsikomu gre njegov uspeh seveda v nos, a ne bi rekel, da je aroganten ali vzvišen. Je karizmatičen človek, a hkrati tudi zelo preprost. Tisti, ki ga spremljajo že nekaj časa, ga razumejo. Včasih je zaradi vsega pritiska, ki ga obkroža, seveda tudi nataknjen, sicer pa gre za trenerja, ki je zelo priljubljen in skromen. Takšnega sem ga spoznal tudi jaz," je še dejal Bulajić, ki s slovitim trenerjem ni več v stikih.

V četrtem finalu evropskih pokal bo imel v soboto zvečer v Madridu priložnost, da pride do prve lovorike. Foto: Reuters

Nekajkrat sta se še slišala, zdaj se ne več

"Ko sem odšel iz Mainza, sva se še nekajkrat slišala, zdaj se nič več. Pred nekaj leti, ko sem bil na obisku v Nemčiji, sem ga klical, a ga nisem dobil, kar je seveda razumljivo. Zdaj je tako na udaru, da česa takega ni bilo mogoče pričakovati. Prepričan pa sem, da bi me, če bi se srečala na ulici, pozdravil in se pogovoril z menoj. Zagotovo danes ni prav nič vzvišen zaradi vsega, kar se mu dogaja," je prepričan danes 43-letni nekdanji reprezentant Slovenije, za katero je zbral 25 nastopov. Seveda ni skrivnost, za koga bo Bulajić v letošnjem finalu, tako kot še v vsakem Kloppovem do zdaj, navijal. Trikrat do zdaj je bil že razočaran. Bo v četrto drugače?

"Nori" Jürgen Klopp:

Preberite še: