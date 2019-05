47 razlogov, zaradi katerih bo Skomina sodil v finalu lige prvakov

Letošnji finale nogometne lige prvakov na štadionu Wanda Metropolitano v Madridu med Liverpoolom in Tottenhamom, v katerem bo sodil Damir Skomina, bo že 48. tekma najboljšega slovenskega sodnika v najmočnejši evropski nogometni ligi. Z najpomembnejšo tekmo kariere bo Koprčan, ki utegne v prihodnosti postati rekorder, na lestvici vseh časov lige prvakov skočil na šesto mesto. Od njega je več tekem v tem tekmovanju do zdaj sodilo le šest sodnikov.

Foto: Reuters

57 – Kim Milton Nielsen (Danska)

Kim Milton Nielsen je rekorder po številu tekem v ligi prvakov, v kateri je bil glavni sodnik na 57 tekmah. Ta Danec je v ligi prvakov sodil že v njeni krstni sezoni 1992/93, od takrat naprej pa je bil v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu prisoten 13 sezon v nizu. Enkrat tudi v finalu, in sicer leta 2004, ko je bil glavni sodnik v Gelsenkirchnu, kjer je Porto premagal Monaco s 3:0 in Joseju Mourinhu prinesel njegovega prvega od dveh naslovov evropskega prvaka.

Danes 58-letni Danec, ki je nazadnje sodil v sezoni 2005/06 in je že nekaj časa upokojen, se lahko sicer pohvali še s tem, da je sodil v finalu takratnega pokala Uefa leta 1994, ko je Inter z 1:0 premagal Casino Salzburg, in v finalu medcelinskega pokala 2002, v katerem je Bayern München po podaljških premagal Boco Juniors z 1:0.

Pet tekem je sodil tudi na dveh svetovnih prvenstvih (1998 in 2002), in bil na petih tekmah glavni sodnik na kar treh evropskih prvenstvih (1996, 2000 in 2004).

Milton Nielsen je v 57 tekmah v ligi prvakov podelil 137 rumenih kartonov in pet rdečih, tri od teh neposredno. Ob tem je desetkrat pokazal na enajstmetrovko.

Foto: Reuters

53 – Felix Brych (Nemčija)

Felix Brych, ki bo letos dopolnil 44 let, spada med najboljše nogometne sodnike zadnjih let in je najbližji zasledovalec rekorderja. Če bo, tako kot v tej sezoni, v ligi prvakov tudi v prihodnji sezoni sodil na petih tekmah, ga lahko že čez eno leto prehiti.

Nemec se lahko pohvali, da je v elitni evropski nogometni ligi že sodil v velikem finalu, in sicer pred dvema letoma v Cardiffu, kjer je Real Madrid razbil Juventus s 4:1. Sodil je tudi finale lige Europa 2014, ko je Benfica z Janom Oblakom izgubila po enajstmetrovkih proti Sevilli.

Sodil je tudi na dveh svetovnih prvenstvih, lani v Rusiji na eni tekmi in leta 2014 na dveh. Na evropskem prvenstvu je sodeloval enkrat, leta 2016 je sodil na treh tekmah.

Brych sicer velja za najbolj strogega sodnika v zgodovini lige prvakov, saj je rekorder tako po številu rumenih kartonov (podelil jih je že 226) kot tudi rdečih kartonov, pokazal jih je že 17, a od tega vsega štiri neposredno. Rekorder je tudi po številu enajstmetrovk, pokazal jih je kar 21.

Foto: Reuters

51 – Wolfgang Stark (Nemčija)

Še en nemški sodnik in tudi prvi na lestvici sodnikov po številu tekem v ligi prvakov, ki v njej ni sodil v velikem finalu in tudi nikoli ne bo. Po sezoni 2014/15 se je namreč upokojil. Wolfgang Stark, ki danes šteje 49 let, je v pokoj odšel ob sojenju v dveh polfinalih, v letih 2009 in 2011, vrhunec njegove nogometne poti pa je sojenje v finalu lige Europa 2011/12, v katerem je Atletico Madrid v španskem finalu premagal Athletic Bilbao s 3:0.

Enkrat, leta 2010, je sodil na svetovnem prvenstvu (tri tekme) in enkrat, leta 2012, na evropskem prvenstvu (dve tekmi).

Stark je v 51 tekmah v ligi prvakov pokazal 191 rumenih in 10 rdečih kartonov (šest neposredno), dosodil pa tudi 12 enajstmetrovk.

Foto: Reuters

50 – Luboš Michel (Slovaška)

Luboš Michel, ki letos zaokroža desetletje, odkar je nazadnje sodil v ligi prvakov, je šel v zgodovino kot eden tistih, ki je v tem tekmovanju sodil tudi v velikem finalu. Danes 50-letni Slovak je bil glavni delivec pravice v moskovskem finalu Manchester Uniteda in Chelseaja leta 2008, v katerem je Cristiano Ronaldo prišel do prvega od svojih dozdajšnjih petih evropskih naslovov. Portugalec se je velikega uspeha s takratnimi soigralci z Old Trafforda veselil po drami enajstmetrovk.

Michel se lahko pohvali tudi s sojenjem v finalu pokala Uefe 2003, v katerem je Porto s 3:2 po podaljških premagal Celtic s 3:2 in v finalu pokala konfederacij 2005, v katerem je Brazilija s 4:1 razbila veliko tekmico Argentino.

Petkrat je bil glavni sodnik na svetovnem prvenstvu, v letih 2002 in 2006, sodeloval pa je tudi na dveh evropskih prvenstvih. V letih 2004 in 2008 je bil glavni sodnik na šestih tekmah.

Michel je v okroglih 50 tekmah v ligi prvakov pokazal 199 rumenih in 14 rdečih kartonov (sedem neposrednih). Na enajstmetrovko je pokazal v 13 primerih.

Foto: Reuters

49 – Markus Merk (Nemčija)

Še tretji Nemec, ki se je znašel med najboljšo peterico sodnikov po številu tekem v ligi prvakov, je v tem tekmovanju sodil kar 14 sezon, vse od krstne sezone 1992/93 pa do leta 2008, ko je ob znameniti himni lige prvakov na igrišče prišel zadnjič. Markus Merk je sodil tudi v finalu, in sicer na Old Traffordu v Manchestru leta 2003, ko je Milan v italijanskem obračunu proti velikemu tekmecu Juventusu do šestega od svojih sedmih naslovov evropskega prvaka prišel po enajstmetrovkah.

Danes 57-letni Nemec je šel v zgodovino nogometa tudi kot človek, ki je sodil v finalu evropskega prvenstva 2004, v katerem so Grki v Lizboni šokirali Portugalce, glavni sodnik pa je bil tudi leta 1997 v finalu pokala pokalnih zmagovalcev, v katerem je Barcelona z golom Brazilca Ronalda z 1:0 premagala PSG. Na evropskih prvenstvih, zraven je bil še leta 2000, je sicer zbral šest tekem, na dveh svetovnih prvenstvih, 2002 in 2006, pa pet.

Merk je na 49 tekmah v ligi prvakov pokazal 155 rumenih kartonov in 16 rdečih, od tega kar deset neposrednih, kar je rekord tekmovanja. Le šestkrat je pokazal na enajstmetrovko.

Foto: Reuters

48 – Frank de Bleeckere (Belgija)

Najboljši belgijski sodnik vseh časov Frank de Bleeckere je kar trikrat, v sezonah 2006/07, 2009/10 in 2010/11, sodil v polfinalih lige prvakov, a priložnosti, da bi mu ta čast pripadla tudi v velikem finalu, nikoli ni dočakal, čeprav je v tem tekmovanju sodeloval enajst sezon. Nazadnje prav leta 2011, ko se je upokojil in sodniško piščalko odložil, brez da bi sodil v finalu kateregakoli izmed največjih tekmovanj.

Na dveh svetovnih prvenstvih je sodil kar sedem tekem v letih 2006 in 2010, tri nastope pa je zbral v edinem nastopu na evropskem prvenstvu, leta 2008.

De Bleeckere je 48 nastopih v ligi prvakov pokazal 168 rumenih kartonov in štiri rdeče (dva neposredno), ob tem pa dosodil še sedem enajstmetrovk.

Foto: Reuters

47 – Terje Hauge (Norveška)

Terje Hauge je v ligi prvakov sodil 13 sezon in vrhunec dočakal leta 2006, ko je na štadionu Saint Denis v Parizu sodil finale med Barcelono in Arsenalom, ki so ga z 2:1 dobili Katalonci. Nazadnje je sodil leta 2011, potem pa odšel v pokoj. Ko se zazre v preteklost, lahko ta 53-letni Norvežan ugotovi, da je bil zraven tudi na eni tekmi svetovnega prvenstva 2002 in na dveh tekmah evropskega prvenstva 2004.

Hauge je sicer v 47 tekmah v vlogi glavnega sodnika v ligi prvakov podelil 167 rumenih in sedem rdečih kartonov (tri neposredne). Na enajstmetrovko je pokazal 12-krat.

Foto: Reuters

47 – Damir Skomina (Slovenija)

Damir Skomina si deli sedmo mesto na lestvici sodnikov po številu tekem v ligi prvakov, a bo kmalu skočil na šestega, saj ga čaka vrhunec njegove dolgoletne sodniške poti. Letos bo postal 27. človek, ki bo sodil finale lige prvakov, ko bo v Madridu delil pravico na tekmi med Liverpoolom in Tottenhamom. Koprčan, ki bo avgusta dopolnil 43 let, tako da ga verjetno čaka še kar nekaj tekem v elitni evropski nogometni ligi in utegne postati celo rekorder, je do zdaj sodil že kar nekaj pomembnih tekem v tem tekmovanju. Trikrat, v letih 2013, 2016 in tudi 2018 tudi v polfinalih, tako da je tokratna čast, ki jo bo doživel, logično sosledje njegove sodniške nogometne poti.

Pred tem je leta 2017 sodil tudi finale lige Europa med Manchester Unitedom in Ajaxom v Stockholmu, Angleži so zmagali z 2:0, pohvali pa se lahko tudi s sojenjem v evropskem superpokalu 2012 v Monaku, kjer je Atletico Madrid s 4:1 razbil Chelsea. Sodil je še v finalu evropskega prvenstva do 21 let leta 2007, ko so Nizozemci s 4:1 premagali Srbe.

Lani je prvič sodil na svetovnem prvenstvu in bil v Rusiji glavni delivec pravice na treh tekmah, krst na velikih tekmovanjih pa je doživel dve leti pred tem. Na evropskem prvenstvu 2016 je sodil na štirih tekmah. Pohvali se lahko tudi s sojenjem na olimpijskih igral 2008 in pokalu konfederacij 2017 pred tem.

V 47 tekmah lige prvakov je pokazal 182 rumenih kartonov in šest rdečih (tri neposredno). Na enajstmetrovko je pokazal osemkrat.

Foto: Reuters

46 - Anders Frisk (Švedska)

Anders Frisk, ki že od leta 2005 ne sodi več, je ob Skomini, ki pa to kmalu ne bo več, četrti izmed članov elitne deseterice sodnikov po številu tekem v ligi prvakov, ki v tem tekmovanju nikoli ni sodil v finalu. Šved se sicer lahko pohvali, da je v elitni evropski nogometni ligi kar trikrat, in sicer v letih 2000, 2002 in 2004, sodil v polfinalih.

Frisk je zagotovo zelo ponosen tudi na največji dosežek njegove bogate sodniške poti, finale evropskega prvenstva med Francijo in Italijo na Nizozemskem in v Belgiji leta 2000, v katerem je Francija z zlatim golom premagala Italijo z 2:1. Sodil je tudi na spektakularni finalni tekmi pokala konfederacij leta 1999 med Mehiko in Brazilijo, ki se je končala z zmago Mehičanov s 4:3.

Frisk je sicer sodil na enem svetovnem prvenstvu, leta 2002 je bil glavni sodnik na dveh tekmah. Na evropskih prvenstvih je bil zraven kar trikrat. V letih 1996, 2000 in 2004 je skupaj zbral osem nastopov.

V ligi prvakov je Frisk na 46 tekmah pokazal 137 rumenih kartonov in enajst rdečih. Od tega kar osem neposrednih. Dosodil je le tri enajstmetrovke.

Foto: Reuters

45 - Cüneyt Cakir (Turčija)

Eden najboljših evropskih nogometnih sodnikov Cüneyt Cakir je vrhunec dočakal pred štirimi leti, ko je sodil v finalu lige prvakov med Juventusom in Barcelono na Olimpijskem štadionu v Berlinu, kjer so Katalonci prišli do svojega zadnjega evropskega naslova. Pohvali se lahko tudi s sojenjem v finalu klubskega svetovnega prvenstva v sezoni 2012/13, v katerem je brazilski Corinthians premagal Chelsea z 1:0.

Turek je do zdaj sodil na dveh svetovnih prvenstvih, lani in leta 2014 je skupaj sodil na šestih tekmah. Dvakrat, v letih 2012 in 2016, je bil zraven na evropskih prvenstvih. Tudi tam je zbral šest tekem. Tri na vsakem.

V ligi prvakov je 42-letni Cakir v 45 nastopih pokazal 176 rumenih kartonov in osem rdečih (tri neposredno). Dosodil je tudi kar 17 enajstmetrovk.