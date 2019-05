Rdeča invazija v Madrid, kjer Slovenci upajo na čudež

Med tistimi, ki najbolj nestrpno pričakujejo sobotni finale lige prvakov med Liverpoolom in Tottenhamom je zagotovo približno 400 članov uradne slovenske navijaške skupine Liverpoola. Pred sklepnim dejanjem letošnje nogometne klubske sezone smo se s predsednikom kluba Tomažem Račičem pogovarjali o pričakovanjih pred finalom. "Iz našega navijaškega kluba se je v špansko prestolnico podalo nekje okoli 20 ali 25 navijačev, večina je še brez vstopnic in upa, da jih dobijo v zadnjem trenutku," pravi Ljubljančan.

Navijaški začetki danes uradnega kluba navijačev Liverpool FC Slovenija segajo dolgo nazaj. "Skupina navijačev se nas je v Ljubljani dobivala nekje od konca devetdesetih in smo skupaj spremljali tekme. Počasi je vse skupaj začelo rasti, po noriji v Istanbulu leta 2005 pa se je skupini pridružilo še več novih članov. Potem smo se povezali z izjemno močno skupino v Mariboru, kjer je eden od navijačev takrat imel tudi Reds pub, ki je bil posvečen Liverpoolu," pripoveduje predsednik kluba navijačev Tomaž Račič, ki trenutno opravlja svoj četrti mandat.

Liverpool je pred slabima dvema letoma gostoval v Mariboru. Foto: Vid Ponikvar

Klub je zadevo leta 2013 formaliziral. "V Sloveniji smo se registrirali kot društvo, nato pa smo prošnjo poslali še na klub in postali uradni klub navijačev v Sloveniji. Od takrat naprej smo uradni predstavniki kluba v Sloveniji. Danes nas je v društvu nekaj manj kot 400, vsako leto se nam pridruži nekje od 60 do 70 novih članov. Na ta način tudi lažje pridemo do vstopnic za tekme, saj je za tekme na Anfieldu tako rekoč nemogoče dobiti vstopnice, na ta način pa nam klub vsako leto za šest tekem pošlje po 15 kart. S klubom smo ves čas v stiku, veliko naredimo tudi za dobrodelnost," razlaga Račič, ki finalne tekme letos ne bo spremljal na štadionu v Madridu, saj mu ni uspelo dobiti vstopnice, se je pa lani udeležil finala v Kijevu, kjer je Liverpool z 1:3 klonil proti Real Madridu.

Cene vstopnic v nebo

Cene vstopnic na črnem trgu so šle v nebo. Foto: zajem zaslona "Lani v Kijevu je bilo odlično. Vzdušje je bilo neverjetno, ves Kijev je bil rdeč. Glede na to, da je Liverpool igral proti Real Madridu, ki je globalno večja znamka od Liverpoola, pa v Kijevu tega ni bilo čutiti. Vstopnico za tekmo sem prek nekih povezav dobil za 200 evrov. Lani se jih je pred štadionom dalo dobiti za okoli 700 evrov. Letos je naval nekoliko večji," pojasnjuje Račič.

V Madrid je medtem že odpotovalo nekaj slovenskih navijačev kluba iz mesta Beatlesov. "Kot so mi sporočili, je Madrid že preplavljen z rdečo barvo, vzdušje je povsem navijaško. Iz našega navijaškega kluba se je v špansko prestolnico podalo nekje okoli 20 ali 25 navijačev. Dva od teh imata vstopnici, drugi so brez, v upanju, da jih najdejo tam. Tudi če ostaneš brez, je v navijaških conah vzdušje neverjetno. Lani po finalu sem se drugi dan zaradi razočaranja sam podal na sprehod v mesto, v središču mesta na glavnem trgu pa je nekaj tisoč Liverpoolovih navijačev prepevalo, kot da bi postali prvaki," se spominja Račič.

Letos za sklepno dejanje lige prvakov vlada izjemno zanimanje. Cene vstopnic so nekaj dni pred finalom skočile v nebo. Medtem ko je štadion praktično razprodan, se da dan pred tekmo na črnem trgu najcenejšo vstopnico dobiti za dobrih 11 tisoč evrov, za tiste z VIP-postrežbo pa je treba odšteti še dodatnih 13 tisoč evrov. Uefa je za finale na štadionu Wanda Metropolitano skupno namenila le 33.286 vstopnic za navijače tako Liverpoola kot Tottenhama, po zadnjih podatkih pa naj bi se v Madridu v soboto zbralo okoli 80 tisoč navijačev obeh ekip, veliko več pa naj bi bilo tistih, ki pesti stiskajo za Liverpool. "Zaradi navala navijačev je normalno, da se dvignejo tudi cene prenočišč, v restavracijah in drugje. Tega se ne da spremeniti, povsod je enako," pojasnjuje Račič.

V Madrid se zgrinjajo navijači Tottenhama in Liverpoola, ki naj bi jih bilo v Madridu v soboto več. Foto: Reuters

"Za vstopnico sem največ odštel za finale lige Europa leta 2016 v Baslu. Za srečanje Liverpoola in Seville sem plačal tisoč evrov. Takrat smo zamudili tudi let iz Benetk v Švico, zato smo se v Basel podali kar z avtom, prispeli smo približno dve uri pred tekmo. Težko je bilo priti tudi do prenočišča, rezervirati si moral vsaj štiri nočitve, tako smo za eno noč plačali štirikratno ceno," pravi Račič, ki izkušnjo v Baslu opisuje kot najdražjo v svoji navijaški zgodovini.

Verjeli v preobrat

Tomaž Račič je verjel v preobrat Liverpoola v polfinalu. Foto: Facebook Liverpool je v letošnji sezoni v ligi premier zasedel drugo mesto. Tako želeni naslov angleških prvakov, ki ga Redsi čakajo že 29 let, se jim je izmuznil za točko.

"Tako kot je rekel Jürgen Klopp. Če ne znaš uživati v poti, potem tudi cilj nima smisla. Letos so nas nogometaši osrečili na toliko tekmah, da čeprav je prisotnega nekaj razočaranja, je napredek v zadnjih treh letih neverjeten. To, da se je Liverpool do zadnjega boril z Manchester Cityjem, ki je stroj, je fenomenalno. Liverpool je klub, ki pooseblja določene vrednote in etiko, združuje na milijone ljudi po vsem svetu, zato je vse skupaj več kot nogomet," pojasnjuje Račič, ki je v Liverpool verjel tudi po debaklu z Barcelono na prvi polfinalni tekmi v ligi prvakov, ki so jo rdeči izgubili s 3:0.

"Iskreno sem verjel, da Liverpool lahko pripravi preobrat. Še celo za eno od medijskih hiš sem dejal, da v to verjamem. Tekme, kot so bile z Milanom v Istanbulu, pa z Borussio Dortmund v Alavesu so bile dokaz, da nikoli ne smeš obupati," pravi.

Liverpool v finalih lige prvakov (do 1991 pokal državnih prvakov):



Sezona 1976/1977:

Liverpool : Borussia Mönchengladbach 3:1



Sezona 1977/1978:

Liverpool : Club Brugge 1:0



Sezona 1980/1981:

Liverpool : Real Madrid 1:0



Sezona 1983/1984:

Liverpool : Roma 1:1 (4:2)*po izvajanju enajstmetrovk



Sezona 1984/1985:

Juventus : Liverpool 1:0



Sezona 2004/2005:

Liverpool : Milan 3:3 (3:2)* po izvajanju enajstmetrovk



Sezona 2006/2007:

Milan : Liverpool 2:1



Sezona 2017/2018:

Real Madrid : Liverpool 3:1

Tottenhama ne gre podcenjevati

Zdaj je pred rdečimi še zadnja tekma v sezoni, ki bi jo tako lahko sklenili z lovoriko, na katero čakajo od leta 2005. Za šesto zvezdico se bodo pomerili s Tottenhamom, ki je tako kot Liverpool do finala prehodil neverjetno pot.

Račič o pričakovanjih pred finalom:

"Tottenham je ena najbolje vodenih ekip v ligi, igrajo lep nogomet. Pochettino je z res malo sredstvi naredil odlično ekipo. Kljub temu pa mislim, da imajo krajšo klop od Liverpoola, njihova celotna igra sloni le na Eriksenu in Dele Alliju. Mislim, da so tudi v igri v obrambi bistveno slabši od Liverpoola, zato verjamem, da bodo imeli obilico težav s hitrimi Liverpoolovimi napadalci. Lanska ukrajinska izkušnja nam bo zagotovo prišla prav. Za take tekme potrebuješ izkušnje. Igralci bodo zagotovo grizli do konca, je pa res, da lahko že en sam nepredvidljiv dogodek spremeni potek tekme," pojasnjuje Račič.

"Ne smemo ponoviti napak Barcelone iz polfinala" V klubu navijačev verjamejo v delo Jürgena Kloppa, ki so mu podarili tudi navijaški šal. Foto: Facebook

A v slovenskem navijaškem klubu petkratnih evropskih klubskih prvakov pred finalom vlada pozitivno vzdušje. "Med navijači vlada optimizem, včasih se moramo kar miriti, da tekma še ni dobljena. Ne smemo ponoviti napak Barcelone iz polfinala, ki je v drugo tekmo vstopila z miselnostjo, da je že v finalu. Zagotovo bo trd boj in Tottenhama res ne gre podcenjevati. Če bo Liverpoolu uspelo doseči hiter gol, verjamem, da bodo zmagali tudi s tremi ali štirimi goli razlike. Drugače bo, če se bodo Londončani v igri zaprli, a pričakujem visoko zmago Liverpoola," napoveduje Račič, ki verjame, da je prišel čas za Liverpoolovo osvojitev lovorike tudi pod vodstvom Jürgena Kloppa.

"Klopp je v celoten klub prinesel neko povezanost, ki se je prenesla tudi na navijače. Klopp razume idejo tega kluba, mislim, da od Beniteza naprej Liverpool ni imel trenerja, ki bi razumel smisel kluba," pripoveduje Račič, ki bo finale spremljal v Mariboru na poroki enega izmed navijaških kolegov.

"Mislil je, da bo sezone do junija že konec, pa se je malce uštel. Zdaj bomo tekmo spremljali skupaj na poroki, saj bo tam večina slovenskih Liverpolovih navijačev, tako da bo zagotovo nekaj posebnega," še pravi.

