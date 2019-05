Messi spregovoril prvič po Liverpoolu in odprl dušo

"To je najtežji poraz v moji karieri," je današnjim finalom španskega nogometnega pokala v Sevilli, v katerem lahko ob zmagi nad Valencio pride do druge dvojne krone na domačih tleh v nizu, o izpadu iz lige prvakov povedal Lionel Messi. Zvezdnik in kapetan Barcelone, ki je šestič prejel zlato kopačko, je spregovoril prvič po bolečem porazu proti Liverpoolu na povratni tekmi polfinala elitne evropske nogometne lige.

"Na Anfieldu smo odigrali grozno tekmo. Kar se nam je zgodilo, je bil za nas zelo hud udarec. Ne samo zame, ampak za celo ekipo. Težko se je bilo pobrati. Izgubiti na tak način je nesprejemljivo. Vse, kar lahko rečemo o povratni tekmi proti Liverpoola, je, da se opravičujemo," je povedal Lionel Messi o hudem porazu na Anfieldu. Pred tremi tedni je tam s soigralci branil prednost s 3:0, ki si jo je Barcelona priigrala prav po zaslugi njegove bleščeče predstave na prvi tekmi (dva gola, začel je tudi akcijo za tretjega), a nato v Liverpoolu izgubila z 0:4 in se poslovila od sanj o petem naslovu evropskega prvaka, na katerega čaka od leta 2005.

"Poraz v finalu svetovnega prvenstva je bil grozen, toda to je bilo še huje. To je najtežji poraz v moji karieri," je še dejal Argentinec, ki je v dresu izbrane vrste izgubil že v štirih finalih velikih tekmovanj. Poleg finala svetovnega prvenstva 2014 še v finalih južnoameriških pokalov v letih 2007, 2015 in 2016. Z Barcelono se je od lige prvakov na podoben način poslovil tudi lani, ko je Romo na prvi tekmi četrtfinala pred domačimi navijači premagal s 4:1, potem pa v Rimu klonil z 0:3 in izpadel. "To, da se ti nekaj takega zgodi dvakrat v dveh letih, je nesprejemljivo," je povedal Messi.

V finalu lahko premakne še en mejnik

Lani se je veselil šeste pokalne lovorike. Foto: Reuters



Messi je prvič zadel že v prvem finalu pri zmagi nad Athletic Bilbaom s 4:1 leta 2009. Zadel je tudi leta 2012 proti istemu nasprotniku, ko je Barcelona v finalu zmagala s 3:0, proti Athleticu pa zadel tudi leta 2015, ko je pri zmagi s 3:0 zabil dva gola. Leto pozneje, ko so Katalonci premagali Sevillo z 2:0, se ni vpisal med strelce, je pa zato spet zadeval predlani pri zmagi nad Alavesom s 3:1 in lani, ko je Barcelona v finalu na štadionu Wanda Metropolitano v Madridu razbila Sevillo s 5:0. Messi, ki se je do zdaj že šestkrat veselil končne zmage v španskem pokalu, ima danes na tekmi proti Valencii priložnost, da v vrsto rekordov, ki si jih lasti, postavi še enega. Če bo zadel, bo postal prvi nogometaš, ki bo zabijal gole v šestih različnih finalih pokalnega tekmovanja in prehitel nekdanjega napadalca Athletic Bilbaa, ki je med letoma 1942 in 1950 zadeval na petih finalnih tekmah.Messi je prvič zadel že v prvem finalu pri zmagi nad Athletic Bilbaom s 4:1 leta 2009. Zadel je tudi leta 2012 proti istemu nasprotniku, ko je Barcelona v finalu zmagala s 3:0, proti Athleticu pa zadel tudi leta 2015, ko je pri zmagi s 3:0 zabil dva gola. Leto pozneje, ko so Katalonci premagali Sevillo z 2:0, se ni vpisal med strelce, je pa zato spet zadeval predlani pri zmagi nad Alavesom s 3:1 in lani, ko je Barcelona v finalu na štadionu Wanda Metropolitano v Madridu razbila Sevillo s 5:0.

Odločno je stopil v bran trenerja

Kapetan Barcelone je na novinarski konferenci pred današnjim finalom pokala proti Valencii, ki bo na štadionu Benita Villamarina v Sevilli, spregovoril sploh prvič od hudega poraza v Liverpoolu, po katerem se je še bolj kot on na udaru znašel trener Kataloncev Ernesto Valverde.

Pravi, da je bil nedavni poraz na Anfieldu najtežji na njegovi dolgoletni nogometni poti. Foto: Reuters

"Kar se je zgodilo na Anfieldu, ni bila njegova krivda. Igralci smo tisti, ki smo na igrišču. Valverde je na klopi Barcelone opravil sijajen posel. Želim si, da trener ostane tudi v prihodnji sezoni. Lani smo osvojili dvojno krono, zdaj imamo priložnost, da nam to uspe tudi letos," je Messi stopil v bran 55-letnemu španskemu trenerju, ki je na klop Barcelone iz Athletic Bilbaa prišel leta 2017. Od takrat je v 118 tekmah na njihovi klopi ob 81 zmagah doživel le 11 porazov. Če bo danes zvečer premagal Valencio, bo Kataloncem prinesel še četrto od štirih domačih najpomembnejših lovorik, ki so bile na voljo. Ob tem je v klubske vitrine pospravil tudi en španski superpokal (2018). Tistega iz leta 2017 je izgubil.

Poraz bi še dodatno odprl rane

Trener Barcelone Ernesto Valverde očitno uživa polno kapetanovo zaupanje. Foto: Reuters "Danes moramo zmagati. Če bi izgubili, bi bili še v slabšem položaju, kot smo zdaj. Za nami je sicer sijajna sezona, ampak po porazu v ligi prvakov bi poraz v finalu pokala še dodatno odprl naše rane," je za konec povedal Messi, ki lovi še sedmi naslov španskega pokalnega zmagovalca in peto zmago v tem tekmovanju v nizu. Če bo uspešen, se bo z Barcelono veselil še 35. lovorike.

Eno priznanje je že prejel. S 36 goli v španski ligi je bil namreč najboljši strelec evropskih lig in še tretjič v nizu osvojil zlato kopačko. Teh ima zdaj na svojih policah že šest, kar je rekord. Messi, ki je kljub spodrsljaju v polfinalu lige prvakov prvi favorit za zlato žogo 2019, je v tej sezoni za Barcelono v vseh tekmovanjih v 49 nastopih zabil 50 golov. Ob tem je prispeval še 22 asistenc. Poleti ga sicer z Argentino čaka nastop na južnoameriškem pokalu, ki bo v Braziliji, kjer bo skušal v reprezentančnem dresu priti do prve pomembnejše lovorike.

Večkratni dobitniki zlatih žog:

6 – Lionel Messi (Argentina): 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17 in 2018/19.

4 – Cristiano Ronaldo (Portugalska): 2007/08, 2010/11, 2013/14 (delitev), 2014/15.

2 – Eusebio (Portugalska): 1967/68 in 1972/73. Gerd Müller (Nemčija): 1970/71 in 1971/72. Dudu Georgescu (Romunija): 1974/75 in 1976/77. Fernando Gomes (Portugalska): 1982/83 in 1984/85. Ally McCoist (Škotska): 1991/92 in 1992/93. Mario Jardel (Brazilija): 1998/99 in 2001/02. Thierry Henry (Francija): 2003/04 in 2004/05 (delitev). Diego Forlan (Urugvaj): 2004/05 (delitev) in 2008/09. Luis Suarez (Urugvaj): 2013/14 (delitev) in 2015/16.

...