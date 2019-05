Barcelona po drugo dvojno krono v nizu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Barcelona in Valencia se bosta v Sevilli udarila za pokalno lovoriko za sezono 2018/19. Foto: Reuters

Danes ob 21. uri se bosta na štadionu Benita Villamarina v Sevilli, ki je dom tamkajšnjega Betisa, v finalu španskega nogometnega pokala udarila Valencia, ki lovi osmo pokalno lovoriko, in branilka naslova Barcelona, ki je do zdaj v španskem pokalu osvojila že 30 naslovov. Če bodo zmagali Katalonci, bodo še drugič v nizu v Španiji prišli do dvojne krone.