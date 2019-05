Najhujša nočna mora Barcelone

Zvezdnikom Barcelone se bo v nočnih morah še dolgo prikazovala podoba Brazilca Allisona Beckerja. Eden najboljših vratarjev na svetu je lani stal med vratnicama Rome in ji pomagal do domačega čudeža nad Katalonci (3:0), letos pa je stopil še stopničko višje in se z Liverpoolom po epskem preobratu (4:0) na Anfieldu uvrstil v finale lige prvakov.

Nepozaben večer na Anfieldu je ponudil nepopisno slavje Liverpoola in veliko žalost favorizirane Barcelone, ki je na Otoku zapravila velikansko prednost (3:0) in izpadla iz boja za evropsko krono. V finalu lige prvakov bo zaigral Liverpool.

Če do prvega junija ne bo nepričakovanih zdravstvenih težav, bo na vratih rdečih stal Allison Becker. Brazilski čuvaj mreže je klub iz mesta kuštravcev lani stal rekordnih 75 milijonov evrov, a so navijači enotnega mnenja, da se je nakup izplačal do zadnjega centa.

Prekletstvo Barcelone v ligi prvakov

Na Anfieldu je zbral pet veličastnih obramb proti Barceloni. Tako je ustavil nevaren strel Jordija Albe. Foto: Reuters Allison je prispeval levji delež k zgodovinskemu podvigu, veličastni zmagi nad osramočeno Barcelono (4:0), s katerim si je Liverpool še drugič zapored zagotovil nastop v sklepnem dejanju lige prvakov. Čeprav so ga na Anfieldu napadali mojstri takšnega kova, kot so Lionel Messi, Luis Suarez, Philippe Coutinho in še kdo, je ohranil mrežo nedotaknjeno.

Lani je ostal nepremagan na nori tekmi v Rimu, ko se je Roma v podivjanem ritmu znesla nad presenetljivo nemočno Barcelono (3:0), v torek pa je zbral pet velikih obramb in skupaj z nepopustljivimi soigralci prisolil Kataloncem še eno bolečo zaušnico. Eno najbolj bolečih v bogati zgodovini Barcelone.

Klopp: Velika moč Liverpoola

Veselje po (še eni) zgodovinski zmagi nad Katalonci Foto: Reuters Trener Jürgen Klopp je po dvoboju izpostavljal, da je čudežno napredovanje Liverpoola v finale zasluga vseh igralcev. Ni hotel izpostavljati posameznikov, čeprav sta na tekmi na seznamu strelcev izstopala soseda Belgijec Divock Origi in Nizozemec Georginio Wijnaldum, oba sta v polno zadela dvakrat. Vseeno pa je naredil nekaj izjem in zapihal na dušo prvemu vratarju Liverpoola.

"Alisson je naša velika moč. Na svetu so še bolj spektakularni vratarji, on pa poskrbi, da se s telesom vedno znajde pred žogo. Ne vem, kako mu to uspeva," ga je karizmatični Nemec pohvalil po že 25. tekmi v tej sezoni, na kateri je ostal nepremagan. S tem je dal vedeti, da je Alisson zagotovo eden največjih junakov Liverpoola, ki so angleškemu velikanu tlakovali pot do neverjetne vrnitve proti Barceloni.

Doživel je deja vu

Lani je v polfinalu lige prvakov izpadel po hudi drami prav proti bodočemu delodajalcu Liverpoolu, pred tem pa izločil Barcelono. Foto: Reuters ''Neverjeten občutek. Kakšna tekma, kakšen uspeh! Nekaj podobnega sem doživel že lani z Romo,'' je Alisson po tekmi povedal v mikrofon Sky Sport Italia in priznal, da je doživel svojevrstni deja vu. Znova se je podpisal pod veliki preobrat, po katerem je krajšo potegnila Barcelona. Na sramotilni steber je pripel Katalonce in postal njihovo prekletstvo, kar se tiče odločilnih povratnih tekem izločilnega dela lige prvakov. Lani v Rimu, letos v Liverpoolu, to ni več naključje.

''Srečen sem, ko lahko tako pomagam soigralcem. Izjemno, sanjsko. Zdaj je pred nami veliki cilj, zmaga v finalu lige prvakov,'' je 26-letni Brazilec poudaril, kako bi želel končati najboljšo sezono v karieri. Prvega junija bo v Madridu in na stadionu Wanda Metropolitano, kjer je doma njegov stanovski kolega Jan Oblak, poskušal prvič postati evropski klubski prvak. Na drugi strani bo stal Ajax oziroma Tottenham, tekmec bo znan danes pozno zvečer.

Če bi Francoz zadel za 4:0 ...

Morda bi se polfinalni razplet angleško-španskega spopada končal drugače, če bi Francoz Ousmane Dembele, ki zaradi poškodbe mišice ni kandidiral za povratno tekmo v Liverpoolu, v izdihljajih srečanja na Camp Nouu izkoristil smrtno priložnost za 4:0. Tudi o tem je po nepozabnem triumfu v Liverpoolu govoril Becker.

Veselje nogometašev Liverpoola in navijačev po zmagi nad Barcelono:

''Na prvi tekmi je Barcelona zapravila imenitno priložnost za 4:0. Če bi zmagala s 4:0, bi nam povsem otežila nalogo, pri 0:3 pa smo še verjeli v napredovanje. Uspel nam je velik preobrat. Navijači so nam bili v ogromno podporo. To je bil nepozaben večer,'' je dejal Brazilec.

Brazilec z nemškimi koreninami

Po njegovih žilah se preteka nemška kri, zato ne preseneča priimek Becker. Foto: Reuters Kdo je sploh veliki junak Liverpoola med vratnicama? Rodil se je pred 26 leti v mestu Novo Hamburgo, ki leži v okolici Porto Alegreja in so ga ustanovili nemški migranti. Zato ne preseneča njegov priimek Becker, ki ga je v športnem svetu proslavil zlasti legendarni nemški teniški igralec Boris Becker.

Po njegovih žilah se preteka tudi nemška kri. Njegovi stari starši so živeli na ulici, poimenovani po njegovem pradedku Gustavu Beckerju. Ko bo Alisson snel rokavice in se poslovil od vratarskega posla, bo za njim tako bogata kariera, da bi lahko kot eden najbolj znanih meščanov mesta Novo Hamburgo tudi sam dočakal čast, ko bodo poimenovali katero izmed ulic v predmestju Porta Alegreja po njem.

Ne nazadnje ni le prvi vratar Liverpoola, pred tem Rome in Internacionala, ampak tudi prvi čuvaj mreže brazilske reprezentance, kjer ima veliko konkurenco v Edersonu (Manchester City), s katerim se v tej sezoni poteguje tudi za angleško krono in mu v primerjavi z ligo prvakov ne kaže tako dobro, saj lahko konec tedna Liverpool na prvo mesto popelje le senzacionalen neuspeh Cityja v Brightonu. Kar pa ne bi bilo nič nemogočega. Sodeč po videnem v torek na Anfieldu, je nogomet tako nepredvidljiv, da ne gre vnaprej odpisati prav ničesar.

Tam, kjer je kariero začel kapetan Maribora

Člansko kariero je začel pri Internacionalu. Foto: Reuters Alisson je vratarsko kariero začel pri Internacionalu iz Porto Alegreja, kateremu se je pridružil pri desetih letih. Sledil je poti starejšega brata Muriela Gustava Beckerja, ki je od njega starejši šest let, zdaj pa brani na Portugalskem pri Belenensesu. Alisson je tako prve vratarske korake naredil v klubu, kjer je kariero začel tudi dolgoletni mariborski kapetan in rekorder Marcos Tavares. Da je pred Alissonom bogata kariera, je dokazal že pri Internacionalu, kjer se je za položaj na vratih potegoval s slovitim reprezentantom Dido in tako zelo opozoril nase, da je postal prvi vratar kluba.

Leta 2016 je dočakal tisto, o čemer po navadi najbolj hrepenijo brazilski nogometaši. Kariero je nadaljeval v enem izmed večjih evropskih klubov. Izbrala ga je Roma, kjer se je z Wojciechom Szczesnyjem potegoval za mesto prvega vratarja.

V sezoni 2017/18 je bil najboljši vratar italijanskega prvenstva. Foto: Reuters

Zanj je plačala 7,5 milijona evrov. Na začetku je moral čakati na svojo priložnost. Bil je zgolj rezerva, branil le na evropskih tekmah, nato pa se je Poljak odločil, da bo sprejel ponudbo Juventusa. Alisson je tako ostal v večnem mestu. Pozneje je priznal, da je takrat, ko je bil bolj ali manj obsojen na klop, vneto razmišljal o selitvi, ker si je želel bolj stalne tekmovalne forme.

Nasledil Nemca, ki si je privoščil preveč napak

Pri Liverpoolu je na položaju prvega vratarja nasledil Lorisa Kariusa. Foto: Reuters V sezoni 2017/18 je zažarel v (po)polni luči. Sezono je začel s prvim nastopom v serie A, ko je ohranil mrežo nedotaknjeno na gostovanju v Bergamu pri Atalanti (1:0). Njegovo moč sta na tej tekmi izkusila tako Jasmin Kurtić kot tudi Josip Iličić. Becker je pridobil samozavest in postal eden najbolj cenjenih vratarjev v Evropi. Odlična statistika ga je popeljala do priznanja za najboljšega vratarja serie A, največji dosežek pa je ustvaril v Evropi, ko se je z Romo skoraj uvrstil v finale lige prvakov.

V četrtfinalu je izločil Barcelono, v polfinalu pa bi skoraj preskočil še oviro iz Liverpoola. Njegovega prihodnjega delodajalca. In to čeprav je na dveh tekmah proti rdečim prejel kar sedem zadetkov. Sinovi volkulje so bili po povratni polfinalni tekmi (4:2) še dolgo jezni na slovenskega sodnika Damirja Skomino, v finale pa se je uvrstil Liverpool in tam pogorel proti madridskemu Realu. Zlasti zaradi začetniških napak vratarja Lorisa Kariusa. Takrat so rdeči spoznali, da potrebujejo za uresničitev sanj o lovorikah bolj zanesljivega čuvaja mreže.

Tri tedne svetovni rekorder

Izbrali so Alissona Beckerja, zanj plačali 75 milijonov evrov in poskrbeli za takratni svetovni rekord, kar se tiče rekordnega nakupa vratarjev. Tri tedne pozneje je njegov rekord podrl Španec Kepa Arrizabalaga, ki ga je Chelsea kupil za 80 milijonov evrov. Najdražji vratarski nakupi so tako doma na Otoku, angleški mediji pa že omenjajo možnost, da bi v primeru odhoda Španca Davida de Gee na Old Trafford prišel nihče drug kot slovenski as Jan Oblak. In to za kar 120 milijonov evrov, kar bi bil z naskokom nov svetovni rekord.

Z brazilsko reprezentanco je na svetovnem prvenstvu v Rusiji izpadel v četrtfinalu proti Belgiji. Foto: Reuters

Oblak je v svoji karieri že branil v finalu lige prvakov. Leta 2016 je ostal praznih rok v Milanu. Becker bo prvič največjo čast, kar jo je lahko deležen vratar v vrhunskem klubskem nogometu, dočakal prav na njegovem dvorišču! Prvega junija, ko se bo udaril z Ajaxom oziroma Tottenhamom.