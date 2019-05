Senzacija vseh senzacij, po kateri se je Messi zavil v molk

Nogometaši Liverpoola so na povratni polfinalni tekmi lige prvakov premagali Barcelono kar s 4:0 in poskrbeli za enega največjih presenečenj v zgodovini tekmovanja. Na Anfieldu je sledilo nepopisno slavje, v taboru prvega finalista niso skrivali sreče, trener Barcelone Ernesto Valverde pa je prevzel odgovornost za nenadejan polom Lionela Messija in druščine, ki bo Katalonce še dolgo pekel.

Česa takšnega pa še ne! No, skoraj … Pred dobrim letom se je Barcelona, napolnjena s samozavestjo in strelsko formo Lionela Messija skoraj brezskrbno odpravila v večno mesto. Romo je doma v četrtfinalu lige prvakov nadigrala s 4:1, nato pa na Olimpicu povsem pogorela.

Ponudila je bledo sliko, katalonski stroj se je pokvaril ob najbolj neprimernem trenutku, Argentinec pa je dokazal, da je vendarle iz mesa in krvi. Navijači Barcelone so prejeli boleč udarec, nikakor pa niso verjeli, da bi jim lahko bilo kdaj še bolj neugodno.

Barcelono razbili na prafaktorje

Rdeči so povozili Katalonce. Po dvakrat sta v polno zadela soseda, Belgijec Divock Origi in Nizozemec Georginio Wijnaldum (levo). Foto: Reuters Na njihovo žalost, a toliko večjo srečo privržencev Liverpoola, niso čakali dolgo. V torek, 7. maja 2019 so dočakali nov večer iz nočnih mor. Tokrat ni blestela Roma, ampak Liverpool. Od mrtvih so vstali rdeči in z junaškim, redko videnim preobratom, na krilih bučnega občinstva, 12. igralca rdečih, na moč in vpliv katerega je pred dvobojem zaman opozarjal zvezdnik Barcelone Luis Suarez, izpisali eno najbolj veličastnih nogometnih zmag v zgodovini klubskih tekmovanj.

Barcelono, ki v španskem prvenstvu nima enakovrednega tekmeca, v ligi prvakov pa ji je šlo do gostovanja na Anfieldu vse kot po maslu, je razstavila na prafaktorje. V nasprotju z 99,9 odstotkov pričakovanj je nadoknadila zaostanek treh zadetkov (0:3) in še enkrat več prikazala nogomet, tako priljubljen šport, ki ne neha presenečati z razpleti epskih razsežnosti, v vsej njegovi lepoti.

Ko od sreče zajoka tudi Milner

Jürgen Klopp je kot trener dosegel že ogromno pomembnih zmag, to pa uvršča na seznam najbolj posebnih. Foto: Reuters ''Težko je bilo že premagati Barcelono, verjetno najboljšo ekipo na svetu, kaj šele zadržati mrežo nedotaknjeno. Še sam ne vem, kako nam je uspelo. Zgodilo se je nekaj neverjetnega. Ko je po koncu dvoboja na igrišču od sreče zajokal James Milner, se nas je to zelo dotaknilo. To je čar nogometa. To nam veliko pomeni. Prav vsem. Lahko ste videli, kaj se je dogajalo na stadionu. Na svetu so še bolj pomembne stvari od tega, a če ustvariš tako čustveno vzdušje, kot je na Anfieldu, takšno enotnost, pripadnost, potem je to nekaj posebnega. Vse zasluge gredo fantom. To je bila mešanica potenciala in neverjetnega srca. Mešanica, kakršne nisem videl še nikoli prej,'' je trenerju Liverpoola Jürgenu Kloppu zmanjkovalo besed, s katerimi je opisoval morda največjo zmago v bogati karieri.

Objem Kloppa in objokanega Milnerja:

James Milner is in tears, Klopp runs over and gives him a hug!



This is incredible 🙌 pic.twitter.com/5yAqQsnxM6 — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 7, 2019

''Fantom sem pred tekmo dejal, da smo se znašli pred nemogočo misijo, a imajo, zato, ker so to pač oni, vseeno priložnost. V življenju sem si ogledal ogromno tekem, a se ne morem spomniti, da bi bila kakšna podobna tej,'' se je karizmatični Nemec, ki na klopi Liverpoola v štirih letih še ni osvojil lovorike, čudil izjemni predstavi oslabljene zasedbe gostiteljev.

Salah zadel v polno z izborom majice

Prvi zvezdnik Liverpoola Mohamed Salah je moral zaradi poškodbe spremljati dvoboj s tribun. Foto: Reuters Čeprav so manjkali kar trije člani najmočnejše enajsterice, tudi udarni sili napada, Mohamed Salah in Roberto Firmino, ni obupal in verjel v čudež. Vedel je, kakšne menjave ima na razpolago. Niso ga pustile na cedilu, ampak poskrbele, da je Anfield norel od navdušenja. Psihološko moč, iz katere je Liverpool navkljub visokemu porazu na Camp Nouu črpal energijo, potrebno za takšen čudež, je najbolje opisal pogled na poškodovanega Salaha.

Po tekmi je presrečen hitel čestitati soigralcem, oblečen pa je bil v majico z napisom ''Never give up''. Nikoli ne obupaj. Nikoli se ne predaj. Nikoli ne odnehaj, ampak vztrajaj! Točno to, kar je Liverpool pokazal in dokazal na zelenici, kjer je izločil mogočno Barcelono in zasluženo napredoval v finale. Kdo bi si mislil!

''Bili so boljši od nas. To je treba sprejeti. Njihov drugi zadetek nas je hudo prizadel, tretji je sledil le nekaj minut pozneje. Naših priložnosti nismo pretopili v zadetek. Ko dopustiš tekmecu, da naredi tak preobrat, si ne moreš privoščiti izgovorov. Pričakovali smo, da bo igral Liverpool bližje našemu golu kot na prvi tekmi. To je tudi storil, a se nato nismo mogli otresti njihovega pritiska,'' je razočarani strateg Barcelone Ernesto Valverde priznal, kaj je šlo narobe na igrišču.

Origi igral za poškodovane soigralce

Divock Origi je navdušil in dvakrat zatresel mrežo Barcelone. Foto: Reuters Eden največjih junakov čarobne zmage nad Barcelone je bil Divock Origi. Belgijski reprezentant, ki ima na Anfieldu status rezervista, je dal dva zadetka. Njegova prva v ligi prvakov. Dosegel ju je ob pravem času.

''Za njih je zaslužna ekipa. Borili smo se do zadnjega. Vedeli smo, da bo ta večer nekaj posebnega. Hoteli smo se izkazati za vse naše poškodovane fante. Težko je opisati, kaj nam je uspelo,'' je po tekmi izžareval skromnost 24-letni Belgijec, ki mu je trener Klopp zaradi odsotnosti Salaha in Firmina namenil poglavitno vlogo v napadu ter poskrbel za enega največjih preobratov, kar jih pozna izločilni del lige prvakov. Predlani je rekordnega zakuhala prav Barcelona, ko je nadoknadila poraz z 0:4 v Parizu. Doma je zmagala s 6:1 …

Busquets se je opravičil, Suarez samokritičen Marc-Andre ter Stegen kar ni mogel verjeti, da je izgubil z 0:4. Foto: Reuters ''Rad bi se opravičil vsem našim navijačem. Liverpool je bil boljši. Ko je hitro povedel in pritisnil na nas, je hudo prizadel našo igro. Nismo mogli doseči zadetka, ki smo ga potrebovali. Ni normalno, da se nam je ponovila stvar od lani,'' se je Sergio Busquets po debaklu na Otoku spomnil na lanskoletni izpad proti Romi. ''Ta poraz zelo boli. Liverpool je bil pametnejši od nas in nas prelisičil pri četrtem golu,'' je dejal španski reprezentant, brez katerega si Barcelona ne more zamisliti zvezne vrste. ''Takšne stvari se takšnemu klubu, kot je Barcelona, ne smejo dogajati. Ne bi smeli tako hitro prejeti dva zadetka, zadnji gol pa smo prejeli po otročje. Zelo smo razočarani, polni samokritike. Za tako visok poraz ni kriv naš trener, ampak mi, ki smo igrali,'' ni skrival nezadovoljstva Luis Suarez, nekdanji as Liverpoola, ki se je vrnil na Anfield v spremstvu družine, a mu tokrat ni prinesla sreče.

Barcelono po kotu ponižali kot šolarčka

Domiselna akcija pri kotu za 4:0 je poskrbela za zadetek, ki je Liverpool popeljal v finale. Foto: Reuters Četrti gol, ki ga je dosegel Origi, bo ostal nekaj posebnega. Tega svet na tekmi tako visoke pomembnosti še ni videl. Da bi bila obramba zaradi naivnosti tako kruto izigrana pred milijoni gledalcev po vsem svetu? Kot nemočni šolarčki?

Branilec Liverpoola Trent Alexander-Arnold, ki je prevaral Barcelono in jo s hitrim izvajanjem kota ujel nepripravljeno, je zatrdil: ''To sem storil nagonsko. To je bil eden izmed trenutkov, ko se ti ponudi priložnost. Origi je vrhunski igralec, ta trenutek si bodo zapomnili vsi,'' je dejal 20-letni Liverpoolčan, ki je prvi gol v ligi prvakov (če odštejemo kvalifikacije) dosegel prav proti Mariboru, ko je premagal Jasmina Handanovića v Ljudskem vrtu. Takrat so rdeči zmagali kar s 7:0. Bilo je jeseni leta 2017.

''Presenetili so nas. Dobro smo bili pripravljeni na igro s prekinitev, kjer je Liverpool zelo močan v skoku. Nato pa so nas presenetili. Moji igralci sploh niso spremljali dogajanja. Liverpool nas je ukanil in zadel,'' trener Barcelone Valverde kar ni mogel verjeti, kako izigrana je bila katalonska zadnja vrsta, na čelu z vratarjem Marc-Andrejem ter Stegnom, ki je v času, ko je žoga po podaji Alexandra-Arnolda že potovala proti Origiju, še krilil z rokami in razporejal soigralce v polju.

Pogled na semafor v 82. minuti, ko je Liverpool že imel v žepu potrebno prednost za napredovanje. Foto: Reuters

''Sploh nisem videl izvajanja kota. Ben Woodburn (19-letni up Liverpoola, op. p.) me je pogledal in vprašal, kaj se je zgodilo,'' je po srečanju zaupal trener Liverpoola Klopp. To veliko pove o tem, kako napeto je bilo takrat dogajanje v taboru gostiteljev, ko je Anfield po vodstvu 3:0 skoraj eksplodiral od sreče.

Alisson Becker zaklet za Barcelono

Alisson Becker v objemu soigralcev po veliki zmagi. Foto: Reuters Barcelona je bila veliko manj nevarna kot na prvi tekmi. Čeprav je Liverpool zaigral tvegano, Lionel Messi in Luis Suarez nista zatresla mreže. Imela sta nekaj priložnosti, tudi nekaj bolj zrelih, a ni šlo. Argentinec vendarle ne prihaja z drugega planeta, kot je bilo moč sklepati po velemojstrskem prostem strelu prejšnji teden. Vse ima svoje meje. Tudi Messi. Podobno, kot jih je imel lani v Rimu, ko so Katalonci zapravili tri gole prednosti, je tudi tokrat ostal praznih rok. Na Anfieldu.

Zanimivo je, da je skušal Messi tako lani v Rimu kot tudi letos v Liverpoolu premagati Alissona Beckerja, a mu ni uspelo. Kot da so zakleta gostovanja, ko se mu zoperstavi omenjeni brazilski vratar.

Messi moral na doping kontrolo in zamudil avtobus Kapetan in najboljši strelec Barcelone Lionel Messi je evropsko sezono končal z 12 zadetki, s katerimi se mu nasmiha naslov najboljšega strelca lige prvakov. Po hudem porazu v Liverpoolu je bil izbran še za doping kontrolo. Zato je stadion Anfield po oddanem vzorcu urina zapustil občutno pozneje od soigralcev. La cara de Leo Messi al pasar por la zona mixta de Anfield. @ellarguero pic.twitter.com/NVrz8DG8Zm — Adrià Albets (@AdriaAlbets) May 7, 2019 Po poročanju El Chiringuito so ga dodatne obveznosti na Anfieldu zadržale tako dolgo, da je zamudil klubski avtobus. Nogometaši Barcelone so se tako proti letališču odpravili brez njega, Messi, ki se ni ustavljal pred novinarskimi mikrofoni in se po nepričakovanem polomu zavil v molk, pa se jim je pridružil naknadno.

Liverpoolu ni žal zapravljenih 75 milijonov evrov

Lionel Messi je na prvi tekmi dosegel dva zadetka, na povratni pa je ostal brez vsega. Foto: Reuters Na igrišču so v torek blesteli gostitelji. ''Origi je poskrbel za naš dober začetek, tisto, kar je sledilo pozneje, pa se je vpisalo v zgodovino. Allison je zbral nekaj neverjetnih obramb,'' je Andy Robertson pohvalil nekdanjega vratarja Rome, ki ga je Liverpool po lanskem polomu z čuvajem mreže v finalu lige prvakov kupil za 75 milijonov evrov. Bil je drag nakup, a mu zdaj denarja nikakor ni žal. Sploh po manj uspešnem sodelovanju z Nemcem Lorisom Kariusom v lanskoletnem finalu lige prvakov.

''Alisson predstavlja našo veliko moč. Na svetu so še bolj spektakularni vratarji, on pa poskrbi, da se s telesom vedno znajde pred žogo. Ne vem, kako mu to uspeva,'' je Klopp pohvalil prvega čuvaja mreže.

Veselje nogometašev Liverpoola v slačilnici po tekmi:

😍😍😍



Inside the dressing room at full-time with our Reds... pic.twitter.com/n8BePcDHfY — Liverpool FC (@LFC) May 7, 2019

''Igrali bomo v finalu. To je edino, kar je pomembno. Med sezono sem to že tolikokrat povedal, moj bog, kako dobro ekipo imamo! Čeprav so nas mnogi odpisali, smo verjeli vase. V slačilnici smo verjeli, da lahko ob dobrem vstopu v tekmo izločimo Barcelono,'' je bil presrečen Škot, ki ga v slabo voljo ni spravila niti poškodba, zaradi katere je Klopp med polčasoma posegel po menjavi in se odločil bolje, kot se ne bi mogel.

Bil je jezen na Kloppa, nato pa ...

Liverpool je prvi finalist lige prvakov. V Madridu se bo 1. junija pomeril z boljšim iz dvoboja med Ajaxom in Tottenhamom. Foto: Reuters Namesto Robertsona je namreč v igro vstopil Georginio Wijnaldum! Dvakratni strelec, veliki evropski krvnik Barcelone, mož, ki je svežega španskega prvaka pahnil v katastrofo.

''Jezen sem bil na trenerja, ker me je pustil na klopi. Ko sem vstopil v igro, sem moral nekaj narediti, da pomagam soigralcem. Vse od začetka smo verjeli, da lahko zmagamo s 4:0. To smo verjeli le mi, igralci in ljudje v klubu. Vsi drugi so mislili, da je nemogoče,'' je za BT Sport dejal 28-letni Nizozemec.

Če bo v finalu zaigral proti Ajaxu, bo imel poseben motiv, saj je v karieri nosil dres dveh njegovih največjih tekmecev v domovini tulipanov, Feyenoorda in PSV Eindhovna.

Mojstrska poteza Wijnalduma:

Busquets & Arthur on your tail 😬

No room for error 😬



And @GWijnaldum does this 😱🔥#UCL | @Mastercard pic.twitter.com/6xupMinDvC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 7, 2019

''Vse se je dogajalo kot v pravljici. Kot da bi izgubili stik z realnostjo. V slačilnici nas je krasila izjemna samozavest. Verjeli smo v podvig,'' je pojasnil kapetan rdečih Jordan Henderson.

Valverde se počuti grozno

Ernesto Valverde po visoki zmagi v Barceloni ni niti v nočnih morah pričakoval takšnega razpleta na Anfieldu. Foto: Reuters Trener Barcelone Ernesto Valverde se iz lanskoletnega poraza v Rimu očitno ni kaj prida naučil. Ponovno je sledil razpad sistema ob najbolj nezaželenem trenutku.

''Grozno se počutimo. Kot da bi nas nekdo odpihnil. Zelo, zelo nam je žal. Vse, kar delamo, delamo z namenom, da bi zadovoljili navijače in jim napolnili srca z veseljem, da bi bili lahko ponosni na igralce. A to je nogomet, takšne stvari se dogajajo. To ni prvi boleč poraz, ki ga je izkusila Barcelona. Zdaj je, kar je. Morali bomo hitro preboleti ta izpad. Pred nami je še boj za pokalno lovoriko, moramo končati sezono z uspehom,'' je poudaril Španec, katerega stolček bi se lahko po nenačrtovanem polomu v Liverpoolu hudo zamajal.

''Ne vem, kako bo to vplivalo na moj status v klubu. Kot trener moram prevzeti odgovornost,'' je dal vedeti, da se zaveda pomembnosti svojega deleža pri visokem porazu.

Razočaranje navijačev Barcelone je bilo ogromno. Foto: Reuters

Barcelona bo morala na nov finale lige prvakov še malce počakati. Nazadnje ga je igrala leta 2015. Bo pa v začetku junija v Madridu, ko se bo odločalo o evropskem prvaku, zanimivega še nekaj. To bo prvi finale lige prvakov brez Cristiana Ronalda in Lionela Messija po letu 2013. Oziroma brez Reala ali Barcelone. Pred šestimi leti sta na Wembleyju igrala Bayern München in Borussia Dortmund. Zmagali so Bavarci, Klopp pa je z rumeno-črnimi ostal brez lovorike. Če bi se ponovila zgodovina tudi 1. junija …

Lionel Messi (12 zadetkov v tej sezoni) je izpadel v polfinalu: