Nov čudež: Ajax že vodil s 3:0, a na koncu ostal brez finala!

V finalu lige prvakov se bosta 1. junija v Madridu udarila Liverpool in Tottenham. Liverpool je v torek nadoknadil visok zaostanek (0:3) in šokiral Barcelono , Londončani pa dan kasneje hrabri Ajax, ki je v skupnem seštevku prav tako že vodil s 3:0. A to ni bilo dovolj, Tottenham je s hat-trickom v drugem polčasu rešil brazilski napadalec Lucas Moura. Odločilni zadetek so Londončani je padel v zadnjih sekundah tekme.

Tekma se še dobro ni začela, ko je Ajax že udaril. Po podaji s kota Lasseja Schöneja je z glavo natančno meril kapetan Matthijs de Ligt in skupno vodstvo domačih povišal na 2:0. Nekaj dobrih akcij je pokazal tudi Tottenham, a brez uspeha, zato pa so še v prvem polčasu še enkrat udarili mladeniči Ajaxa. Po vrhunski podaji Dušana Tadića je v polno mojstrsko zadel Hakim Ziyech.

V drugi del so veliko bolje vstopili gostje iz Londona in premoč kronali v 55. minuti, ko je hitronogi Lucas Moura prehitel domačo obrambo in matiral vratarja Andreja Onano in Londončane vrnil v igro. Ko je štiri minute kasneje Brazilec zabil še svoj drugi zadetek, se je tekma začela znova.

V nadaljevanju tekme smo gledali spektakularno predstavo enih in drugih. Pri domačih je v 79. minuti vratnico zadel Hakim Ziyech, osem minut kasneje se je po strelu Jana Vertonghna stresel tudi pri Ajaxa, odločilni trenutek pa smo videli v zadnjih sekundah tekme, ko smo že vsi mislili, da bodo hrabri Nizozemci zdržali. Svoj tretji zadetek na tekmi je v šesti minuti sodnikovega podaljška dosegel Moura in Tottenham popeljal v veliki finale, kjer se bo 1. junija v Madridu za evropsko krono udaril z rojaki iz Liverpoola.

Neverjeten preobrat Liverpoola

V torek smo bili priča neverjetnim dogodkom na Anfieldu. Liverpoolu so pred povratnim srečanjem nogometni strokovnjaki dajali zelo malo možnosti za napredovanje, sploh zato, ker sta pri rdečih zaradi poškodb manjkala prva zvezdnika Mohamed Salah in Roberto Firmino, a zgodil se je pravi mali čudež in Liverpool je nadoknadil tri zadetke zaostanka in se z zmago 4:0 uvrstil v veliki finale.

Divock Origi je dosegel odločilni zadetek, ki je Liverpool popeljal v veliki finale. Foto: Reuters

Za rdeče je bil že začetek sanjski. Po hudi napaki Jordija Albe, ki je z glavo podal naravnost na nogo Sadia Maneja, je v nadaljevanju akcije do strela prišel kapetan Jordan Henderson, odbitek vratarja Barcelona Marca-Andreja ter Stegna pa je v prazno mrežo potisnil Divock Origi. Čeprav smo videli še nekaj priložnosti na obeh straneh, se izid v prvem delu ni več spreminjal.

Lionela Messija na Anfieldu praktično ni bilo videti. Foto: Reuters Na začetku drugega dela je trener Liverpoola Jürgen Klopp iz igre potegnil Andrewa Robertsona in v igro poslal Georginia Wijnalduma, ki je že po desetih minutah igre z dvema zadetkoma šokiral Katalonce. Naprej je udaril po podaji Trenta Alexandra-Arnolda, nato pa natančno na glavo podal še Xherdan Shaqiri.

Ko je že kazalo, da se bo tekma odpeljala v podaljške, je iz navidez povsem nenevarne situacije Liverpool udaril še enkrat. Odlični Alexander-Arnold je hitro izvedel kot, povsem presenetil obrambo gostov, ter podal do povsem samega Origija, ki je zadel še drugič na tekmi. Napadalec, ki v primeru, da bi bila Salah in Firmino zdrava, sploh ne bi igral, je tako postal velik junak Liverpoola.