Drama, kakršne Evropa še ni videla, Čeferin si mane roke

Po čudežni vrnitvi Liverpoola proti Barceloni (4:0) so nogometni bogovi v ligi prvakov poskrbeli za nov angleški čudež. Ajax je proti Tottenhamu zapravil skupno vodstvo s kar 3:0. Nizozemci so objokovali nesrečno usodo, Londončani pa častili Lucasa Mouro. ''Vsi so junaki, on pa superjunak,'' je v solzah sreče pojasnil trener Mauricio Pochettino, soigralec Christian Eriksen pa dodal, da bi morali Brazilcu za mogočni hat-trick v Londonu postaviti spomenik.

Nogometni sladokusci so v sezoni 2018/19 prišli na svoj račun, kot že dolgo ne. Neverjetni preobrati in senzacije se dogajajo skoraj vsak igralni teden, kar pa se je dogajalo v torek in sredo, pa si zasluži posebno mesto v zgodovini. To sta bila najverjetneje najbolj nora dneva v zgodovini izločilnih delov lige prvakov. In to s pomembno razliko. Če so se v torek spremljali pretežno napadi Liverpoola, saj so imeli gledalci opravka z manj razigrano Barcelono, je bilo tokrat drugače.

Škoda, da se ne igra še ena tekma

Trener Tottenhama Mauricio Pochettino si je dal duška po največjem uspehu kariere. Foto: Reuters Zmagal je nogomet, neprekinjeno je švigalo proti vratom na obeh straneh. Oba tekmeca sta napadala, kot da bi se jima šlo za življenje ali smrt. Dolgo časa je bil v dobljenem položaju Ajax, navijači so si po vodstvu z 2:0 (skupno pa 3:0) že dajali duška in razmišljali o rezervacijah hotelov v Madridu, ki bo 1. junija gostil finale lige prvakov, nato pa je sledil drugi polčas. In velika drama.

Po zaslugi trenerja Tottenhama Mauricia Pochettina, ki ni obupal, ampak premišljeno pretopil več moči v napad, je nastopil preobrat. Londončani so na krilih trikratnega strelca Brazilca Lucasa Moure uresničili cilj, ljubiteljem nogometa pa je bilo lahko žal, da se je igrala že povratna tekma. Ali pa da se ni odigral vsaj še en polčas.

Dvoboj je namreč ponudil vse. Prvovrstne užitke, hud ritem, dramatičen preobrat, številne zapravljene priložnosti, strele v okvir vrat, velike obrambe vratarjev in zmagoviti zadetek, dosežen v izdihljajih sodnikovega petminutnega podaljška. Padel je gol, ki se je uvrstil med nesmrtne zgodbe lige prvakov.

Čeferin upravičeno ponosen na ligo prvakov

Aleksander Čeferin bo 1. junija podelil pokal za zmago v ligi prvakov kapetanu angleškega kluba. Bo to Liverpool ali Tottenham? Foto: Reuters Kar je liga prvakov ponudila v torek in sredo, je nekaj najboljšega, kar si je sploh moč zamisliti, če te zanima vrhunski nogomet. Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin ne poudarja zastonj, da je liga prvakov z naskokom največji in najbolj donosen produkt evropskega nogometa. S takšnimi tekmami bo ta status le še utrdila. Žal pa lahko v finalu zaigrata le dve ekipi, čeprav bi si lahko nastop v sklepnem dejanju po prikazanem zaslužilo bistveno več kandidatov.

Tokrat se je moral pod nosom obrisati Ajax, čeprav ga je od napredovanja po vnovični hrabri, na trenutke zelo všečni predstavi, delilo le nekaj sekund. Da bi bil lahko to nesrečen večer za Ajax, je nakazalo ogrevanje pred tekmo, na katerem si je mišico poškodoval napadalec David Neres. 22-letni Brazilec je bil napovedan v začetni postavi, nato pa sploh ni kandidiral za dvoboj, kar je bil udarec za napad gostiteljev.

Cruijff se v nebesih utaplja v solzah Arena Johan Cruijff je v sredo jokala z nesrečnimi in povsem poklapanimi nogometaši Ajaxa, v nebesih pa je jokal tudi tisti, po katerem je poimenovan prekrasni stadion v Amsterdamu. Legendarni Johan Cruijff. Obetalo se je finale lige prvakov med njegovima najljubšima kluboma, Ajaxom in Barcelono, a sta ostala oba nekdanja večkratna evropska prvaka prikrajšana po neverjetnih preobratih. Takšnih, o katerih se bo govorilo še desetletja, če ne še več!

Lineker se ni mogel ''spomniti''

Na socialnem omrežju je znova blestel nekdanji angleški reprezentant Gary Lineker. Legendarni napadalec Tottenhama je ob vodstvu Ajaxa z 2:0, ko se je smejalo Nizozemcem, saj so skupno vodili kar s 3:0, zapisal posrečeno in šaljivo misel: ''Ajax je dosegel še enega. Ne morem se spomniti, kdaj je nazadnje kateri ekipi po zaostanku 0:3 v polfinalu uspelo napredovati,'' je na Twitterju zapisal sloviti Anglež. V mislih je imel seveda torkov preobrat Liverpoola, ki ga v želji po napredovanju ni zmotila niti visoka prednost Barcelone po prvi tekmi (3:0).

Another for Ajax. Can’t remember the last time a team came from 3-0 down on aggregate in a Champions League semifinal to win. — Gary Lineker (@GaryLineker) May 8, 2019

Ko je napočil trenutek za preobrat in neverjetni zadetek Brazilca Moure v šesti minuti sodnikovega podaljška, igralci Ajaxa pa so razočarano popadali po tleh, sta sledila čivka ''Nič se ne more primerjati z nogometom'' in ''O, moj bog.'' Kratko in jedrnato je dal vedeti, kako se je v Amsterdamu pisala zgodovina, Evropa pa dočakala enega najbolj udarnih preobratov.

Vsi junaki, le Moura superjunak

Lucas Moura je za tri zadetke prejel posebno nagrado, žogo s tekme. Foto: Reuters Ajaxu je pred domačim občinstvom sprva steklo. Prvi polčas je dobil z 2:0, a se gostje iz severa Londona niso predali. Ko so v drugem polčasu zadeli kar trikrat, sreči ob s strani domačih navijačev obnemelih in osuplih navijačev ni bilo videti konca.

Solze sreče so tekle povsod, tudi pred mikrofoni, kjer so polzele po licu trenerja Mauricia Pocchetina. ''Težko je govoriti. Hvala nogometu, hvala mojim igralcem. Moji igralci so heroji. Drugi polčas je bil izvrsten. Hvala nogometu, brez njega bi bilo nemogoče izkusiti tako lepa čustva,'' je spregovoril Argentinec, ki se bo v finalu za veliki naslov udaril s stanovskim kolegom Jürgenom Kloppom.

Tottenham je izločil Ajax in prekinil evropsko pravljico velikana iz Amsterdama, ki je spomladi dobil vse gostujoče tekme, na domačih pa vedno ostal brez zmage. To ga je na koncu zaradi pravila večjega števila zadetkov v gosteh tudi stalo napredovanja.

''Vsi so bili junaki, on (Moura) pa je bil superjunak. To si je zaslužil, saj je krasen fant. Izjemno bo igrati v finalu. Napredovanje posvečam moji družini in vsem, ki nas podpirajo. Presrečen sem, da smo jim lahko ponudili tako nagrado,'' je dejal trener finalistov lige prvakov za BT Sport. ''Zelo sem hvaležen, da sem nogometni trener, in lahko izkušam takšne trenutke,'' so ga prevzela čustva, ko je opisoval najljubši dosežek v karieri.

Zadnji ples Ajaxa v Evropi v takšni zasedbi

Ajax se je po vodstvu z 2:0 (skupno že 3:0) pošteno spogledoval s prebojem v finale, nato pa mu je načrte pokvaril Lucas Moura. Foto: Reuters Po koncu tekme je padel na kolena in zajokal. Čustva so privrela na plano, petletni mukotrpni proces vodenja Tottenhama, ki je letos pozdravil otvoritev novega, kar milijardo evrov vrednega stadiona, pri prestopnih rokih pa praviloma ni bil aktiven, je obrodil sadove. Londončani so v Amsterdamu pokvarili vnaprej pripravljeno zabavo Ajaxu.

Nizozemski navijači so peli od prve do zadnje minute, vse do tretjega gola Lucasa Moure, doseženega globoko v sodnikovem podaljšku, po katerem se je na stadionu smejalo le nekaj tisoč navijačem Tottenhama, vsi ostali pa so doživeli nepopisno razočaranje, šok, občutek tesnobe in celo športne krivice. A kdor ne da, dobi. Ajax je imel pri rezultatu 2:2 kar nekaj priložnosti, Ziyheb je zatresel celo okvir vrat, nekajkrat se je izkazal vratar Hugo Lloris, nato pa je postal junak večera 26-letni Brazilec.

To je bil zadnji ples talentirane zasedbe Ajaxa, ki ne bo več nikdar zaigrala skupaj v Evropi, saj bodo najboljše posameznike razgrabili bogatejši velikani. Nekatere so že, drugi pa bodo še kako vroči na poletni tržnici.

Kapetan Ajaxa: Tekma je trajala pet sekund predolgo

Razočaranje v vrstah Ajaxa je bilo ogromno. Če bi sodnik odpiskal konec le nekaj sekund prej ... Foto: Reuters Odhaja tudi mladi, a za svoja leta zelo zrel kapetan Matthias de Ligt. Verjetno k Barceloni. Proti Tottenhamu je zadel za 1:0. Dosegel je drugi zadetek v tej sezoni lige prvakov, in postal drugi najstnik v zgodovini tekmovanja, ki je v izločilnem delu zadel več kot enkrat. Drugi je Francoz Kylian Mbappe, ko je v dresu Monaca zadel štirikrat leta 2017.

''Počutili smo se, kot da bi pod našimi nogami kar naenkrat izginilo igrišče. Bili smo tako blizu. Tako zelo blizu. Z eno nogo smo že stali v finalu. Ko nam je sodnik rekel, da je do konca še ena minuta, smo vedeli, da se bomo morali boriti do konca. Ko smo že pomislili, da smo uspeli, pa se nam ni posrečilo. Tekma je trajala pet sekund predolgo,'' je potožil mladi zvezdnik Ajaxa in opisal, kako turobno je bilo razpoloženje v taboru gostiteljev po srhljivi končnici dvoboja.

Veselje v slačilnici Tottenhama:

''Po tekmi je v slačilnici vladala smrtna tišina. A, čeprav izpad tako boli, je za nami fantastična evropska sezona, in še vedno lahko postanemo prvaki. Nizozemski,'' je odločno zatrdil 19-letni branilec, kako se je treba posvetiti novemu cilju. Navijačem se je zahvalil za izjemno podporo. ''To nam je dalo misliti, koliko jim pomeni naš uspeh,'' se je zahvalil 50 tisoč gorečim podpornikom, ki so napolnili amsterdamsko Areno.

Trener Ajaxa: Izkusili smo kruto plat nogometa

Pravljica Ajaxa in njegovega trenerja Erika ten Haga se je končala v polfinalu. Foto: Reuters Domači trener Ajaxa Erik ten Hag se je spogledoval z ogromnim uspehom, nastopom v finalu lige prvakov v Madridu, a je ostalo le pri željah.

''Danes smo izkusili kruto plat nogometa. Za to, kar se je zgodilo v Liverpoolu in Amsterdamu, preprosto ne najdeš pravih besed. Bili smo tako blizu finalu. Igralci so to čutili, zato bomo potrebovali nekaj časa, da to prebolimo. Bomo pa morali to storiti čimprej. To ne dolgujemo le nam samim, ampak tudi našim navijačem. Imamo odlično sezono. Osvojili smo že eno nagrado (nizozemski pokal), zdaj gremo še po drugo,'' razmišlja o naslovu nizozemskega prvaka.

Dva kroga pred koncem ima Ajax enako število točk kot PSV, a boljšo razliko v zadetkih, tako da se zelo resno spogleduje z novo državno zvezdico.

Pogumna igra gostov v drugem delu

Navijači Ajaxa so napolnili Areno Johana Cruijffa do zadnjega kotička. Foto: Reuters Trener ten Hag je varovance ob polčasu opozarjal, da ni še ničesar odločenega. Napoved se je izkazala za več kot primerno. Dogajanje je bilo intenzivno pred obema goloma. Žoga se je odbijala od okvirjev vrat, priložnosti so se vrstile na eni in drugi strani. Bilo je odprto in zanimivo do zadnje sekunde, Ajax pa je začel "plavati" v obrambi.

''Tottenham je v drugem delu odigral bolj pogumno in več tvegal, Ajaxu pa se je odprl prostor za protinapade, a nismo mogli zadeti tretjega gola. Igrali smo bolje kot na prvi tekmi, ko pa je Hakim Ziyech pri 2:2 zadel okvir vrat, je Tottenham dobil dodatno moč. Za izpad ne morem kriviti nikogar. Za nami je izjemna sezona v ligi prvakov, v kateri je ekipa napredovala,'' je pojasnil strateg enega najlepših presenečenj aktualne evropske klubske sezone.

Trikratni strelec Moura: Velik božji dar

Lucas Moura je dosegel prvi hat-trick za Tottenham v ligi prvakov. Foto: Reuters Napredovanja Tottenhama ne bi bilo nikoli, če ne bi Lucas Moura odigral polčas kariere in v drugem delu kar trikrat zatresel mrežo Ajaxa. ''Nemogoče. Nemogoče je pojasniti, kaj čutim. Zelo, zelo, zelo sem srečen in ponosen na moje soigralce. Vedno smo verjeli v to, da je kaj takšnega mogoče. Dali smo vse od sebe in si zaslužili ta trenutek. Smo velika družina. To je najlepši trenutek v mojem življenju, moji karieri. Nogomet ti lahko podari trenutke, katerih si sploh ne moreš predstavljati, zato jih je najbolje uživati. To je velik božji dar,'' je dejal trikratni strelec, ko je poziral z žogo, prekrasnim spominkom na tekmo njegovega življenja. Na njegovo jubilejno 50. tekmo lige prvakov, na kateri je nastopil.

V tekmo v Amsterdamu je vstopil zelo motiviran. Kamere so ga ob začetku vsakega polčasa kazale, kako gleda v nebo in moli za čim boljšo predstavo. Tisti zgoraj mu je bil ta večer zelo naklonjen, saj je trikrat premagal vratarja Ajaxa Andreja Onanaja.

Izjemna spretnost Moure z žogo pred drugim zadetkom:

''Vedno sem verjel v svoje soigralce. Tudi če so nam manjkali ključni posamezniki. Tu se ne gre zame, to je uspeh moštva. Ajax je igral zelo dobro, a sem od začetka verjel v nas. V našo ekipo,'' je Moura, brazilski reprezentant in krilni napadalec, prejel izjemne ocene za nastop v polfinalu.

Šele peti v zgodovini lige prvakov

Pozdrav trenerjev po koncu srečanja. Foto: Reuters Brazilec je star 26 let. Evropsko slavo je pet let okušal v dresu PSG, kjer pa je postopno izgubil mesto v začetni enajsterici in odšel na Otok. Resda je imel nekaj zdravstvenih težav, a se je v tej sezoni že večkrat izkazal kot junak Tottenhama. Njegov zadetek za 1:1 v Barceloni v skupinskem delu je poskrbel za preboj med 16 najboljših v ligi prvakov, nato sta sledila dva hat-tricka za zgodovino.

Najprej proti Huddersfield Townu Jona Gorenca Stankovića prejšnji mesec, ko mu je pripadla čast, da je kot prvi na novem stadionu Tottenham Hotspur dosegel tri zadetke (4:0) in se tudi veselil prvega trojčka na delu v Evropi, zdaj pa še v ligi prvakov, ko je strl srca Ajaxu in kot v razburljivem hollywoodskem filmu popeljal Londončane v največji evropski finale!

Postal je šele peti nogometaš, ki je v polfinalu lige prvakov dosegel hat-trick. Pred njim je to uspelo še Italijanu Alessandru del Pieru, Hrvatu Ivici Oliću, Poljaku Robertu Lewandowskemu in Portugalcu Cristianu Ronaldu.

Ponosen, da je del zgodovine Ajaxa

Navijači Tottenhama komaj čakajo na finale v Madridu. Foto: Reuters ''Prišli smo zelo daleč! Smo četrti v prvenstvu in v finalu lige prvakov, a se nekateri še vedno pritožujejo,'' je branilec Toby Alderweireld, eden izmed štirih nekdanjih nogometašev Ajaxu na začasnem delu v severnem delu Londona, presenečen nad nekaterimi preveč zahtevnimi navijači.

''Po drugem golu smo začeli igrati pravi nogomet. Vstop Fernanda Llorenteja je naredil razliko na igrišču. Lucas Moura je bil izjemen. V drugem delu smo bili neverjetni. Ajaxu in njegovim navijačem pa je potrebno čestitati in podati spoštovanje. Držijo se svoje filozofije, ponosen sem, da sem del njihove zgodovine,'' je svoje mnenje pristavil nekdanji nogometaš Ajaxa, zdaj pa Tottenhama.

Začeli stresno pri Handanoviću, zdaj v sedmih nebesih

Evropska sezona se je za novopečene finaliste lige prvakov začela stresno. Takrat ni bila tako naklonjena Tottenhamu, saj so Spurs v uvodnem nastopu v skupinskem delu gostovali na San Siru pri Interju in ostali brez točk (1:2). Na dvoboju, na katerem je Samir Handanović debitiral na tekmi lige prvakov, so vodili z 1:0 vse do 85. minute, nato pa so črno-modri poskrbeli za preobrat in zmago z 2:1. V sodnikovem podaljšku so ostali brez vsega, zmagoviti gol je padel v 92. minuti.

V sredo je podoben občutek nelagodja preveval navijače Ajaxa, saj je junak Tottenhama Lucas Moura zadel za napredovanje v finalu na začetku 96. minute!

Upa, da mu bodo postavili spomenik

Lucas Moura se je po dvoboju znašel v središču zanimanja. Foto: Reuters Domači zvezdnik Christian Eriksen, ki je na prvi tekmi lige prvakov v tej sezoni zadel v polno, ko je premagal izkušenega Slovenca Handanovića, je po zmagi nad nekdanjim klubom Ajaxom (3:2) in prvim napredovanjem v karieri v finale lige prvakov dejal: ''Tokrat na igrišču ni potekal taktični boj, ampak bolj borben in srčen obračun, v katerem je izstopal Lucas Moura. On je naš zmagovalec. Popeljal nas je v finale. Upam, da mu bodo v Angliji postavili spomenik. Ko smo napredovali, se nam je odpeljalo s čustvi. Ne morem najti pravih izrazov. Žal mi je Ajaxa, saj je zelo dobro odigral proti nam. Danes smo si pripravili več priložnosti, nogometno pa je bil na obeh tekmah boljši Ajax,'' mu je bilo po eni strani hudo, ko je po dramatični tekmi tolažil znance, številne nekdanje soigralce.

''To je bila hecna tekma. Bili smo že v izgubljenem položaju, se skušali vendarle vrniti, pri tem pa nam je priskočila na pomoč tudi sreča. Počutili smo se, kot da si ne bi mogli oprostiti, niti pogledati v ogledalo, če bi izgubili z 0:3 ali 0:4. Zato smo se borili. Ko smo hitro zadeli v drugem polčasu, smo jih postavili pod pritisk. Vedno sem sanjal o tem, da bom zaigral v finalu. Zdaj se mi bodo sanje uresničile,'' je dejal Danec, ki se že dalj časa pojavlja na seznamu poletnih želja madridskega Reala.

Lovorika se seli v Anglijo, Liverpool favorit

Zdaj je že jasno, da bo novi evropski prvak angleški klub. Prvič po letu 2012. Španci bodo po petih zaporednih lovorikah ostali praznih rok. Totenham je postal 40. različni klub v velikem evropskem finalu. Zadnji novinec na seznamu je bil pred njim ''someščan'' Chelsea (2008).

Tottenham je v tej sezoni v angleškem prvenstvu dvakrat izgubil proti Liverpoolu. Bo šlo v tretje rado? Foto: Reuters

Kako sta se med finalistoma lige prvakov končala dvoboja v angleškem prvenstvu? Liverpoool je v premier league v tej sezoni doma premagal Tottenham z 2:1, z enakim rezultatom pa je bil boljši tudi v Londonu (2:1), tako da bi lahko naziv favorita v finalu lige prvakov pripadel rdečim, ki imajo za razliko od Spurs izkušnje z osvajanjem evropskega naslova.

Kane: Mislil sem, da se nam ne bo posrečilo

Harry Kane se je po zadnjem sodnikovem pisku pridružil soigralcem na igrišču. Foto: Reuters Zanimivo je, da sta oba finalista zmagala na povratnih tekmah brez najboljših strelcev. Manjkala sta poškodovana Mohamed Salah in Harry Kane, ki sta soigralce v torek in sredo spremljala le na tribunah.

''Brez besed sem. Sem goreč navijač, vedno želim zmagati in vem, koliko to pomeni vsem v klubu. Rad bi pomagal soigralcem na igrišču, a ne morem. Soigralci so pokazali strast, moštveni duh in srčnost. Ni se začelo najbolje. Ob polčasu smo si dejali, da je pred nami 45 minut, v katerih moramo dati vse od sebe. Ko je Jan (Vertonghen v 87. minuti pri 2:2) zadel prečko, sem si mislil, da se nam ne bo posrečilo, a je nato vodstvo omogočil Lucas,'' je spregovoril trenutno poškodovani zvezdnik angleškega nogometa, ki se želi čimprej vrniti na igrišče. To je najboljši strelec Tottenhama Harry Kane. Tako je bil vesel napredovanje v finale, da se je ob slavju pridružil soigralcem na zelenici in tekel po igrišču, kot da ne bi čutil več poškodbe.

Alderweireld je tako tolažil Tadića:

Avstrija zaploskala Tottenhamu, Salzburg končno med elito Zanimivo je, da so uspeh Tottenhama slavili tudi v Salzburgu, saj je Red Bull kot avstrijski prvak s tem, ko se Ajax ni uvrstil v finale, pridobil možnost neposrednega nastopa v skupinskem delu lige prvakov. Salzburg se tja ni uvrstil kar enajstkrat, še vedno je izpadel v kvalifikacijah.

Finale lige prvakov bo 1. junija na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu.