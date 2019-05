Mourinho zbodel Barcelono in povzdignil spomenik Kloppu

Ko je Jose Mourinho vodil madridski Real, so z njegovega naslova pogosto letele strupene puščice proti Barceloni. To je bilo med letoma 2010 in 2013, nato pa se je kontroverzni Portugalec, na Otoku oklican za ''posebnega trenerja'', vrnil v Anglijo, kjer je s spremenljivim uspehom vodil Chelsea in Manchester United, nato pa lansko zimo izgubil službo.

Usoden je bil prav poraz na gostovanju na Anfieldu (1:3), kjer je Barcelona v torek doživela enega največjih ponižanj v klubski zgodovini, saj jo je Liverpool odpravil kar s 4:0, nadoknadil visok zaostanek s prve tekme na Camp Nouu (0:3) in se še drugo sezono zapored uvrstil v finale lige prvakov.

Zvezdnike Barcelone primerjal s 14-letnimi dečki

Liverpool je v torek torpediral Barcelono in jo izločil iz lige prvakov. Foto: Reuters Mourinho, ki od decembra 2018 ni sprejel nobene ponudbe za delo trenerja, ampak stik z nogometom ohranja kot strokovni komentator na televiziji, si je dal duška po izpadu Barcelone. Visok poraz ga je presenetil, najbolj pa naivno prejeti četrti gol, pri katerem je ob izvajanju kota zaspala skoraj vsa obramba, rdeči pa so nepričakovano lahko zatresli mrežo in postavili končni rezultat 4:0, po katerem je Anfield eksplodiral od navdušenja. Trent Alexander-Arnold je izkoristil okoliščine in zvito zaposlil Divocka Origija, ki je darilo pretopil v zlata vreden gol.

''Če bi videl takšen zadetek na tekmi dečkov do 14 ali 15 let, bi si mislil, da so zaspali in pač ne premorejo miselnosti za igranje nogometa. Moral bi jih naučiti osnov nogometa. Tukaj pa govorimo o najboljših igralcih na svetu. Če prejmeš takšen zadetek, to veliko pove o stanju duha, v katerem si v tistem trenutku,'' je kot strokovni komentator BeIN Sports nezbranost obrambe Barcelone primerjal z mlajšimi kategorijami, kjer so takšne napake veliko bolj pogoste, in natrosil dodatno sol na rane katalonskega velikana, ki čaka na finale lige prvakov od leta 2015.

Skoraj ne more verjeti, da je kaj takšnega mogoče

Na Ernesta Valverdea se je po sramotnem porazu v Liverpoolu usul plaz kritik. Foto: Reuters Zanimivo je, da je Mourinho druženje s klubskimi velikani začel prav na Camp Nouu, kjer je pred davnimi leti opravljal naloge prevajalca in sodeloval s takratnim trenerjem Barcelone Bobbyjem Robsonom. Pozneje se je odpravil drugam, ko pa je prevzel kraljevi klub iz Madrida, ni skrival sovražnosti do Barcelone.

Kot trener Reala je živel v senci evropskih uspehov Barcelone, ko pa je zapustil stadion Santiago Bernabeu, so beli baletniki zavladali stari celini in osvojili kar štiri naslove v zadnjih petih letih. Letos ga ne bodo. Zagotovo bo v finalu nastopila vsaj ena angleška ekipa, morda pa se Liverpoolu pridruži še nizozemski Ajax, če bo danes ohranil prednost pred Tottenhamom.

Mourinho za stanovskega kolega Ernesta Valverdeja, ki je z Barcelono doživel še drugi šokantni poraz na povratni tekmi v izločilnem delu lige prvakov v dobrem letu (lani je v Rimu izgubil proti Romi z 0:3 in izpadel), ni našel preveč spodbudnih besed. Poudaril je, da se je zgodilo nekaj, kar je zelo težko pojasniti. ''Skoraj ne morem verjeti, da moj klub dobi prvo tekmo s 3:0, nato pa izgubi z 0:4. Rad bi videl, da bi mi Valverde pojasnil, kako se je to zgodilo, a bi imel pri tem verjetno veliko težav.''

Podvig Kloppa povsem očaral Mourinha

Portugalec je navdušen nad moštvenim duhom v vrstah otoškega velikana. Foto: Reuters Ko pa je nanesla beseda na trenerja Liverpoola, ki si je po zgodovinskem podvigu proti Barceloni še dvignil priljubljenost v srcih navijačev, je Mourinho poskrbel za veliko pohvalo.

''Če lahko izgovorim eno ime, ki predstavlja remontado (čudežno vrnitev), je to Jürgen. To ni bila zmaga njegove taktike ali filozofije. To je bila zmaga srca in duše, fantastične empatije med trenerjem in igralci. Klopp je poskrbel za moštveni duh. Nikoli se ne preda, vedno se bori do konca. Takšno razmišljanje je vcepil vsakemu igralcu. Ni niti stokal, ko so se mu pred tekmo z Barcelono poškodovali zelo pomembni igralci (manjkali so Mohamed Salah, Roberto Firmino in Naby Keita). Nekateri bi to naredili,'' je dejal v svojem slogu in dodal: ''Liverpoolu je grozilo, da bo fantastično sezono končal brez lovorike, zdaj pa je oddaljen le še korak od evropskega naslova. Jürgen bi si ga zaslužil,'' je mnenja 56-letni Portugalec, ki je na evropski prestol stopil tako s Portom kot tudi Interjem, neuspešno pa ga naskakoval z Realom, Chelseajem in Manchester Unitedom.

Veselje nogometašev in navijačev Liverpoola po epski zmagi nad Barcelono:

Ko je lani izgubil službo v Manchestru, ga je v javnosti podprl Klopp. Karizmatični Nemec ga je označil za izjemnega stratega, ki si zasluži veliko spoštovanje za vse nogometne dosežke. Takrat je bil odpuščen le nekaj dni po porazu na Anfieldu (1:3). Če bi s tem rezultatom izgubila v torek Barcelona, bi danes Lionel Messi in druščina veselo razmišljali o finalu v Madridu ter zvečer spremljali dvoboj, v katerem bi izvedeli ime tekmeca, tako pa bo to sladko opravilo prepuščeno nogometašem Liverpoola.