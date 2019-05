Pochettino sprožil številna ugibanja. Le kaj je mislil?

Nizozemska senzacija, ki je na svoji poti do polfinala izločila tako Real kot Juventus, je na dobri poti, da odpravi še Tottenham in se v finalu pridruži Liverpoolu, ki je v torek po velikem preobratu šokiral veliko Barcelono. ''Na prvem srečanju smo počeli dobre stvari. Predvsem v obrambi, a pred domačimi gledalci od svojih fantov pričakujem več tudi v napadu,'' pred tekmo razmišlja trener Ajaxa, Erik ten Hag.

Ten Hag: Spet bo treba iti do zgornjih mej

Foto: Reuters Pred svojimi bučnimi navijači bodo imeli zadetek prednosti. "Zadetek v gosteh je pomemben, imeli bomo glasno podporo navijačev in upam, da se nam na koncu uspe uvrstiti v finale. Ko igraš proti ekipam iz lige premier, je tempo mnogo višji. Spet bomo morali iti do naših zgornjih mej," še dodaja nizozemski strokovnjak.

Ajax igra v izjemni formi, na zadnjih desetih srečanjih v vseh tekmovanjih so nanizali devet zmag, enkrat so remizirali. Pretekli konec tedna so proti ekipi Willem II brez težav s 4:0 osvojili tudi nizozemski pokal, povsem drugače pa gre Tottenhamu, ki je na zadnjih desetih tekmah izgubil kar šestkrat.

Pochettino: Vse je še odprto

Vseeno to Londončanov ni pokopalo in so še vedno v igri, da na izjemen način zaključijo sezono. V četrtfinalu lige prvakov so izločili Man City, v ligi premier pa jim odlično kaže tudi v boju za uvrstitev med vodilno četverico. "Pred sezono nihče ni verjel, da bi se lahko bojevali za finale v ligi prvakov ali da bomo med štirimi v angleškem prvenstvu. Za oba dosežka imamo veliko možnosti. Oboje nam lahko uspe, a ne prehitevajmo," je za začetek dejal Mauricio Pochettino, ki še vedno ne more računati na poškodovanega prvega zvezdnika Harryja Kana, po kazni pa se vrača Korejec Son Heung-min, nogometaš, ki je bil glavni razlog, da so Spursi v polfinalu.

V Amsterdam je s soigralci odpotoval tudi poškodovani Harry Kane. Foto: Reuters

"Težko bo, a je vse še odprto. Morali bomo igrati z več svobode že od začetka tekme. Na prvi tekmi sem to pogrešal, nismo bili pravi. Moramo čutiti, da zmoremo, saj nimamo ničesar izgubiti. V nadaljevanje nas vodi le zmaga," še pove Argentinec, ki zaključuje peto sezono na klopi Tottenhama.

"Osvojiti ligo prvakov bi bilo fantastično, kajne?" je ustrelil Pochettino, v nadaljevanju pa poskrbel za začudene obraze: "Zaprl bi to petletno poglavje in odšel domov."

Domov, kako to misliš?

Dvoumni odgovor so poskušali razvozlati tudi začudeni novinarji, ki so ga vprašali, kaj je mislil in ali se samo šali. "Ni šala, zakaj? Zmagati ligo prvakov v teh okoliščinah, v taki sezoni. Mogoče bi moral v prihodnosti početi kaj drugega. To bi bil čudež, ki se ga ne bi dalo več ponoviti … A nekaj je jasno, karkoli se bo zgodilo, bom odšel domov," je še zaključil. Tukaj je zagotovo mislil domov v London, a Argentinčevo razmišljanje, da bi v prihodnosti počel kaj drugega, je sprožilo številna ugibanja.

Argentinski strokovnjak bi ob morebitni osvojitvi lige prvakov razmislil o tem, da bi počel kaj drugega. Foto: Reuters

21.00 Ajax - Tottenham /1:0/ Verjetni začetni postavi: Ajax: Onana; Mazraoui, Blind, De Ligt, Tagliafico; Van de Beek, De Jong, Schöne; Ziyech, Tadić, Neres Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Wanyama; Alli, Eriksen, Moura; Son Sodnik: Felix Brych (Nemčija)

