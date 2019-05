V živo: Messijev šov na Camp Nouu

V boju za evropsko klubsko krono so ostali le še štirje klubi. Na prvi tekmi drugega polfinala se pravkar merita Barcelona in Liverpool, že v torek pa je v uvodnem polfinalnem dejanju lige prvakov Ajax v Londonu z 1:0 odpravil Tottenham. Pri Londončanih je izstopala odsotnost najboljših napadalcev, Ajax pa je prišel na Otok spočit, saj je po dogovoru z vsemi nizozemskimi prvoligaši preskočil zadnjo tekmo v prvenstvu.

Danes je vroče še v v Barceloni, kjer katalonski nogometni ponos gosti Liverpool. Njegov veliki angleški tekmec Manchester United je premoč Blaugrani, pri kateri tudi v tej sezoni izstopa kralj strelcev Lionel Messi, priznal v četrtfinalu, zdaj svojo srečo na Camp Nouu preizkuša še rdeči stroj, ki mu gre pod taktirko Jürgena Kloppa tako dobro, da bo na Otoku do zadnjega konkuriral Manchester Cityju za angleški naslov.

Liverpoolčani so tekmo začeli pogumno, v prvih 25 minutah so bili celo nevarnejši tekmec na zelenici, prvi pa so vseeno zadeli domači, ki so izpeljali hiter napad, ki sta ga zaključila Jordi Alba in Luis Suarez. Prvi je poskrbel za lepo podajo v kazenski prostor gostov, Suarez pa je utekel in žogo pospravil za hrbet Allysona Beckerja.

V drugem polčasu so Liverpoolčani pritisnili za izenačenje, v 75. minuti pa doživeli še en hladen tuš. Messi je spet prebil obrambno vrsto gostov, žogo spravil do Suareza, ta je streljal in zadel prečko, žoga se je srečno odbila do Messija in ta je zabil za 2:0. le nekaj minut kasneje je argentinski čarovnik udaril še s prostega strela in povišal na 3:0.

Messi je natančno pred 14 leti zabil svoj prvi gol za Barcelono (takrat star 17 let je na igrišču zamenjal Sauela Eto'oja in zatresel mrežo Albaceteja na tekmi španske lige), danes je že pri okrogli skupni številki 600).

Luis Suarez je Barcelono popeljal v vodstvo z 1:0. Foto: Reuters

Liverpoolčane so po zaostanku iskali izenačenje, eno lepših priložnosti je zapravil Sadio Mane, ki ga je z lepo podajo zaposlil Jordan Henderson, Senegalec pa je žogo zadel slabo in jo poslal visoko čez prečko Ter Stegna. Z močnima streloma od daleč sta poskušala še Mohamed Salah in James Milner, Egipčanu je strel blokirala domača obramba, Angležev poskus je bil nenatančen in žoga je zletela mimo vrat. Na drugi strani se je z obrambo Liverpoola nekajkrat nevarno poigral Messi, polpriložnosti za zadetek pa so zapravili Coutinho, Rakitić in Suarez.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Sergio Busquets, Rakitić; Coutinho, Messi, Luis Suarez Liverpool: Becker; Robertson, Van Dijk, Matip, Gomez; Keita, Fabinho, Milner; Wijnaldum, Mane, Salah

V Barceloni se že od včeraj zbirajo navijači Liverpoola, ki bodo svoje ljubljence v velikem številu bodrili tudi na Camp Nouu, podprti z alkoholom so pa že povzročili nekaj preglavic lokalnim policistom. Danes so nekaj turistov in lokalnih prodajalcev porinili v mestne fontane, poročajo otoški mediji, bolj agresiven stik s policisti so imeli včeraj, danes pa so takole prepevali na mestnih trgih:

Liverpool fans in Barcelona tonight! pic.twitter.com/tYYKBm6SuG — Casual Ultra (@thecasualultra) May 1, 2019

Barcelona si je državni naslov že zagotovila v nedeljo, ko je trener Ernesto Valverde nameraval spočiti Messija, a je bil razplet dogodkov na igrišču proti Levanteju takšen, da je bil potreben njegov vstop v igro. Kapetan Barcelone je odločil zmagovalca in postal junak. Je najboljši strelec španskega prvenstva in lige prvakov, za dodatno dobro voljo v Kataloniji pa so poskrbele še nogometašice Barcelone, ki so se prvič v klubski zgodovini uvrstile v evropski finale, kjer jih čakajo tekmice v dresu Lyona.

Kar se tiče zdravstvenih težav, v taborih španskega in angleškega predstavnika nimajo večjih skrbi. Pri Barceloni pričakovano ne bo Rafinhe (poškodba kolena), pri Liverpoolu pa so Roberta Firmina (lažja poškodba dimelj) posadili na klop za rezerviste, medtem ko Adama Lallane (mišica) ni v kadru.

Povratni tekmi bosta prihodnji teden, veliki finale pa 1. junija na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu.

Donny van de Beek je Ajax popeljal v vodstvo. Foto: Reuters

Ajax do zmage v Londonu

Tottenham doživlja ene najlepših trenutkov v klubski zgodovini, saj prvič igra v polfinalu lige prvakov. Za nameček se to dogaja na nedavno odprtem lepotcu Tottenham Hotspurju, a nizozemski klub je v Londonu hitro povedel.

Jan Vertonghen je prejel udarec v obraz in poskušal nadaljevati, a ga je v 38. minuti zamenjal Moussa Sissoko. Foto: Reuters Ajax je v 17. minuti v vodstvo popeljal Donny van de Beek, ki je v kazenskem prostoru brez težav matiral vratarja Tottenhama Huga Llorisa.

Za dodatno slabo voljo Angležev je poskrbela poškodba Jana Vertonghna, ki je prejel udarec v nos, poskušal nadaljevati, a se komaj obdržal na nogah, tako da je moral Mauricio Pochettino v 38. minuti opraviti menjavo. V igro je vstopil Moussa Sissoko, gostitelji pa so se nato le razigrali in postali nevarnejši za vrata Andrea Onane, a do polčasa jim ni uspelo zadeti.

V drugem polčasu so domači nogometaši pritisnili na vrata Ajaxa, ustvarili so si nekaj lepih priložnosti, a brez uspeha. Gledalci do konca tekme niso več videli zadetkov, v drugem polčasu so bili še najbliže zadetku Nizozemci, ki so v enem izmed protinapadov v 78. minuti še drugič zapretili, a je David Neres zadel vratnico.

Začetni postavi:



Tottenham: Hugo Lloris; Kieran Trippier, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Davinson Sanchez, Danny Rose; Victor Wanyama, Christian Eriksen, Dele Alli; Lucas Moura, Fernando Llorente.



Ajax: Andre Onana; Joel Veltman, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Nicolas Tagliafico; Lasse Schoene, Frenkie de Jong; Hakim Ziyech, Donny van de Beek, David Neres; Dušan Tadić.

Izjemna kulisa na štadionu Tottenham Hotspur. Foto: Reuters

Ajax želi po Realu in Juventusu vzeti mero še Tottenhamu. Foto: Reuters V napadu Tottenhama je zevala ogromna praznina. Prvi strelec, največji as in kapetan angleške reprezentance Harry Kane? Poškodovan. Junak četrtfinalne zmage nad Manchester Cityjem Son Heung-min? Kaznovan. Vedno nevaren Argentinec Eric Lamela? Poškodovan.

Na voljo je bil le Fernando Llorente, 34-letni Španec, ki je v tekmo vstopil s stažem veterana, a tudi z bogatimi izkušnjami z igranjem v ligi prvakov. Nenazadnje se je leta 2015 z Juventusom uvrstil v finale. Zdaj želi ponoviti podvig še z Londončani, a na prvi tekmi se ni vpisal med strelce. Trener Mauricio Pochettino je poleg treh pomembnih napadalcev pogrešal tudi branilca Sergea Aurierja in zveznega igralca Harryja Winksa.

Na drugi strani je pri nizozemskem velikanu manjkal le Hassane Bande. Osrednji stebri razigranega kluba, ki mu konec prejšnjega tedna ni bilo treba stopiti na zelenico, saj se je v dogovoru s solidarnimi nizozemskimi prvoligaškimi klubi celoten krog prestavil, so dobili prvo tekmo.