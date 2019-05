Američan ostro napadel zdravnike Tottenhama

Nogometna pravljica Ajaxa v Evropi se nadaljuje. Po Realu in Juventusu je nizozemski velikan v gosteh premagal še Tottenham (1:0) in si priigral dragoceno prednost pred povratno polfinalno tekmo lige prvakov v Amsterdamu. Dvoboj v Londonu je zaznamovala tudi grozljiv poškodba Jana Vertonghena, po kateri so se klubski zdravniki Tottenhama naposlušali kritik. Belgijec je na srečo sporočil, da ni utrpel ne zloma nosa, ne pretresa možganov.

Ajax ostaja fenomen. Edini kvalifikant, ki se je v zgodovini lige prvakov uvrstil v polfinale, je dobil še tretjo zaporedno tekmo izločilnega dela v gosteh. Po Realu in Juventusu je na gostovanju pokvaril načrte še Tottenhamu.

Tako popoln iztržek je uspel le še dvema ekipama. Bayern München ga je ustvaril leta 2013, Real pa lani. Oba kluba sta tistega leta šla do konca in postala prvaka. Če se bo tradicija ponovila, bo zmagovalec drugega polfinala med Barcelono in Liverpoolom v velikem finalu 1. junija v Madridu moral čestitati mladim junakom iz Amsterdama!

Strelec Ajaxa: Ostati mirni in končati delo

Donny van de Beek je poskrbel za končnih 1:0 že v 15. minuti. Foto: Reuters Ajax je nazadnje v velikem finalu lige prvakov zaigral leta 1996. ''Borili smo se kot levi. To je izjemen dosežek. V prvem delu smo odigrali izjemno in si zaslužili zadetek. Smo šele na polovici poti, prihodnji teden pa moramo odigrati še bolje kot smo v Londonu,'' je bil po zmagi v Londonu na svoje izbrance ponosen Erik ten Hag.

Trener Ajaxa je izpostavil zlasti strelca zmagovitega zadetka, 22-letnega Donnyja van de Beeka, ki se je med strelce vpisal že v 15. minuti. Nato je 1:0 za goste obveljalo vse do zadnjega sodnikovega piska. ''Uvodnih 30 minut smo odigrali zelo dobro, ko pa je Tottenham spremenil taktično postavitev (zaradi poškodbe Jana Vertonghena), pa so nastopile težave. Z 1:0 sem zadovoljen, prihodnji teden moramo ostati mirni in končati delo,'' je povedal van de Beek v mikrofon BT Sport.

Najlepša akcija dvoboja, po kateri je Hugo Lloris ubranil strel Nizozemcu:

😮 Nicolás Tagliafico, Donny van de Beek & Dušan Tadić combine for this move 🔥🔥🔥#UCL Skill of the Day | @MastercardUK pic.twitter.com/HKl3Kk104z — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 30, 2019

Pochettino priznal napako

Dvoboj strategov je pripadel Eriku ten Hagu. Foto: Reuters Trener londonskega kluba Mauricio Pochettino, ki je izgubil še drugo zaporedno tekmo na novem stadionu (v soboto je bil West Ham prav tako boljši z 1:0), je prevzel odgovornost za negativen rezultat nase. Tokrat ni krivil pomanjkanja svežine in počitka, na katerega so za razliko od Tottenhama konec prejšnjega tedna zaradi prestavljenih tekem nizozemskega prvenstva računali nogometaši Ajaxa, niti izostanka nekaterih pomembnih igralcev, ki so manjkali zaradi poškodb oziroma kazni.

''Storil sem napako,'' je Argentinec dejal o postavitvi osrednje obrambne vrste, v kateri so stali kar trije igralci. Davidson Sanchez, Jan Vertonghen in Toby Alderweireld. Po dobrih 30 minutah je sledila taktična menjava, saj je moral Vertonghen predčasno z igrišča. Zaradi zdravstvenih težav, ki so dvignile veliko prahu.

Vertonghen skušal nadaljevati, nato izgubil ravnotežje

Jan Vertonghen je obležal po trku s soigralcem in vratarjem Ajaxa. Foto: Reuters Belgijski branilec je staknil poškodbo glave, ko se je boril za žogo z vratarjem Ajaxa Andrejem Onano in z nosom trčil v glavo soigralca Tobyja Alderweirelda. Obležal je po tleh, krvavel iz nosa in potreboval daljše zdravniško posredovanje. Klubski zdravniki so ocenili, da je sposoben za nadaljevanje srečanja, a je na zelenici prebil le nekaj minut.

Izgubil je ravnotežje, noge ga niso več ubogale, igrišče pa je zapustil s pomočjo klubskih delavcev. Gledalci so prejeli vtis, kot da bi staknil pretres možganov, namesto njega pa je v igro vstopil Francoz Moussa Sissoko.

Belgijec se je po daljši zdravniški oskrbi vrnil na zelenico. Foto: Reuters

Kratka in neuspešna vrnitev branilca Tottenhama na igrišče je sprožila debate o tem, kako naj bi v prihodnje deloval protokol glede morebitnega nadaljevanja srečanja po pretresu možganov. Španski sodnik Antonio Mateu Lahoz je od klubskih zdravnikov zahteval, naj dvakrat preverijo zdravstveno stanje in pripravljenost Belgijca. To so naredili in ocenili, da bo lahko nadaljeval s srečanjem. Že čez nekaj minut se je izkazalo, da je bila ta ocena preuranjena.

Vertonghen na srečo ni izkusil težje poškodbe. Po tekmi je sam zapustil stadion, novinarjem pa povedal, da nima nič zlomljenega, hkrati pa tudi to, da ni doživel pretresa možganov. Dodal je le, da se je počutil slabotnega in rahlo omedlelega.

Ogabno, patetično ...

Na igrišču je zdržal le nekaj minut, nato pa je moral trener ukrepati in ga zamenjati. Foto: Reuters Njegov primer je razjezil Taylorja Twellmana, ki je podal oster komentar na zdravniško službo Tottenhama. Twellman je nekdanji ameriški reprezentant, še danes strelski rekorder New England Revolution, pri katerem igra tudi Slovenec Antonio Mlinar Delamea.

Spadal je med najboljše ameriške nogometaše, branil barve izbrane vrste 30-krat, nato pa moral leta 2010 predčasno končati kariero. Vse zaradi poškodbe glave, ki jo je staknil leta 2008. Takrat je bila storjena napačna diagnoza pretresa možganov. Posledice so bile hude. Leta 2009 je odigral le še dve tekmi, nato pa kmalu pomahal v slovo.

Po koncu kariere je ustanovil fundacijo THINKTaylor, ki pomaga športnikom, ki so jim pretresi prizadejali težave, na poti do vrnitve na tekmovališča. Twellman, tudi novinar ESPN, se je odločil se je, da bo po smrti daroval svoje možgane v znanstvene namene. Na njih bodo opravili raziskave o tem, ali lahko več pretresov možganov povzroči trajno škodo.

Vertonghen under NO CIRCUMSTANCES should have been allowed to come back onto the field.....DISGUSTING PATHETIC demonstration from @SpursOfficial medical staff! #UCL — Taylor Twellman (@TaylorTwellman) April 30, 2019

''Vertonghen ne bi smel niti pod razno nadaljevati tekme. To je bila ogabna, patetična odločitev zdravniške službe Tottenhama,'' je v kritičnem tvitu zapisal Twellman.

''Bil sem zelo zaskrbljen, saj je zdravje igralca zame na prvem mestu. Zaupam zdravnikom. Če zahtevajo menjavo, o tem ne dvomim in jim ugodim. Oni so šefi,'' se je Pochettino postavil na stran zdravnikov, prepričan, da v primeru Vertonghena niso storili napake.

Če Neres ne bi zadel vratnice ...

Navijači Tottenhama so pričarali izjemno koreografijo, na koncu pa so bili lahko še srečni, da so njihovi ljubljenci izgubili le z 0:1. Foto: Reuters Po odhodu Belgijca, ki ga je zamenjal Francoz Moussa Sissoko, je Tottenham spremenil sistem in zaigral bolje. ''Sissoko je vnesel dobro energijo. Po tej tekmi smo še vedno živi. Zaostajamo le z 0:1. V Amsterdam gremo s prepričanjem, da lahko premagamo Ajax,'' Pochettino še verjame v srečen konec.

V drugem polčasu ga je spremljala sreča, ko je mladi Brazilec v napadu Ajaxa David Neres zadel vratnico. ''Še sreča, da je zadel okvir vrat. Zdaj imamo več možnosti, da v Amsterdamu poskrbimo za preobrat,'' ostaja optimist 27-letni Danec Christian Eriksen. ''Če bi Neres zadel, bi bili še bolj pomirjeni. A moramo biti zadovoljni tudi z 1:0,'' je na drugi strani izpostavil mladi kapetan Ajaxa Matthijs de Ligt.

Veselje navijačev Ajaxa po zmagi na ulicah Amsterdama. Foto: Reuters

Tottenham je ogromno pričakoval od Eriksena, nekdanjega asa Ajaxa, ki se je pred šestimi leti preselil k Tottenhamu. ''V prvih 20 minutah smo zgolj spremljali, kako si podajajo žogo. Odigrali smo pod vsemi pričakovanji. Zamujali smo na žogo in pomagali Ajaxu, da je izgledal še boljši, kot je bil, in da si mislil, kako nadzoruje potek dogajanja na igrišču. Do povratne tekme bo potrebno nekaj spremeniti,'' opozarja Eriksen in v Amsterdamu, kjer pozna Areno Johana Cruyffa kot lastno dlan, pričakuje drugačno postavitev v obrambi.

Napad Londončanov se krepi

Slaba tolažba Tottenhama je podatek, da je po domačem porazu na prvi polfinalni tekmi v zadnjih 17 primerih uspela nadoknaditi zaostanek in se uvrstili v finale le ena ekipa. To je bil ravno Ajax, daljnega leta 1996, ko je nazadnje igral v finalu. Tottenham mu bo skušal prihodnjo sredo vrniti udarec z okrepljenih napadov. Zagotovo se vrača Južnokorejec Son Heung-min, ki je odslužil kazen, morda pa tudi poškodovani Harry Kane.

Ajax bo pred evropsko tekmo sezone v nedeljo odigral finale nizozemskega pokala proti Willemu II, Tottenham pa se bo dan pred tem za točke angleškega prvenstva, kjer si še ni zagotovil vozovnice za ligo prvakov za sezono 2019/20, udaril pri Bournemouthu za točke.