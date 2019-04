Tottenham po dramatični tekmi preobratov v polfinale, Liverpool zlahka

Tottenham in Liverpool sta postala še zadnja polfinalista lige prvakov. Tottenham je na nori tekmi na Etihadu po infarktni končnici izgubil s 3:4 proti Manchester Cityju, a je zaradi zmage na prvi tekmi (1:0) in doseženih golov v gosteh slavil preboj v polfinale. Liverpool je proti Portu zmagal tudi na drugi tekmi, na Portugalskem so gostje slavili s 4:1. Prva polfinalista lige prvakov sta že včeraj postala Barcelona in Ajax. Katalonci so na Camp Nouu visoko s 3:0 premagali Manchester United, Ajax pa je v Torinu z 2:1 šokiral favorizirani Juventus in Cristiana Ronalda.

Son Heung-Min je za Tottenham dosegel dva zadetka. Foto: Reuters Angleška poslastica četrtfinala lige prvakov se odvija na Etihadu. Manchester City, ki je prvo tekmo izgubil z 0:1, je na domačem igrišču povedel že v 4. minuti, ko je po podaji Kevina de Bruyneja zadel Raheem Sterling. A Tottenham se ni pustil zmesti, tri minute kasneje je na 1:1 izenačil Son Heung-Min, ki je v 10. minuti zadel še enkrat. Le nekaj sekund kasneje je po napaki obrambe Tottenhama na 2:2 izenačil Bernardo Silva.

Ritem igre je bil tudi v nadaljevanju na izjemno visoki ravni, v 21. minuti je Manchester City v vodstvo znova popeljal Sterling. Povratna tekma med Tottenhamom in Manchester Cityjem je prva v zgodovini lige prvakov, na kateri je v prvih 21 minutah padlo kar pet zadetkov.

Manchester City je drugi polčas odprl silovito in močno pritisnil na vrata Tottenhama. V 59. minuti je pritisk domačih po še tretji asistenci De Bruyneja kronal Sergio Agüero in City popeljal na vrata polfinala.

V 73. minuti nadaljevanja je v Manchestru znova završalo. Po kotu je za 3:4 zadel Fernando Llorente. Sodnik je dolgo časa pregledoval zadetek londonskega kluba, saj je Španec zadel z bokom in roko. Po dolgem premisleku sodnikov je gol obveljal.

V 93. minuti je Sterling zadel še tretjič in Etihad popeljal v ekstazo, a veselje ni trajalo dolgo, saj gol zaradi prepovedanega položaja ni bil priznan. Manchester City je sicer zmagal s 4:3, a napredovanja se veselijo Londončani.

Liverpool razbil Porto

Največjo prednost na prvih tekmah četrtfinala lige prvakov si je priigral Liverpool. Lanskoletni finalist je na Anfieldu odpravil Porto z 2:0, čeprav so bili v Liverpoolu nevarni tudi gostje. Porto je bil izjemno nevaren tudi v začetnih minutah tekme na Portugalskem, goste so domači povsem nadigrali, nato pa je po eni izmed redkih akcij Liverpoola zadel Sadio Mane. Sodniki so najprej ocenili, da gre za prepovedan položaj, po ogledu posnetka pa je gol obveljal.

Jürgen Klopp se je z Liverpoolom še drugo sezono zapored prebil v polfinale lige prvakov. Foto: Reuters

Porto je v prvem polčasu kar šestkrat sprožil v okvir vrat Redsov, Liverpool pa je edini poskus na gol nasprotnika tudi izkoristil. Liverpool je 65. minuti po imenitni podaji Trenta Alexandra-Arnolda v vodstvo z 2:0 popeljal Mohamed Salah in praktično odločil četrtfinale, le dve minuti kasneje je za domačo ekipo zaostanek znižal Eder Militao. Za Liverpool sta zadela še Roberto Firmino in Virgil van Dijk.

Ajax šokiral Juventus

Po remiju 1:1 v Amsterdamu je bil pred začetkom povratne tekme v Torinu velik favorit za napredovanje Juventus. Stara dama je po zadetku Cristiana Ronalda tudi povedla z 1:0, a mladeniči Ajaxa se niso predali in že šest minut kasneje prek Donnyja van de Beeka izenačili.

Nizozemski podprvaki, ki so letošnjo pot v ligi prvakov začeli v kvalifikacijah, se niso ustavili in so ves čas pritiskali na vrata italijanskih prvakov. Tega je ves čas reševal poljski vratar, Wojciech Szczesny, a le do 67. minute, ko je v polno po podaji s kota zadel kapetan Ajaxa, 19-letni branilec Matthijs de Ligt.

Ajax je do konca srečanja zlahka zadržal prednost in po Realu izločil še enega evropskega velikana.

Barcelona s pol moči prek Uniteda

Lionel Messi je z desetimi zadetki daleč najboljši strelec letošnje lige prvakov. Foto: Reuters Angleži so tekmo sicer odlično odprli in prek Marcusa Rashforda že v prvi minuti zadeli prečko, nato pa se je vse podrlo in Barcelona se je na krilih Lionela Messija sprehodila do polfinala. Argentinec je najprej izkoristil veliko napako obrambe Uniteda in mojstrsko premagal španskega čuvaja mreže v dresu Uniteda, Davida de Geo.

Štiri minute kasneje je po strelu Messija španski vratar naredil še veliko napako in tekma je bila tako odločena že po 20 minutah. Končnih 3:0 je v drugem polčasu postavil Philippe Coutinho. Barcelona se je med štiri najboljše uvrstila s skupnim izidom s 4:0.

Poglejte, kaj si je privoščil David de Gea:

Polfinalna para: 30. april/1. maj:

Tottenham/Manchester City - Ajax

Barcelona - Liverpool/Porto Povratni tekmi bosta 7. in 8. maja.

Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme):

Kako so se končale prve četrtfinale tekme? Liverpool je doma premagal Porto z 2:0, Tottenham Manchester City z 1:0, Ajax in Juventus sta remizirala z 1:1, Barcelona pa je v gosteh premagala Manchester United z 1:0.