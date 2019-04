Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Veselje strelcev Fernanda Llorenteja, Son Heung-mina in trenerja Mauricia Pochettina po zgodovinskem uspehu Tottenhama. Foto: Reuters

Angleška nogometna rapsodija, povratna četrtfinalna tekma lige prvakov med Manchester Cityjem in Tottenhamom (4:3) ni ponudila le sedmih zadetkov, neverjetno sosledje razburljivih preobratov in čustvenih skrajnosti, ampak tudi nadaljevanje debate o smotrnosti sistema VAR. Brez njega bi se Londončani gladko obrisali pod nosom za zgodovinski dosežek, Josep Guardiola pa bi še danes, namesto da posluša kritike o nemoči kljub zapravljivim nakupom igralcev, poskakoval od veselja.

To je bil skoraj zagotovo najslajši poraz Tottenhama in najbolj grenka zmaga Manchester Cityja v tem tisočletju. Nedolgo po odprtju novega, milijardo evrov vrednega stadiona Tottenham Hotspur, s katerim je klub iz severnega dela Londona postavil nove mejnike, kar se tiče udobja in funkcionalnosti nogometnih objektov, je sledil še njegov največji rezultatski uspeh v ligi prvakov.

Utrgalo se jim je od sreče, nato pa šok

Tako si je dal Josep Guardiola duška, ko je Raheem Sterling zadel za 5:3. Oziroma ... Ko je mislil, da je zadel za 5:3. Foto: Reuters Tottenham se je prvič, odkar sodeluje v ligi prvakov, uvrstil med štiri najboljše. V četrtfinalu je izločil velikega favorita, Manchester City, kateremu v angleškem prvenstvu gleda v hrbet z ogromnim zaostankom, v Evropi pa mu je na dveh tekmah vzel mero in mu pokvaril sezono. In to ravno na tekmi, na kateri se je dogajalo toliko dramatičnega, da ni bila najbolj primerna za srčne bolnike. Zlasti v zadnjih minutah.

Ko je Raheem Sterling v izdihljajih sodnikovega podaljška namreč zatresel mrežo Tottenhama, domačim navijačem na čelu s trenerjem Josepom Guardiolo pa se je utrgalo od sreče, se je City znašel v sedmih nebesih. Uspel mu je redko viden preobrat (5:3), dokaz, da upanje vedno umira zadnje. Na drugi strani so nogometaši Tottenhama popadali na tla. Bili so tako blizu edinstvenemu dosežku, a tekmecu v sodnikovem podaljšku po eni izmed redkih napak Christiana Eriksena dovolili, da je spravil še eno žogo za hrbet Huga Llorisa.

To je bil trenutek, ki je spominjal na nepozabno slavje Cityja po zadetku Sergia Agüera, ki je leta 2012 v zadnjih sekundah angleškega prvenstva popeljal City do naslova prvaka. Omenjeni trenutek erupcije sreče pa v sredo ni trajal večno, ampak le nekaj sekund.

Napis, po katerem se je občinstvu na Etihadu z izjemo presrečnih navijačev Tottenhama, v trenutku podrl svet. Foto: Reuters

Nato je Londončanom priskočil na pomoč VAR. Video Assistant Referee, sodniška novost, ki pomaga delivcem pravice od letošnjega izločilnega dela lige prvakov dalje, je po pozornem ogledu zadetka spoznala, da je bil strelec v nedovoljenem položaju. Sodnik Cuneyt Cakir je razveljavil zadetek, Etihad je obnemel, Guardiola je padel na kolena in se prijel za glavo, tribuna z navijači Tottenhama pa padla v ogromno ekstazo. Doumela je, da je to vendarle večer, na katerega je čakala tako dolgo. Izbran večer z zgodovinskim dosežkom in potrdilom, da Spurs niso postali le del angleške, ampak tudi evropske smetane.

Eni nakupovali kot nori, drugi niti enega

Katalonec se je znašel na kolenih in stanovskemu kolegu Pochettinu zaželel veliko sreče v polfinalu. Foto: Reuters Tottenham je proslavljal velik dosežek, nogometni strokovnjaki so razglabljali o prisotnosti sistema VAR, City pa je občutil nekaj, kar se mu v zadnjih letih redno ponavlja. Čeprav je oborožen z nič koliko dragimi igralci in trenerskim velikanom Josepom Guardiolo tudi letos napovedoval boj za evropski prestol, je ponovno izkusil grenko razočaranje in se poslovil še pred polfinalom.

Medtem ko je svet računal, koliko denarja je arabsko vodstvo Cityja v zadnjem desetletju porabilo za nakup vseh znanih imen, ki so oblekli dres aktualnega angleškega prvaka, in spoznal, da več, kolikor je stal ultrarazkošen stadion Tottenhama, je londonski klub na drugi strani dokazal, da ni vse v denarju. Podobno kot Ajax v torek. Ravno njegov tekmec v polfinalnem obračunu, ki bo, sodeč po videnem, v tej sezoni navduševal z lepoto in neposrednostjo nogometa.

Podatek, da ni Tottenham lani poleti niti letos pozimi pripeljal v klub niti enega novinca, je osupljiv. To je nekaj, česar največji klubi v Evropi, zlasti tisti z debelejšimi denarnicami, niso vajeni. Praksa Guardiole je bila, to velja tako za obdobje pri Bayernu, kot tudi zdaj na Otoku, da je udarno enajsterico Cityja skoraj ob vsakem prestopnem roku okrepil s katero izmed pregrešno dragih okrepitev. A tudi to mu ni pomagalo, da bi preskočil Tottenham. Preskočil bi ga le, če bi obveljalo pri tem, da Uefa od letos dalje ne bi uvedla sistema VAR tudi na tekmah lige prvakov. A ga je, VAR pa se je na koncu izkazal za rešitelja gostov.

Pochettino: Moji igralci so junaki

Argentinec je popeljal Tottenham v polfinale lige prvakov, kjer se bo pomeril z Ajaxom. Foto: Reuters Junaki. Tako je svoje izbrance opisal Mauricio Pochettino. ''Danes smo pokazali, da je v nogometu možno vse. Naša ekipa ima značaj, borbeni duh in prepričanje, da je vse izvedljivo,'' je dejal Argentinec. Tottenham je prvič v zgodovini lige prvakov (od leta 1992) polfinalist, med štiri najboljše v Evropi pa se je uvrstil prvič po letu 1962. Takrat še v nekdanjem formatu pokala državnih prvakov.

''Najbolj pomembno je, da smo v polfinalu. Menim, da smo si to zaslužili. Moji igralci so junaki. Že pred tekmo sem povedal, da bom ponosen nanje, ne glede na to, kaj se bo zgodilo na igrišču.''

Na zelenici se je zgodilo ogromno. V uvodnih 11 minutah so padli kar štirje zadetki. To je bil rokometni ritem doseganja zadetkov, z dvema zadetkoma pa je izstopal Korejec Son Heung-min. Edina nesreča v ogromni sreči Tottenhama je ta, da je na Etihadu prejel rumeni karton in bo moral izpustiti prvo polfinalno tekmo proti Ajaxu. Na njej ne bo tudi poškodovanega prvega zvezdnika Harryja Kana, tako da bi lahko praznino v napadu reševal Fernando Llorente.

Zadetek Fernanda Llorenteja bo zagotovo še nekaj časa buril duhove. Foto: Reuters

Že malce pozabljen 34-letni španski ''veteran'', ki je s kolkom dosegel zlata vreden zadetek za 4:3 in rešil Tottenham izpada. Tudi njegov gol je končal na analizi VAR. Dišalo je po tem, da je žoga pred strelom za trenutek oplazila tudi njegovo roko, a kopica kamer iz različnih kotov tega ni potrdila do te mere, da bi sodnik zadetek razveljavil.

''Ko so uvedli VAR, sem rekel, da bo ta odločitev spremenila igro nogometa. Namenjena je pomoči sodnikom, tej ideji sem naklonjen. Moraš pa sprejeti odločitev, tako takrat, ko je v tvojo prid ali pa proti tebi,'' je pojasnil Pocchetino po največjem evropskem uspehu v karieri.

Še enkrat v soboto Fernando Llorente je čez noč postal prva violina napada Tottenhama za prvo polfinalno tekmo z Ajaxom (30. aprila v Londonu). Foto: Reuters Zanimivo je, da se bosta Manchester City in Tottenham udarila še enkrat v soboto. Tokrat za točke angleškega prvenstva. Sinjemodri si ne bodo smeli privoščiti spodrsljaja, če želijo ohraniti prednost pred Liverpoolom, v igri je ne nazadnje domača trojna krona (ligaški pokal je že osvojil, nasmihata se mu prvenstvo in pokal FA, kjer bo 18. maja v finalu igral z Watfordom), Tottenham pa potrebuje točke zaradi zagotovitve tretjega oziroma četrtega mesta, ki pelje v ligo prvakov. Ponovno bi lahko bilo napeto do konca. Le z eno bistveno razliko, saj na tekmah premier league v tej sezoni še ni sistema VAR …

Guardiola podpira VAR, a ...

Guardiola se je v Evropi ponovno obrisal pod nosom. Nazadnje je bil evropski prvak leta 2011. Foto: Reuters O njem je imel veliko povedati Guardiola. Katalonec, ki je doživel novo razočaranje na klopi Cityja v Evropi (pred tem je izpadel v osmini finala proti Monacu ter v polfinalu proti Liverpoolu), je dejal: ''Podpiram VAR. Moti me le eno. Ali je Llorente res dosegel zadetek po igranju z roko ali ne? Z enega kota posnetka se morda vidi, da je igral z roko, z drugega, kjer je stal sodnik, pa ne. Sem za pošten nogomet in pravične odločitve. Sodnik potrebuje pomoč,'' je pojasnil nekdanji trofejni strateg Barcelone, s katero je dvakrat osvojil tudi Evropo (nazadnje leta 2011), z Bayernom in Cityjem pa le domače lovorike. Pa čeprav je v zadnjih treh letih, odkar deluje na Otoku, za nakup okrepitev potrošil kar 600 milijonov evrov.

Kaj pa je povedal o odločitvi Cakirja, da razveljavi zadetek Sterlinga za 5:3? ''Ne vem. Videl sem akcijo. Če so se odločili, da je bil nedovoljeni položaj, je bil nedovoljeni položaj. Kaj bi lahko rekel? Težko je. Kruto je izpasti na takšen način, a to moramo sprejeti,'' je dejal. Ni pozabil pohvaliti igralcev in navijačev.

''Še nikoli nisem bil priča tako glasnemu občinstvu, odkar sem v Manchestru. Nogomet je tako nepredvidljiv. Bi pa čestital Tottenhamu, ki mu želim v polfinalu veliko sreče,'' je športno čestital tekmecu, s katerim se bo ponovno srečal že v soboto. Na veselje nogometnih užitkarjev ...