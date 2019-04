Ni vse v denarju: Ajax očaral romantike, Ronaldo izgubil živce

Nogometaši Ajaxa so priredili eno največjih evropskih senzacij zadnjih let. Po Realu so izločili še Juventus!

Nogometaši Ajaxa so priredili eno največjih evropskih senzacij zadnjih let. Po Realu so izločili še Juventus! Foto: Reuters

Nogometaši Ajaxa so se z zmago nad Juventusom vpisali v zgodovino. Zaprli so usta še zadnjim dvomljivcem in dokazali, da senzacionalna zmaga v Madridu, s katero so marca izločili Real, ni bila niti najmanj naključna. Postali so prvi klub, ki se je od drugega kroga kvalifikacij lige prvakov prebil vse do polfinala in spravili v slabo voljo Cristiana Ronalda. Portugalec je težko prebolel izpad.

Ni vse v denarju. To je bila osnovna misel, ki je ob velikem presenečenju v Torinu, kjer je Ajax z všečno in pogumno predstavo prisilil k predaji favoriziranega tekmeca, grela srca nogometnih romantikov. Izpostavljala se je misel, ki jo je pred leti izrekel legendarni Johan Cruyff: "Kdo pa pravi, da ne moreš premagati bogatejšega kluba? Saj nisem še nikdar na igrišču videl, da bi vreča denarja dosegla zadetek."

"Why couldn’t you beat a richer club? I’ve never seen a bag of money score a goal." - Johan Cruyff. pic.twitter.com/fi8s2efovW — 90s Football (@90sfootball) 29 July 2018

V obdobju, ko nogometne moči odrejajo prestopi s trimestnimi milijonskimi zneski, takšne pa si lahko privošči le peščica najbolj bogatih klubov, mednje spada tudi Juventus, kar je dokazal lani z nakupom Cristiana Ronalda, so bile naslovnice rezervirane le zanje.

Podvig, kot ga liga prvakov ne pomni

Navijači Ajaxa so si lahko v Torinu dali duška. Foto: Reuters Klub iz Amsterdama zgodovinsko gledano vsekakor spada med evropske velikane, saj ima štiri naslove evropskega prvaka. Vseeno pa pogreša čase, ko se je uvrščal med smetano evropskega klubskega nogometa. Ko je iz klubskega podmladka splavalo na površje toliko bodočih zvezdnikov, da se je zlahka kosal z najmočnejšimi tekmeci. Tudi s tistimi, ki računajo na najbolj debele denarnice. Tako je bilo sredi sedemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Potem pa je zamrlo.

Ko se je pred devetimi leti k Ajaxu vrnil Cruyff, se je znova vzpostavilo kolesje, s katerim si je ponos Amsterdama vrnil ugled ene najbolj učinkovitih valilnic talentov. Začeli so se nizati uspehi. Finale lige Europa (2017) je predstavljal prvi korak, v tej sezoni pa je sledilo še nekaj bolj mogočnega. Nekaj, kar meji na skoraj neverjetno, saj se je Ajax v velikem slogu vrnil med najboljše, iz drugega kroga kvalifikacij pa prebil kar do polfinala. In pri tem še ni rekel zadnje. Kaj podobnega ni uspelo še nikomur v 27-letni zgodovini tekmovanja. Ajax je nazadnje v polfinalu lige prvakov zaigral leta 1997.

Trener Ajaxa: Juventus je bil prestrašen Erik ten Hag je ponosen na mlade izbrance. Foto: Reuters "To je bil velik večer za Ajax, vse igralce in nizozemski nogomet. Izločili smo še enega favorita za naslov. Smo zelo samozavestni. Že pred tekmo smo verjeli v svoje sposobnosti. Morali smo le odigrati pametno in pogumno. V prvem polčasu smo bili potrpežljivi. Juventus nas je poskušal pritisniti, a smo mu odgovorili z borbeno igro in zadržali pritisk. Ponovno smo dokazali, da lahko takrat, ko sledimo svoji filozofiji, prekosimo tudi sami sebe. Lahko ste videli, da se nas je Juventus malce bal. Da je bil prestrašen. Podobno je bilo z Realom. Zahtevno je igrati proti našemu slogu igre, saj imamo zelo tehnično nadarjene igralce," je po eni izmed najslajših zmag Ajaxa v klubski zgodovini dejal trener Erik ten Hag. We love this Ajax team 💕 #ajax #JuveAjax pic.twitter.com/eHyhlyYhvn — FourFourTwo ⚽️ (@FourFourTwo) 16 April 2019 Prejemal je čestitke z vseh koncev sveta, njegovi izbranci so z neustrašno izvedbo in skoraj popolnim drugim polčasom osrečili nogometne romantike. Bili so tako dovršeni, da na družbenih omrežjih ni manjkalo šaljivih dopisov o tem, kako se je končal spolni odnos med staro damo iz Torina in mladeničev iz Amsterdama.

Usoda je hotela, da ga je dosegel kapetan

Prvi zadetek na tekmi je dosegel Cristiano Ronaldo, a mu po tekmi ni bilo do smeha. Foto: Reuters Začelo se je resda po načrtu gostiteljev. Cristiano Ronaldo je ob koncu uvodne tretjine srečanja popeljal Juventus v vodstvo (1:0). To je bil že njegov 126. gol v ligi prvakov. Nato pa je sledil preobrat. Donny van de Beek je še pred koncem prvega gola izenačil na 1:1 in poskrbel, da se je na semaforju izpisal rezultat, kakršen je bil tudi na prvi tekmi v Amsterdamu. Potem pa je sledilo nadaljevanje, v katerem je Ajax razkazal vsa svoja mlada orožja. Ki jih ni malo.

Usoda je hotela, da je zmagoviti zadetek dosegel Matthijs de Ligt. Mladi kapetan, še najstnik, star komaj 19 let, a za svoja leta že zelo zrel in odgovoren. Podobno kot Luka Dončić se posmehuje stereotipom, ki pričajo o tem, da se mladi igralci zaradi pomanjkanja izkušenj ne morejo nikoli enakovredno kosati s starejšimi zvezdniki.

De Ligt, najverjetneje bodoči as Barcelone, je v dresu Ajaxa zbral že več kot sto nastopov. Je spoštovan, rojeni vodja, pravi obrambni steber. Prvi zadetek v tej sezoni, s katero je Ajax sprožil pravcato revolucijo v dojemanju odnosa med večjimi in manjšimi klubi v Evropi, je dosegel prav v Torinu. Za zmago z 2:1 in napredovanje med štiri najboljše. Po koncu sezone bo zapustil Ajax in se podal v Katalonijo. Pri tem ne bo edini.

Mladi biseri Ajaxa, pa tudi tisti nekoliko starejši (zlasti Srb Dušan Tadić), so se znašli na radarju številnih velikanov, tako da bi lahko navijači priljubljenega nizozemskega kluba lahko doživeli številne udarce, smejalo pa bi se lahko le blagajniku kluba, saj bodo na račun pricurljali velikanski zneski, posledice odškodnin.

De Jong: Ljudje bi se nam smejali v obraz

Prvi zadetek za Ajax v Torinu je dosegel Donny van de Beek. Foto: Reuters Kje je tičala skrivnost izjemnega drugega polčasa? Nogometaši Ajaxa so v zvezni vrsti še bolj pritisnili na Emreja Cana. Zadnja zvezna igralca Lasse Schöne in Frenkie de Jong sta stopila bolj skupaj, v napadu se je odprlo več prostora, sledili so bliskoviti napadi, polni lucidnih podaj in kombinacij. Vrstili so se drug za drugim.

"Če bi kaj takega napovedali na začetku sezone, bi se nam ljudje smejali v obraz. To je fantastičen dosežek za nas, za vso Nizozemsko. Nikoli ne bomo pozabili tega večera. Če smo iskreni, smo bili boljši že v prvem polčasu, v drugem pa smo bili občutno boljši tekmec. Morali bi zmagati s 4:1," je poudaril 21-letni de Jong, eden izmed znanilcev nove dobe nizozemskega nogometa, ki prinaša tudi boljše čase za izbrano vrsto.

De Jong, ki se bo po koncu sezone pridružil Barceloni, s katero je sklenil dogovor v zimskem prestopnem roku, je na tekmi pazil, da ne prejme nobenega rumenega kartona. Podobno kot soigralci se je izkazal, saj jim sodnik ni pokazal niti enega. Tako bodo lahko na prvi polfinalni tekmi zaigrali v najmočnejši postavi, vrača se tudi Argentinec Nicolas Tagliafico, ki je odslužil kazen!

V polfinalu proti Angležem Ajax se bo v polfinalu pomeril proti boljšemu iz angleškega obračuna med Tottenhamom in Manchester Cityjem. Na prvem so v Londonu bili boljši gostitelji z 1:0. "Pep Guardiola (trener Manchester Cityja, op. p.) ima podobno filozofijo kot mi," meni trener Ajaxa in dodaja, da so njegovi varovanci, če bodo igrali tako kot proti Realu in Juventusu, zmožni novega velikega rezultata.

Ponesrečena sezona Juventusa

Cristiano Ronaldo se bo moral v sezoni 2018/19 potolažiti "le" z italijanskim naslovom. Foto: Reuters Ajax je dokazal, da lahko tudi manj premožni klubi potrkajo na vrata polfinala lige prvakov. Na drugi strani pa bistveno bogatejši Juventus objokuje ponesrečeno sezono. Ob pomisleku, da imajo v serie A 20 točk prednosti pred Napolijem in so na Apeninskem polotoku svetlobna leta pred tekmeci, že v soboto pa za zagotovitev rekordnega osmega zaporednega naslova državnega prvaka proti Fiorentini potrebujejo doma le točko, je to morda malce preveč stroga in prenagljena ocena.

A navijači, še bolj pa vodstvo, so od te sezone pričakovali bistveno več. Zlasti v Evropi. Prišel je Cristiano Ronaldo, za katerega so odšteli ogromno denarja, zgolj desetino milijarde evrov za odškodnino. Okrog njega se je gradila strategija drznega poskusa, kako črno-bele spraviti na evropski prestol. Skoraj bi se jim ponesrečil poskus že v osmini finala, ko jim je Atletico z Janom Oblakom podal močno opozorilo (2:0 v Madridu), a je mojstrstvo Portugalca le opravilo svoje. Ronaldo je s tremi zadetki popeljal italijanskega velikana med najboljših osem, tu pa se je pot tudi končala.

Prišel je Ajax, mlad in navdihnjen, neustrašen in samozavesten. Ni imel česa izgubiti, bil je razbremenjen. Boljši je bil že v Amsterdamu, ko je Juventus ponovno reševal Ronaldo (1:1). Razmerje moči se je ponovilo tudi v Torinu, zlasti v drugem polčasu, ki je ljubiteljem nogometa pričaral kopico užitkov.

Prvi zvezdnik Juventusa je zapuščal igrišče z velikim razočaranjem. Foto: Reuters

Ajax je v silovitih protinapadih in kombinatoriki, ki je spomnila na njegovo najbolj zlata in plodna obdobja, povsem nadigral Juventus. Italijanski prvak je bil doma nemočen kot že dolgo ne. Skoraj vsakič, ko si je Ajax to želel, je krenil v enega izmed napadov, ki bi se lahko končali smrtonosno.

Gostitelji so imeli srečo, da so imeli na vratih razpoloženega vratarja Wojciecha Szczesnyja, pa tudi, da so bili Nizozemci ob zaključkih atraktivnih akcij premalo sebični. Akcije so hoteli zaključevati skoraj v slogu futsala in žogo pripeljati v mrežo, s tem pa ohranjati upanje Juventusa za napredovanje. Ko pa je zadel v polno mladi kapetan de Ligt, se je zgodba končala.

Rahel žarek je posijal v izdihljajih rednega dela, ko je zadišalo po enajstmetrovki, a so takrat navijači Juventusa izkusili, kakšen je občutek, ko ti ne piskajo najstrožje kazni po igranju tekmeca z roko. Podobno so nedavno čutili privrženci Milana ravno na gostovanju pri Juventusu. Zdaj so se vloge obrnile. Ekstaza navijačev iz Amsterdama je bila po zaključnem pisku francoskega sodnika velika. Senzacija se nadaljuje. Iz drugega kroga kvalifikacij do polfinala! Nora zgodba, na kateri Ajax ni prekrižal načrtov le trikratnemu zaporednemu evropskemu prvaku Real Madridu, ampak tudi bolestno ambicioznemu Juventusu, ki pa je ob nepravem času pogrešal preveč članov začetne enajsterice, zlasti kapetana Giorgia Chiellinija, Andreo Barzaglija in Maria Mandžukića.

Zahrbten prekršek Ronalda Ronaldo je po devetih letih v ligi prvakov izpadel že pred polfinalom. Foto: Reuters Portugalec Ronaldo je na srečanju, po katerem so se mu razblinile sanje o četrtem zaporednem evropskem naslovu in vrnitvi v Madrid, kjer bo prvega junija finale lige prvakov, izgubil živce. V tretji minuti sodnikovega podaljška, igrale so se zadnje sekunde, je najprej izgubil žogo, nato pa z umazanim prekrškom s hrbta zrušil Joela Veltmana. Prejel je rumeni karton, številni pa so prepričani, da jo je odnesel še dobro, saj bi mu lahko sodnik pokazal tudi rdečega. Portugalec ga je v tej evropski sezoni v dresu Juventusa že dobil … Ronaldo nerad izgublja. Po zahrbtnem prekršku se ni niti opravičil Veltmanu, ampak je odkorakal stran. Po tekmi ga je lahko še bolj bolelo, da je na drugem prizorišču lige prvakov blestel Lionel Messi in z dvema zadetkoma popeljal Barcelono v polfinale. Tja, kjer po dolgih letih ne bo Portugalca, drugega superzvezdnika, ki je zaznamoval 21. stoletje nogometa. Nič ne bo tudi od tako želenega finala Juventus – Barcelona, prvega junija, ki bi se ga številni razveselili. Prav zaradi obračuna Messi – Ronaldo.

Allegri ostaja trener Juventusa

Trener Juventusa Massimiliano Allegri je kljub izpadu Juventusa v četrtfinalu lige prvakov prepričan, da bo ostal na klopi. Sezono bo končal z državnim naslovom, v Evropi in pokalu, kjer mu je načrte prekrižala Iličićeva Atalanta, pa se je poslovil predčasno. "Predsedniku sem dejal, da bom ostal," je povedal v mikrofon Sky Sport Italia. Tako je že sklenil dogovor s predsednikom Andreo Agnellijem, hkrati pa pohvalil tekmeca iz Amsterdama. "Ajax je klub, ki dela v ciklih. Pot do tega, kar je storil v tej sezoni, je zakoličil pred nekaj sezonami. To je tekmovanje, kjer lahko dobre pol ure naredi razliko med lovoriko in izpadom. Ajax je zasluženo napredoval."

Evropski naslov ostaja neizpolnjena želja Massimiliana Allegrija. Uresničiti jo bo želel tudi v prihodnji sezoni. Foto: Reuters

Njegov najbolj zvezdniški izbranec Ronaldo je po osmih zaporednih sezonah, v katerih se je uvrstil vsaj v polfinale lige prvakov, sklenil evropsko klubsko sezono že v četrtfinalu. "Ronaldo je odigral dobro. Dosegel je zadetek. Razočaran je tako kot vsi mi. Zdaj nas čaka sobota, ko lahko postanemo prvaki," je dejal Allegri. To je klavrna tolažba navijačem Juventusa, ki so čutili, da bi lahko prihod Ronalda v Torino vrnil evropsko krono.