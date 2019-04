Messi se zahvaljuje sreči, trener Barcelone se ne bo opravičeval

Na prvi četrtfinalni tekmi po poškodbi nosa, ko je utrpel bolečine ob nepričakovanem (in tudi nekaznovanem) naletu Chrisa Smallinga, ni bil pravi. To je priznal tudi njegov trener. Vseeno pa je Barcelona zmagala na Old Traffordu z 1:0, tudi po zaslugi Argentinca, ki je sodeloval v akciji za edini zadetek. Katalonci so si tlakovali pot do polfinala.

Na povratni četrtfinalni tekmi, ko je Lionel Messi zaigral pred domačimi navijači na Camp Nouu, je pokazal, kaj zna in se znesel nad Otočani. Hitro. Učinkovito. Še pred polovico prvega dela se je podpisal pod dva zadetka in popeljal Katalonce proti načrtovanemu preboju v polfinale.

Barcelone ni bilo v polfinalu že štiri leta

Veselje dvakratnega strelca Messija in Philippeja Coutinha, ki je prispeval zadetek za končno zmago 3:0. Foto: Reuters V polno je zadel dvakrat, obakrat po strelih z razdalje. Najprej je mojstrsko obšel Freda in Phila Jonesa, nato pa z natančnim strelom prisilil španskega reprezentančnega vratarja Davida de Geo k predaji. Drugi je šel na dušo španskega čuvaja mreže, ki se je pred skoraj sto tisoč gledalci osmešil ob najbolj neprimernem trenutku, žoga pa mu je pod telesom spolzela v gol. Soigralce je pustil na cedilu takrat, ko je Barcelona dokončno razorožila rdeče vrage.

Ravno po zaslugi še drugega Messijevega gola, s katerim je skupno prednost povišal na 3:0. ''Imel sem srečo, pri drugem zadetku še sploh,'' je prvi junak dvoboja ostal skromen v besedah. Ne pa tudi v dejanjih na igrišču, s katerimi je hitro utišal privržence rdečih vragov. V Barcelono jih je pripotovalo okrog pet tisoč.

''Najbolj pomembno je, da smo se uvrstili v polfinale. Tam nas ni bilo že kar nekaj časa.'' 31-letni čarovnik iz Rosaria ni hotel izpostavljati svojih zadetkov, temveč dosežke ekipe. Barcelona se je med štiri najboljše v ligi prvakov prebila prvič v zadnjih štirih letih. Pred tem je v četrtfinalu morala čestitati Atleticu, Juventusu in Romi, tako da je želja, da prvič po letu 2015 osvoji naslov evropskega prvaka, še toliko večja.

Messi: Bilo je spektakularno

Kapetanu Barcelone je za izjemno predstavo čestital tudi trener Uniteda Ole Gunnar Solksjaer. Foto: Reuters United je resda vstopil v tekmo odločnejši in sejal nevarnosti pred vrati Kataloncev. Marcus Rashford je tako že po 40 sekundah zatresel prečko, a je ostalo pri 0:0. Nato pa se je igra počasi, a zanesljivo preselila na drugo igralno polovico, potnika v polfinale pa je odločil Messi.

''Bilo je spektakularno. To smo mi. V uvodnih petih minutah smo bili preveč nervozni, po zadetkih pa smo odigrali spektakularno,'' je Argentinec pohvalil igro ekipe. Končni rezultat je v drugem polčasu postavil Brazilec Philippe Coutinho (3:0), Barcelona pa je odpihnila United s skupnim rezultatom 4:0.

Messi je v dresu Barcelone dosegel že 597 zadetkov. V ligi prvakov kar 110, proti Unitedu pa je prekinil še boleč niz, saj od leta 2013 na četrtfinalnih srečanjih ni zadel v polno. Uroka se je znebil veličastno, s prekrasnim zadetkom v 16. minuti, s katerim je nakazal novo prepričljivo zmago Barcelone, ki na domačih tleh ni v ligi prvakov izgubila na zadnjih 13 tekmah.

Za Francoza ni dvoma: Messi je najboljši na svetu

Messi je v tej sezoni v ligi prvakov dosegel že deset zadetkov in vodi na lestvici najboljših strelcev. Foto: Reuters Po dvoboju z rdečimi vragi ga je pohvalil soigralec Clement Lenglet: ''Je najboljši na svetu. Ko se znajdemo v zahtevnem položaju, vedno stori nekaj, da nas reši in ohrani pri življenju,'' je dejal francoski branilec, ki je v zadnji vrsti na obeh srečanjih pomagal Barceloni, da ni prejela niti enega zadetka.

Messi je v tej sezoni v ligi prvakov dosegel že deset zadetkov. Na osmih tekmah. Je najboljši strelec tekmovanja, skupno pa je pri 110 zadetkih. Za rekorderjem Cristianom Ronaldom, ki je od njega starejši tri leta, zaostaja 16 zadetkov. V tej evropski sezoni bo odigral vsaj še dve tekmi.

V polfinalu ga čaka boljši iz dvoboja med Portom in Liverpoolom, kjer so favoriti za napredovanje rdeči z Otoka, saj so prvo tekmo na Anfieldu dobili z 2:0.

Valverde se ne bo opravičeval, Messi razmišlja korak po korak

V torek je potopil United. Bo Messi učinkovit tudi v soboto proti Real Sociedadu? Foto: Reuters Trener Ernesto Valverde je prepričan, da se lahko Barcelona uvrsti v veliki finale. ''Zelo smo navdušeni. Že nekaj časa nas ni bilo v polfinalu, zdaj pa bi se želeli prebiti še v finale,'' ne skriva ciljev, pa tudi tega, da je presrečen, da lahko računa na takšnega asa, kot je kapetan Messi.

''Messi je odigral odlično. Njegova zadetka sta spremenila potek dogajanja na tekmi. A ne bom se opravičeval tekmecem, ker lahko računamo na Messija, oni pa ne,'' se je pošalil španski trener, ki z Barcelono napada trojno krono.

Španski naslov ima že skoraj zagotovljen, saj ima šest krogov pred koncem devet točk prednosti pred Oblakovim Atleticom, v pokalu se bo v finalu pomeril z Valencio, v ligi prvakov pa bo zvečer izvedel tekmeca v polfinalu. ''Pojdimo raje korak po korak,'' pravi Messi, ki noče prehitevati dogodkov.

Barcelona je na krilih izkušenega Argentinca poskrbela za konec evropske sezone rdečih vragov. Foto: Reuters

''Zdaj nas konec tedna čaka prvenstvena tekma (v soboto bo na Camp Nouu gostoval Real Sociedad, op. p.), zato moramo ostati zbrani, potem pa bo počasi napočil že čas za polfinale lige prvakov,'' ostaja previden argentinski zvezdnik, za katerega že počasi zmanjkuje pridevnikov, s katerimi bi opisali vse zadetke, rekorde, podvige, nove mejnike in atraktivne poteze, s katerimi razvaja navijače iz tedna v teden.