Javil se je branilec Man Utd, ki je iznakazil Messija

Na sredini prvi tekmi četrtfinala lige prvakov med Manchester Unitedom in Barcelono, na kateri so gostje prišli do sploh prve zmage na Old Traffordu v zgodovini kluba, je v prvem polčasu z okrvavljenim obrazom na tleh zelenice kultnega štadiona obležal Lionel Messi.

Skupil jo je po grobem prekršku branilca Angležev Chrisa Smallinga, ki si za ta prekršek ni prislužil niti rumenega kartona.

Prekršek Chrisa Smallinga nad Lionelom Messijem:

Že v soboto bo lahko igral

Z Argentincem k sreči ni nič hujšega. Prav danes, potem ko je v četrtek opravil podrobnejše zdravniške preglede, je postalo jasno, da jo je odnesel le z oteklino nad levim očesom. Zloma ni utrpel, tako da bo za torkovo povratno tekmo četrtfinala lige prvakov proti Manchester Unitedu na Camp Nouu zagotovo pripravljen.

Trenerju Barcelone bo na voljo že za sobotno prvenstveno tekmo, ko Barcelono čaka gostovanje pri zadnjeuvrščeni Huesci, a je vprašanje, ali ga bo Ernesto Valverde – glede na to, da imajo Katalonci na vrhu lestvice visoko prednost – poslal v ogenj.

Po tekmi sta si segla v roke. Rekel mu je, naj pozabi na prekršek.

Medtem je o grobem prekršku, ki je dvignil precej prahu, spregovoril tudi branilec Manchester Uniteda.

Branilec Manchester Uniteda pravi, da sta si z zvezdnikom Barcelone po tekmi segla v roke. Foto: Getty Images

"Ko sem naredil prekršek, se niti nisem zavedal, da sem ga udaril tako močno. Po tekmi sva govorila. Messi ve, da tega nisem naredil nalašč. Segla sva si v roke. Rekel mi je, naj pozabim na ta prekršek, saj tudi on ve, da se je zgodilo po nesreči," je za radio BBC danes povedal 29-letni Smalling, ki je nekaj prahu dvignil že z besedami pred tekmo.

"Pripeljite ga," je nekoliko samozavestno pred tekmo odgovoril na vprašanje novinarjev, kako se postaviti po robu petkratnemu najboljšemu nogometašu leta na svetu.

Messija je skupaj s soigralci pri Manchester Unitedu sicer precej dobro ustavil. Argentinec je imel resda prste vmes pri edinem golu gostov na začetku tekme, saj je podal za strel Luisa Suareza, po katerem je Luke Shaw žogo nespretno preusmeril v svoj gol, sicer pa je Messi na vrata Manchester Uniteda v 90 in nekaj minutah meril samo enkrat.