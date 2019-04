Krvava podoba Messija še buri duhove

Nogometaši Barcelone so v prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov v gosteh premagali Manchester United (1:0) in poskrbeli, da rdeči vragi prvič po 14 letih v najmočnejšem tekmovanju niti enkrat niso udarili v okvir vrat tekmeca. Obračun pa je zaznamovala tudi poškodba Lionela Messija, (ne)hote si ga je privoščil Chris Smalling. Prvi zvezdnik Barcelone bo danes obiskal zdravnika.

Podoba okrvavljenega Lionela Messija, ki jo je skupil v zračnem dvoboju s Chrisom Smallingom, po zmagi Barcelone na Old Traffordu, prvi v bogati zgodovini katalonskega kluba, polni tako naslovnice medijev kot tudi družbena omrežja. Argentinec jo je po ostrem naletu angleškega branilca odnesel s poškodovanim nosom, prejel pa je tudi udarec v oko.

Čeprav se je to zgodilo tik pred koncem prve tretjine srečanja, ko je Barcelona že imela v žepu prednost z 1:0, je Argentinec po zdravniškem posegu zmogel nadaljevati tekmo. Ni prikazal tako vrhunske predstave, kot so jo po zadnjih bleščečih nastopih v španskem prvenstvu pričakovali navijači Barcelone, a je vseeno pomagal soigralcem do dragocene zmage na Otoku. Katalonci so se približali napredovanju v polfinalu, pot do njega pa bodo poskušali potrditi kaj kmalu, že prihodnji torek, ko bo Camp Nou gostil povratno četrtfinalno tekmo.

Kaj bodo povedali zdravniki?

Messi ni zadel v polno na četrtfinalnih tekmah lige prvakov že 12 srečanj zapored. Foto: Reuters Poraja se vprašanje, ali bo na tem dvoboju nastopil tudi Messi. Zadnje informacije ob odhodu Barcelone z letališča v Manchestru pričajo o tem, da je bil kapetan katalonskega kluba in argentinske reprezentance dobro razpoložen. Spomin na srečanje s Smallingom ostaja ureznina na nosu, končno oceno o tem, kako hudo poškodbo je staknil, pa bo klub izdal po podrobnem zdravstvenem pregledu, ki ga bo zvezdnik iz Rosaria opravil danes. Nanj čaka na tisoče navijačev Barcelone, informacija pa še kako zanima tudi privržence rdečih vragov, ki jih kmalu čaka povratna tekma v Kataloniji.

Nalet Smallinga, sodnik ob tem ni pokazal kazni, je dvignil ogromno prahu zlasti zaradi samozavestne napovedi Angleža pred srečanjem. Takrat je obrambni steber Uniteda dejal, da se podobno kot Cristiana Ronalda in Kyliana Mbappeja, s katerima je v tej evropski sezoni že imel opravka, ne boji niti Messija in da naj mu ga ''kar pripeljejo''. Po porazu z Barcelono ni želel veliko govoriti o poškodbi petkratnega najboljšega nogometaša na svetu.

Bi moral sodnik Chrisu Smallingu za posredovanje proti Lionelu Messiju pokazati karton? Ne. 13,91% +

Da, rumenega. 25,17% +

Da, rdečega. 60,93% +

Omenil je, da sta se takrat znašla oba na napačnih nogah in je bil ''trk'' neizogiben, je pa pohvalil igro Uniteda v drugem polčasu, ki ga navdaja z optimizmom za povratno tekmo. ''Dobro smo jih pritisnili in jim otežili delo. Škoda, ker nismo dosegli vsaj enega zadetka. Priigrali smo si nekaj dobrih priložnosti. Na začetku prvega polčasa smo bili preveč nervozni,'' se je dotaknil tudi uvodnih minut, v katerih so gostje prišli do edinega zadetka. V akciji je sodeloval tudi Messi, ki je s podajo našel Luisa Suareza, nato pa se je vmešal Luke Shaw in premagal nemočnega lastnega vratarja Davida de Geo.

Po poškodbi ni bil več isti Messi

Za nekaj minut je moral z igrišča, pri tem pa se je naposlušal skandiranj navijačev Uniteda o Ronaldu. Foto: Reuters Shaw zaradi kazni rumenih kartonov ne bo igral na povratni tekmi. Rumeni karton je prejel tudi Smalling. Zgodilo se je po enem izmed prekrškov nad Suarezom, sodniški kriterij pa je presenetil Angleža, saj je zaupal, da je prejel karton po enem izmed najbolj nežnih prekrškov na srečanju.

Bo prihodnji torek zaigral Messi? Trener Ernesto Valverde je po zmagi v Manchestru priznal, da najboljši strelec Barcelone po poškodbi nosa ni bil več isti. ''Ima veliko ureznino, a je ostal močan. Bomo videli, kaj bodo pokazali zdravstveni pregledi,'' je dejal španski strateg. Ko je bil Messi deležen zdravniške pomoči, so si ga privoščili domači navijači in takrat skandirali ime njegovega največjega ''tekmeca'' Cristiana Ronalda, nekdanjega ljubljenca občinstva na Old Traffordu.

Proti Huesci le gledalec?

Z rdečimi vragi bo imel opravka tudi prihodnji torek. Foto: Reuters Po poročanju ESPN bo Messi v soboto izpustil srečanje španskega prvenstva proti Huesci, na katerem bi lahko še povečal izjemen strelski učinek v tej sezoni. Na 31 tekmah je v la ligi dosegel 33 golov, v soboto pa bi na Camp Nouu zaigral proti najslabši ekipi prvenstva. A trener verjetno ne bo želel tvegati z njegovim nastopom, saj bo povratno srečanje z Unitedom že v torek. Messi bo imel posebno motivacijo, saj je na zadnjih 12 nastopih v četrtfinalu lige prvakov vedno streljal s praznimi naboji in ostal brez zadetka. Skupno jih je v zgodovini lige prvakov dosegel kar 108, večkrat od njega je zadetek proslavljal je Portugalec Ronaldo (125), ki se je vpisal med strelce tudi v sredo na gostovanju v Amsterdamu in pomagal Juventusu do dragocenega remija proti Ajaxu.

Barcelona je prvič zmagala v gosteh v izločilnem delu lige prvakov po letu 2016, branilec Gerard Pique, nekdaj tudi rdeči vrag, pa je bil izbran za najboljšega posameznika srečanja. Obramba Kataloncev je zadržala vse napade Uniteda, ta ni niti enkrat streljal v okvir vrat. Nazadnje se mu je to v ligi prvakov zgodilo daljnega leta 2005 proti AC Milanu! Rdeči vragi so v tej sezoni v Evropi doma dosegli le en zadetek, so pa veliko bolj razigrani na gostovanjih!

V akciji za zadetek, ki so ga uradno označili kot avtogol Luke Shawa, je v 194 sekundah sodelovalo vseh 11 igralcev Barcelone:

👊 This. Is. Barça.

⚽️ A goal after a move that involved every 🔵🔴 player

👏👏👏#WeColorFootballhttps://t.co/5CMJSzwyT3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 11, 2019

To skrbi tudi tabor Barcelone, saj dobro pomnijo, kako je United spomladi zagrenil življenje bogatemu in ambicioznemu PSG. Manchester ima Camp Nou v prekrasnem spominu. Pred 20 leti je namreč v nepozabnem preobratu strl srca navijačev Bayerna in postal evropski prvak. Odločilni gol je dosegel prav zdajšnji trener Ole Gunnar Solksjaer. A pozor, Barcelona je doma na evropskih tekmah neporažena že 30 tekem zapored. Vse od septembra 2013 …