Kruti udarec za Tottenham, ki moli za zdravje prvega zvezdnika

Nogometaši Tottenhama so drago plačali torkovo zmago nad Manchester Cityjem (1:0), s katero so se približali polfinalu lige prvakov. Na prvem četrtfinalnem dvoboju lige prvakov je najboljši napadalec Tottenhama Harry Kane utrpel poškodbo gležnja in prekrasni novi stadion v Londonu zapustil s pomočjo bergl. Trener Mauricio Pochettino se boji, da se je za angleškega zvezdnika že končala sezona.

Navijači Tottenhama so nov stadion, kateri je klub stal več kot milijardo evrov, v torek zapuščali z mešanimi občutki. Ponosni so bili na predstavo ljubljencev, ki so se odlično kosali s favoriziranim Manchester Cityjem in ga premagali z 1:0, hkrati pa se zaskrbljeno spraševali, kako dolga bo odsotnost najboljšega igralca Harryja Kana.

To ni prva poškodba gležnja v tej sezoni

Harry Kane je naletel na Fabiana Delpha. Foto: Reuters Najboljši strelec lanskoletnega svetovnega prvenstva v Rusiji in kapetan angleške reprezentance je na igrišču prebil 58 minut, nato pa moral v bolečinah iz igre. Usoden je bil prekršek Fabiana Delpha. Zgodilo se je dramatično sosledje dogodkov. Kane se je zapodil proti Delphu in si pri tem zvil gleženj, branilec Cityja pa je nato udaril žogo, takoj za tem pa še nevarno pohodil gleženj reprezentančnega soigralca in poskrbel za hudo poškodbo 25-letnega napadalca Tottenhama.

Najboljši strelec v tej sezoni najuspešnejšega londonskega kluba je obležal, zelenico pa zapustil šele s pomočjo zdravnika in fizioterapevta, ko je proti slačilnici odskakljal na eni nogi. Kane si je poškodoval levi gleženj in najverjetneje obnovil poškodbo, zaradi katere je v tej sezoni že manjkal dva meseca. Njegov trener je prepričan, da ga Delph ni poškodoval namerno. O tem je z nogometašem Cityja nekaj besed spregovoril tudi po koncu dvoboja.

Prvič po petih letih brez 20 zadetkov?

Reprezentančni soigralec je pohodil gleženj prvega zvezdnika Tottenhama in kapetana angleške izbrane vrste. Foto: Reuters ''Zelo žalostno. To je velik udarec za nas, pogrešali ga bomo. Morda v tej sezoni sploh ne bo več zaigral,'' je bil po dvoboju z Manchester Cityjem, na katerem je zadal stanovskemu kolegu Josepu Guardioli bolečo zaušnico (1:0), slabe volje Mauricio Pocchetino, ko je spregovoril o zdravstvenem stanju Kana. Več bo znanega po podrobnih zdravstvenih pregledih, ki bodo opravljeni danes. Poškodovani Anglež je zapustil stadion s pomočjo bergl, poškodovano nogo pa je imel zavito v zaščitni čevelj. Če se bo poškodba izkazala za hujšo, bo sezona zanj že končana.

Angleško prvenstvo se bo uradno končalo 12. maja, liga prvakov pa v začetku junija, s finalom v Madridu. Kane bi tako prvič po sezoni 2013/14 končal sezono angleškega prvenstva brez vsaj 20 doseženih zadetkov. Do zdaj jih je dal 17, na lestvici najboljših strelcev pa si deli tretje mesto. Prvi strelec tekmovanja je sicer Sergio Agüero (19), ki je v torek zapravil največjo priložnost za zadetek Cityja, strel z bele točke.

Južnokorejski junak: Nikoli se ne predamo Tottenham si je na prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov zagotovil tesno, a dragoceno prednost. To je dosegel po zaslugi edinega strelca na tekmi, Južnokorejca Sona Heung-mina, pa tudi vratarja Huga Llorisa, ki je v prvem polčasu ubranil strel z bele točke Sergiu Agüeru. ''Kot ekipa se nikoli ne predamo, ampak borimo do zadnje sekunde. Zaslužili smo si zmago,'' je dejal presrečni Azijec.

Manchester City ostaja favorit

Pred Tottenhamom so najbolj pomembni dnevi sezone. Po slavnostnem odprtju stadiona Tottenham Hotspur, v katerega so vložili več kot milijardo evrov, se londonski klubski velikan dokazuje na dveh frontah. V angleškem prvenstvu je na četrtem mestu, katerega želi ohraniti in si s tem zagotoviti nastop v najbolj prestižnem tekmovanju tudi v prihodnji sezoni, v Evropi pa se spogleduje z zgodovinskim dosežkom, saj se spogleduje z velikim prebojem med štiri najboljše v ligi prvakov.

Je sezona za Harryja Kana že končana? Foto: Reuters

''Zadovoljen sem s predstavo in pristopom, a nas še vedno čaka veliko dela. Manchester City ostaja favorit za evropski naslov, zato nas čaka zahtevna naloga na povratni tekmi,'' je dejal argentinski strateg. Povratna tekma bo na Etihadu že prihodnji teden.