Londonski lepotec odpira vrata Guardioli, Ronaldo in Messi v sredo

Ljubitelji nogometne lige prvakov bodo ta teden prišli na svoj račun s štirimi četrtfinalnimi spektakli. Kar trije bodo odigrani na Otoku, tudi torkov angleški spopad med Tottenhamom in Manchester Cityjem na novem stadionu londonskega velikana. Isti večer bo Liverpool skušal upravičiti vlogo favorita proti Portu. V sredo bo zanimivo na Old Traffordu v Manchestru in Amsterdamu, kjer se bosta v vlogi gostov predstavila Barcelona in Juventus.