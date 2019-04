Nad zvezdnika Barcelone s strahovi iz otroštva

Vrhunec četrtfinalnih dvobojev lige prvakov bo zagotovo dvoboj med Manchester Unitedom in Barcelono. Skupaj imata osem evropskih naslovov, kar govori le o tem, da se bosta nocoj na Old Traffordu udarila evropska velikana.

Manchester United in Barcelona sta se v zadnjih letih merila le na prijateljskih tekmah, nazadnje, ko je šlo zares, je bilo leta 2011, ko so Katalonci rdeče vrage premagali v finalu lige prvakov. Enako je bilo tudi leto prej. Prvikrat so Lionel Messi in druščina United premagali z 2:0, leto kasneje pa s 3:1.

Prav Argentinec je tisti, ki bo tudi tokrat največja nevarnost za vrata Angležev, a trener Uniteda Ole Gunnar Solskjaer priznava, da nima smisla načrtovati, kako ga ustaviti. "Kaj lahko storimo? Kateri načrt bi deloval? Govorimo o enem najboljših na svetu," je skomignil z rameni tudi tokrat nasmejani Norvežan.

Izjemen napad in slaba obramba Chris Smalling poka od samozavesti. Foto: Getty Images Barcelona je v tej sezoni dosegla že 119 zadetkov, od tega Messi kar 43, kar je za United vse prej kot prijeten podatek. Še posebej zato, ker rdeči vragi v tej sezoni niti približno ne blestijo. V zadnjem času ga je začel lomiti tudi vratar David de Gea, zato pred nocojšnjim obračunom navijači Angležev ne morejo biti preveliki optimisti. United je v tej sezoni v vseh tekmovanjih prejel kar 53 zadetkov, a branilec Uniteda Chris Smalling že komaj čaka, da se sooči z Messijem. "Tega izziva se nadvse veselim, pokažite, kaj znate," je poslal sporočilo Argentincu, ob katerem so se navijači rdečih vragov prijeli za glavo.

Medsebojne tekme: 11 tekem: Man Utd: tri zmage Barcelona: štiri zmage

V tej sezoni že igrali za najboljšimi

"V tej sezoni smo že igrali proti Ronaldu, Mbappeju, Hazardu … Tukaj pa ni le Messi, tudi Suarez in Coutinho bosta branilce prisilila, da bodo na prstih. Videli bomo, kako se spoprijeli s to težavo," je nadaljeval Solskjaer in še dodal, da dvoboj nikakor ne bo odločen že po prvi tekmi. "Na Old Traffordu bo le prvi polčas, videli ste obračun s PSG. V nogometu se lahko marsikaj zgodi, a na Camp Nou nikakor nočemo z zaostankom. Morali bomo biti pravi, kar na prvi tekmi proti Parižanom nismo bili," je še sklenil trener Uniteda.

Kdo bo zmagal nocoj na Old Traffordu? Man Utd 32,84% +

Barcelona 67,16% +

Pique in strahovi pred iglami Ole si je zapomnil, česa se boji Pique. Eden od zvezdnikov Barcelone, Gerard Pique, je leta 2004 in 2008 igral kot mladenič za United. Slačilnico si je delil tudi s Solskjaerjem. "Ole mi je pomagal pri navajanju na novo okolje, takrat je bil eden starejših v ekipi, imel je nekaj težav s poškodbami, a ko je bil zdrav, si lahko opazil, da ima res nos za zadetke," se spominja časa pri Unitedu španski branilec. Tudi Ole ga je ohranil v spominu, pa še kako: "Imel je malce smole, kar sta bila takrat v ekipi Nemanja Vidić in Rio Ferdinand, zato ni dobil priložnosti, kot bi si jo morda zaslužil. Vsi vemo, kaj je zdaj," je nekdanjega soigralca pohvalil Ole in dodal, da tudi ve, kako ga prestrašiti. "Vem, da niti malo ne uživa ob pogledu na iglo. Mogoče mu na dan tekme kakšno pokažemo," se je pošalil Solskjaer, zgodbo je potrdil tudi Pique. "Res je, sovražim jih. Nisem vedel, da Ole ve za to. Ko sem bil otrok, je bilo zares strašno, a po toliko letih v nogometu je malce boljše. Včasih čutiš bolečino ali ko moraš hitreje okrevati, zato se ji ne moreš izogniti," je dodal in malce razburil nogometne navijače, ki so ga takoj obtožili dopinga. A resnica je malce drugačna, Pique se je malce nerodno izrazil v angleščini, ki ni njegov materni jezik.

Naredili bodo vse, da se ne ponovi pretekla sezona

Barcelona je v pretekli sezoni izpadla ravno v četrtfinalu, ko je Romi uspelo v Rimu nadoknaditi visok zaostanek (4:1). Katalonci nočejo, da se to ponovi. "To se dogaja v nogometu. Iz tega smo se veliko naučili in naredili bomo vse, da se kaj takega ne ponovi. Vemo, kako nevaren je lahko United," opozarja Pique.

Ernesto Velverde si želi zadetka v gosteh. Foto: Reuters

Katalonci v treh gostovanjih na Old Traffordu še niso zmagali. Imajo dva remija in poraz. Slednji se je zgodil v polfinalu leta 2008, ko je Špance z raketo preluknjal Paul Scholes. Tisto leto so rdeči vragi tudi osvojili ligo prvakov.

"Želimo zadeti," je kot iz topa prvi in glavni cilj izstrelil trener Barcelone Ernesto Valverde in dodal, da to ne pomeni, da jih zanima le to. "Prišli smo po zmago. Vsaka ekipa si tega želi, tudi United verjame v to, a smo samozavestni. Bo težko, a v tej sezoni se odlično znajdemo v težkih situacijah."

Zadetek Scholsa, ki je leta 2008 United popeljal v finale:

Verjetni postavi: Man Utd:

De Gea; Young, Smalling, Lindelöf, Shaw; Matić, Fred, Pogba; Martial, Lingard, Rashford Manjkajo: Valencia, Bailly, Sanchez, Darmian Vprašljivi: Matić, Herrera, Rashford Barcelona:

Ter Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Vidal, Busquets, Rakitić; Messi, Suárez; Coutinho Manjkata: Rafinha Vprašljiv: Dembele

Preberite še: