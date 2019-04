Nizozemski hurikan grozi Cristianu Ronaldu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo Ajax na štadionu Johana Cruijffa v Amsterdamu poskušal nadaljevati evropsko pravljico. Po tem, ko je v prejšnjem krogu šokiral Real in končal njegovo vladavino v najmočnejši nogometni ligi na svetu, bo zdaj poskušal v slabo voljo spraviti še najboljšega strelca v zgodovini Madridčanov. V goste z Juventusom, ki ga želi popeljati do tako želene evropske lovorike, prihaja Cristiano Ronaldo. Za Portugalca bo to prvi klubski nastop po bleščeči predstavi na povratni tekmi osmine finala proti Atleticu Madridu.

Vse od nastopa v majici Portugalske 25. marca in tekme kvalifikacij za evropsko prvenstvo proti Srbiji v Lizboni, kjer je igrišče z bolečim izrazom na obrazu zapustil poškodovan, so si navijači Juventusa in z njimi ves nogometni svet zastavljali vprašanje: "Bo do tekem lige prvakov proti Ajaxu nared?"

Bo. V torek, ko so pri Juventusu imenovali seznam nogometašev za tekmo v Amsterdamu, smo vsi skupaj dobili odgovor. Cristiano Ronaldo, ki je za Juventus nazadnje igral na povratni tekmi osmine finala lige prvakov proti Atleticu Madridu, ko je s tremi goli prerešetal mrežo Jana Oblaka, v klubskem dresu ni igral.

Kdo bo iz tega para napredoval v polfinale lige prvakov? Ajax 53,13% +

Juventus 46,88% +

Zdaj je očitno nared in pripravljen, da Torinčanom pomaga preskočiti naslednjo oviro na poti do enega in edinega cilja, ki ga imajo. Tretjega naslova evropskega prvaka v zgodovini kluba, na katerega čakajo že od daljnega leta 1996.

Osvojili so ga, potem ko so pod vodstvom Marcella Lippija na Olimpijskem štadionu v Rimu po enajstmetrovkah premagali prav tokratnega nasprotnika.

Ajax Amsterdam - Juventus Torino

Prva tekma četrtfinala lige prvakov, danes ob 21.00, Štadion Johana Cruijffa v Amsterdamu, kapaciteta: 54.990 obiskovalcev. Sodnik: Carlos del Cerro Grande (Španija).



Verjetni začetni postavi:

Ajax (4-3-3): Onana; Tagliafico, Blind, de Ligt, Kristensen; Schöne, de Jong, den Beek; Neres, Tadić, Ziyech.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo; Pjanić, Bentacur, Matuidi; Bernardeschi, Mandžukić, Ronaldo.

Ajax poskrbel za eno od večjih klofut v zgodovini Reala

Luka Modrić ni mogel verjeti, kaj se je zgodilo Realu. Foto: Reuters Medtem so se razmere v evropskem nogometu precej spremenile. Juventus še vedno spada med peščico velikanov, ki vsako sezono merijo na končno zmago v najmočnejši evropski ligi, medtem ko je Ajax, ki prihaja s premajhnega nogometnega trga, da bi lahko držal stik z najboljšimi, daleč zadaj.

Toda kljub temu je v tej sezoni konkurenčen in presenetljivo dober. Na poti med najboljših osem je v skupinskem delu dvakrat remiziral z Bayernom Münchnom (z 1:1 in 3:3) in v osmini finala izločil Real Madrid.

Evropsko vladavino prvakov iz zadnjih treh sezon je prekinil na šokanten način. Najprej je doma izgubil z 1:2 in zdelo se je, da je njegovih evropskih sanj konec. Potem je na Santiagu Bernabeu zmagal kar s 4:1 in poskrbel za drugo trenersko menjavo sezone na klopi najbolj trofejnega evropskega kluba. Po Julenu Lopeteguiju je moral z vroče madridske klopi oditi še Santiago Solari in prišel je povratnik Zinedine Zidane.

Izkupiček z medsebojnih tekem:

Zmagi Ajaxa: 2

Remiji: 4

Zmage Juventusa: 6

Zadetki Ajaxa: 9

Zadetki Juventusa: 15

Vse niti v rokah Cristiana Ronalda

V prejšnjem krogu so Nizozemci izločili Real, zdaj bodo poskušali še njegovega najboljšega strelca v zgodovini. Ronalda, ki je za Real v 438 nastopih zabil kar 450 golov, in je v Torino lansko poletje v prestopu stoletja prišel, da bi poskrbel za najpomembnejšo evropsko lovoriko.

Pred tem je Cristiano Ronaldo na šestih tekmah zadel samo enkrat, nato pa zabil hat-trick za uvrstitev Juventusa v četrtfinale lige prvakov. Foto: Reuters

"Zaradi tega so me pripeljali," je petkratni najboljši nogometaš leta na svetu povedal po bleščeči predstavi na povratni tekmi proti Atleticu pred slabim mesecem dni, na kateri je po le enem golu, ki ga je dosegel pred tem, v sedmem nastopu v ligi prvakov v tej sezoni zadel kar trikrat in hitro utišal kritike.

Čeprav njegove številke v Torinu niso več tako neverjetne, kot so bile v Madridu, je s 24 goli v vseh tekmovanjih še vedno z naskokom prvi strelec Juventusa. Argentinec Paulo Dybala, njegov najbližji zasledovalec na interni lestvici, je šele pri številki deset. Drugih strelcev z dvomestnim številom gola v Torinu ni.

Italijanski najstnik navdušuje iz tekme v tekmo

Moise Kean je zadel na zadnjih treh tekmah, ki jih je odigral za Juventus. Foto: Reuters Še najbolj vroč je najstnik Moise Kean. Komaj 19-letni italijanski napadalec, ki je v zadnjem mesecu na evropski nogometni zemljevid priletel kot meteor z neba. Ko je januarja na pokalni tekmi proti Bologni dočakal prvenec v majici Juventusa, je nase opozoril precej sramežljivo.

Zdaj, ko je zadel na štirih od zadnjih petih tekem, ki jih je odigral, v tem času zabil pet golov in odločil tudi sobotni derbi proti Milanu, o njem govorijo vsi. Če bi se med strelce vpisal še v Amsterdamu in dočakal tudi prvenec v ligi prvakov, bo še veliko huje.

Juventus, ki je v Italiji le še točko oddaljen od novega, že osmega prvenstvenega naslova v nizu, je ob prevladi na domačih tleh v tej sezoni v 45 nastopih v vseh tekmovanjih sicer zabil vsega 85 golov.

Neverjeten napad Ajaxa, ki je zabil že 150 golov

Ajax kljub fantastični sezoni ni še niti blizu lovorike na domačih tleh. S PSV Eindhovnom v zadnjih pet krogov vstopa točkovno izenačen. Ob tem je tudi finalist domačega pokala, predvsem pa neverjetno učinkovit. V 53 nastopih v tej sezoni je zabil že sijajnih 150 golov.

Srbski reprezentant Dušan Tadić za Ajax igra v življenjski formi. Foto: Reuters

Pravcati nogometni hurikan, za čigar rušilno moč v največji meri skrbi Dušan Tadić. Srbski nogometni čarodej, ki je v tej sezoni zbral že 30 golov in ob tem še 19 asistenc.

Za njim so mejo desetih golov presegli še Maročan Hakim Ziyech, ki jih je dosegel 19, Klaas Jan Huntelaar s 16 goli, čeprav igra vlogo veterana, ki na najpomembnejših tekmah ne nastopa (v ligi prvakov je zbral vsega 91 minut igre in zaigral na treh tekmah), Donny van de Beek s 14 in Brazilec David Neres z enajstimi goli.

Da bi bil strah privržencev serijskega italijanskega prvaka še večji, skrbi dejstvo, da našteti sploh niso največji zvezdniki Ajaxa. V Amsterdamu ta vloga pripada unikatnemu vezistu Frenkieju de Jongu, ki spada med najbolj obetavne nogometaše na svetu in ga bomo v naslednji sezoni občudovali na Camp Nouu. Že pred časom je namreč postalo znano, da se poleti seli v Barcelono, ki je zanj odštela kar 75 milijonov evrov.

Prav mogoče je, da bo 21-letniku tja sledil tudi Matthijs de Ligt. Še drugi veliki up iz Amsterdama, o katerem naj bi v prihodnosti slišali veliko. Neverjetno nadarjeni branilec, ki je pri 19 letih že kapetan Ajaxa. Morda pa se bosta v Španiji gledala z nasprotnih bregov. V lov nanj so se namreč ob številnih drugih bogatih evropskih klubih podali tudi pri Real Madridu.

Najboljši strelci v tej sezoni:

Ajax:

30 – Dušan Tadić

19 – Hakim Ziyech

16 – Klaas Jan Huntelaar

14 – Donny van de Beek

11 – David Neres

…

Juventus:

24 - Cristiano Ronaldo

10 – Paolo Dybala

9 – Mario Mandžukić

6 – Moise Kean

4 – Miralem Pjanić in Emre Can

…

Juventus brez stebra obrambe, Ajax brez večjih težav

Toda to, koliko golov bo kdo zabil, danes in na povratni tekmi čez teden dni ne bo pomembno. Štelo bo le, kdo bo dosegel enega več od nasprotnika. Morda, če bodo odločali zadetki v gosteh, niti to. Juventus je mojster igre na rezultat, a njegova granitna obramba je pred tekmo v Amsterdamu doživela hud udarec. Na Nizozemsko so Torinčani odpotovali brez poveljnika obrambe Giorgia Chiellinija.

Giorgio Chiellini v Amsterdamu ne bo mogel pomagati soigralcem pri Juventusu. Foto: Reuters

Precej oslabljeni bodo gostje tudi na sredini igrišča. Emre Can je na derbiju proti Milanu po manj kot pol ure igre odšepal z igrišča in ga ne bo. Odsoten je tudi Juan Cuadrado, a Kolumbijca zaradi poškodbe ni zraven že nekaj mesecev. Navijače Juventusa veseli, da je ob Ronaldu pripravljen še brazilski hitronogi dribler Douglas Costa, ob odsotnosti Bonuccija pa še toliko bolj, da bo tam tudi branilec Andrea Barzagli.

Tudi Ajax ni brez težav. Zaradi kazni kartonov bo manjkal standardni branilec Noussair Mazraoui, medtem ko so se na odsotnost Carela Eitinga pri Ajaxu že navadili. Mladega vezista zaradi poškodbe pogrešajo že nekaj mesecev.

Erik ten Haag želi preskočiti še tretjo visoko oviro

Erik ten Haag še nikoli ni vodil ekipe v četrtfinalu lige prvakov. Foto: Reuters "Chiellini je za Juventus zelo pomemben, a Torinčani imajo še kup kakovostnih nogometašev, ki lahko zasedejo njegovo mesto. Zagotovo nas zaradi tega ne čaka nič lažja naloga," je pred tekmo z Juventusom najprej povedal Erik ten Haag. "Igrati moramo tako, kot znamo. Najpomembnejše je, kakšen bo rezultat. Razmišljamo samo o tekmi z Juventusom. Čaka nas tekma proti zelo izkušeni ekipi. Preskočili smo Bayern in Juventus, zdaj je pred nami nova visoka ovira," je še povedal trener Ajaxa.

"Imamo dobro sredino in znamo držati žogo v svoji posesti. Moramo pa paziti, da bomo čim boljši tudi takrat, ko žoge nimamo. Smo taktično dobra ekipa, v kateri igrajo številni različni nogometaši, ki se lahko prilagajajo na drugačne vloge," je dodal 49-letni nizozemski trener.

Massimiliano Allegri opozarja: Če se Ajax razigra ...

"Ajax je odlična ekipa, ki je izločila Real Madrid in odlično igrala tudi proti Bayernu. Ima tehnično dovršene nogometaše, ki lahko premagajo vsakogar. Morali bomo biti odločni, pametni in natančni. Pričakujem odprto tekmo. Dvomim o tem, da se bo končala z rezultatom 0:0," pa je večer pred tekmo dejal Massimiliano Allegri.

Massimiliano Allegri je Juventus že dvakrat popeljal do finala lige prvakov. Foto: Reuters

"Če bo Ajax igral agresivno, bomo morali biti agresivni tudi mi. Moramo odgovoriti z isto mero. Morali bomo izkoriščati prostor, ki se nam bo odprl, in poskušati čim hitreje prihajati pred nasprotnikov gol. Če se razigra, Ajax postane zelo nevaren. Morali bomo poskrbeti, da se to ne bo zgodilo," je še povedal trener Juventusa, ki ga, če se bo uvrstil v polfinale, čaka boljši s tekem med dvema angleškima predstavnikoma, londonskim Tottenhamom in Manchester Cityjem Josepa Guardiole.

Zadnjih deset tekem Ajaxa:

17. februar 2019 (nizozemsko prvenstvo):

Ajax : NAC Breda 5:0 (1:0)

Tadić 38./11m, 67., Dolberg 53., Kastaneer 59./a.g., Palmer-Brown 71./a.g.



24. februar 2019 (nizozemsko prvenstvo):

ADO Den Haag : Ajax 1:5 (1:2)

El Khayati 36.; van de Beek 39., Tadić 45./11m, Ziyech 74., 83., Dolberg 78.



27. februar 2019 (nizozemski pokal, polfinale):

Feyenoord : Ajax 0:3 (0:1)

de Ligt 45., Tagliafico 49., van de Beek 65.



5. marec 2019 (osmina finala lige prvakov, povratna tekma):

Real Madrid : Ajax 1:4 (0:2)

Asensio 70.; Ziyech 7., Neres 18., Tadić 68., Schöne 72.; R.K.: Nacho 90./Real



10. marec 2019 (nizozemsko prvenstvo):

Ajax : Fortuna Sittard 4:0 (2:0)

Tadić 4., 84., Neres 27., 63.



13. marec 2019 (nizozemsko prvenstvo):

Ajax : PEC Zwolle 2:1 (1:0)

Tadić 32., Blind 85.; van Crooij 79.; R.K.: van Crooij 90./PEC Zwolle



17. marec 2019 (nizozemsko prvenstvo):

AZ : Ajax 1:0 (0:0)

Til 56.



31. marec 2019 (nizozemsko prvenstvo):

Ajax : PSV 3:1 (1:0)

Schwaab 21./a.g., Tadić 72./11m, Neres 90.; de Jong 58.; R.K. Mazraoui 57./Ajax



3. april 2019 (nizozemsko prvenstvo):

Emmen : Ajax 2:5 (0:2)

Tagliafico 62./a.g., Arias 87.; van de Beek 9., Blind 43., Neres 51., 60., Huntelaar 53.



6. april 2019 (nizozemsko prvenstvo):

Willem II : Ajax 1:4 (1:2)

Isak 26./11m; van de Beek 14., Heerkens 41./a.g., Veltman 53., Ziyech 70.

Zadnjih deset tekem Juventusa:

15. februar 2019 (italijansko prvenstvo):

Juventus : Frosinone 3:0 (2:0)

Dybala 6., Bonucci 17., Ronaldo 63.



20. februar 2019 (osmina finala lige prvakov, prva tekma):

Atletico Madrid : Juventus 2:0 (0:0)

Gimenez 78., Godin 83.



24. februar 2019 (italijansko prvenstvo):

Bologna : Juventus 0:1 (0:0)

Dybala 67.



3. marec 2019 (italijansko prvenstvo):

Napoli : Juventus 1:2 (0:2)

Callejon 61.; Pjanić 28., Can 39.; R.K.: Meret 25./Napoli; Pjanić 47./Juventus



8. marec 2019 (italijansko prvenstvo):

Juventus : Udinese 4:1 (2:0)

Kean 11., 39., Can 67./11m, Matuidi 71.; Lasagna 84.



12. marec 2019 (osmina finala lige prvakov, povratna tekma):

Juventus : Atletico Madrid 3:0 (1:0)

Ronaldo 27., 49., 86./11m



17. marec 2019 (italijansko prvenstvo):

Genoa : Juventus 2:0 (0:0)

Sturaro 72., Pandev 81.



30. marec 2019 (italijansko prvenstvo):

Juventus : Empoli 1:0 (0:0)

Kean 72.



2. april 2019 (italijansko prvenstvo):

Cagliari : Juventus 0:2 (0:1)

Bonucci 22., Kean 85.



6. april 2019 (italijansko prvenstvo):

Juventus : Milan 2:1 (0:1)

Dybala 60./11m, Kean 84.; Piatek 39.