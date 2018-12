Fanta, za katera se bo v letu 2019 stepel svet

Nekdanji velikan evropskega nogometa, Ajax iz Amsterdama, ki se je prvič po letu 2006 prebil v izločilne dele lige prvakov, ima v svojih vrstah, tako kot nekoč, spet kopico nogometnih draguljev. Nihče od njih ne sije tako zelo močno kot 21-letni Frenkie de Jong in Matthijs de Ligt, nogometni Luka Dončić, ki je pri komaj 19 letih eden ključnih mož štirikratnega evropskega prvaka in tudi njegov kapetan. Spoznajte mlada nogometna revolucionarja, za katera se že nekaj časa tepe bogati nogometni svet.

Klub, ustanovljen daljnega leta 1900, je s 33 naslovi državnega in 18 pokalnega prvaka največji na Nizozemskem. A bolj kot z lovorikami, ki jih je osvajal na domačih tleh, je Ajax nase opozarjal s podvigi, ki jih je dosegal na evropskih tleh, in s številnimi znanimi igralci, ki jih je dal nogometnemu svetu.

Najprej pod vodstvom Rinusa Michelsa in potem še pod taktirko romunskega trenerja madžarskih korenin Stefana Kovacsa je uveljavil prepoznaven slog totalnega nogometa in ustroj, ki je iz leta v leto na sceno metal odlične nogometaše in osvajal lovorike. Z Johanom Cruyffom na igrišču je Ajax med letoma 1971 in 1973 osvojil tri evropske naslove zapored.

Na Dunaju, kjer je nase opozoril Patrick Kluivert, so zmagali nazadnje

Patrick Kluivert, veliki junak leta 1995. Foto: Reuters Potem je bil leta 1987, takrat že s Cruyffom v vlogi trenerja, zmagovalec pokala pokalnih zmagovalcev, na igrišču je blestel Marco van Basten, in leta 1992 z Louisom van Gaalom osvojil še pokal UEFA. Tri leta pozneje ga je ta legendarni nizozemski trener popeljal še do zadnjega velikega evropskega trenutka.

Zmage v ligi prvakov z golom takrat najstniškega Patricka Kluiverta za zmago nad Milanom z 1:0 na Dunaju. To je bila ekipa, v kateri so igrali poznejši veliki zvezdniki evropskega nogometa. Clarence Seedorf, Marc Overmars, Michael Reiziger, Edwin van der Sar, Nwankwo Kanu, če naštejemo le nekatere izmed njih.

Leto pozneje je bil Ajax spet v finalu istega tekmovanja, a je proti Juventusu izgubil po enajstmetrovkah, še leto pozneje se je njegov evropski pohod ustavil v polfinalu. Potem je sledil mrk. V ospredje je vse bolj začel siliti denar. Amsterdamski nogometni velikan se ni mogel več boriti proti bogatim evropskim snubcem, ki so na vrata kluba trkali z vrečami denarja in odpeljali vsakega talenta, ki je opozoril nase.

Bila sta zraven že 2015

Ajax je pozneje še dvakrat igral v četrtfinalu elitnega evropskega tekmovanja, nazadnje leta 2003, pozneje ga ni bilo več blizu. V ligi prvakov se dlje od skupinskega dela ni premaknil od leta 2006, v ligi Europa prav tako ni prišel daleč.

Pred dvema letoma so v tem drugorazrednem evropskem tekmovanju mladi nogometaši Ajaxa prišli vse do finala in tam izgubili proti Joseju Mourinhu z 0:2 ob, kot se je izkazalo zdaj, njegovem vrhuncu v dve leti in pol dolgem obdobju na klopi Manchester Uniteda. To je bilo le malo za tem, ko so se v klubu, na katerega prisega skoraj vsaj nogometni romantik, spet vrnili h koreninam, lastni nogometni produkciji in izjemnem skavtingu.

Takrat komaj 17-letni De Ligt v finalu lige Europa proti Manchester Unitedu leta 2015. Foto: Reuters

Že takrat sta bila zraven Matthijs de Ligt, ki je bil star komaj 17 let, a je bil na igrišču od prve do zadnje minute, in Frenkie de Jong, ki ima dve leti več in je na zaigral le ob koncu tekme.

Danes sta najsijajnejša produkta nove, stare klubske usmeritve, ki ju je pred dvema letoma od blizu ob svojem prvem in za zdaj tudi velikem finalu spremljal najboljši slovenski sodnik Damir Skomina, še vedno tu, a tokrat bolj priljubljena kot kadarkoli.

V vrsti že stojijo Man City, Barcelona, Real, PSG ...

"Noro, res noro, ampak verjetno ga ni kluba, ki se ne zanima zanju," je o mladeničih, ki sta na virtualni nogometni tržnici vredna 50 oziroma 40 milijonov evrov, v resnici pa bi za njiju v hipu lahko verjetno iztržil še veliko več, povedal športni direktor Ajaxa Overmars.

"Za 80 milijonov evrov ju prodamo takoj, a tega januarja zagotovo ne bomo storili," je pred dnevi povedal eden izmed klubskih legend, ki so del nove klubske usmeritve in so zavzeli pomembne položaje, ko je govoril tudi februarju 2019 in treh tednih, v katerih bo Ajax in z njim še številni njegovi simpatizerji z vsega sveta upal na to, da bo ustavil Realov pohod na četrti evropski naslov v štirih letih.

Tudi Madridčani so zagotovo eni izmed tistih, ki stojijo v vrsti za verjetno najbolj vroč mlad nogometni par na svetu. Z(a) njimi pa tudi Manchester City, PSG, Barcelona in preostali najbogatejši nogometni klubi na svetu.

Zakaj je tako, kdo sta De Ligt in De Jong in zakaj pravijo, da bosta ta dva velika nogometna dragulja povzročila revolucijo?

Matthijs de Ligt:

Rojstni datum: 12. avgust 1999

Pozicija: osrednji branilec

Kariera v Ajaxu: 89 nastopov/9 golov (debitiral s 17 leti)

Reprezentančna kariera: 13 nastopov (debitiral s 17 leti)

Tržna vrednost danes: 50 milijonov evrov

Tržna vrednost januarja 2018: 16 milijonov evrov

Foto: Reuters De Ligt je osrednji branilec, ki je izjemno tehnično sposoben, neverjetno natančen pri podajah, odlično čuti nogometno igro, je robusten in tudi hiter. Ima fiziko, inteligenco in seveda tehniko. Pa tudi neverjetno čvrsto osebnost.

"Čeprav je tako mlad, ima nezlomljiv karakter in se obnaša, kot da je star 30 let. Pravi vodja, ki je vseskozi superioren. Na in ob igrišču," je o branilcu prihodnosti povedal še en legendarni nekdanji nogometaš Ajaxa in nizozemski reprezentant Ronald de Boer.

Kako zelo močan karakter ima, potrjuje tudi njegov začetek reprezentančne poti.

Za Nizozemsko je prvič zaigral s 17 leti, sedmimi meseci in 13 dnevi in postal najmlajši debitant po letu 1931. Pod vodstvom Dannyja Blinda, na odločilni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 v Sofiji proti Bolgariji. Nastopil je od prve minute, a že do polčasa zakrivil oba gola nasprotnika in se v drugem polčasu ni več vrnil na igrišče. Nizozemska je izgubila z 0:2 in ostala brez nastopa v Rusiji, selektor je izgubil službo, še ne polnoletnega mladeniča pa so označili za glavnega krivca. Večina bi se zlomila in padla, on je stopil pred mikrofone in prevzel odgovornost.

Pri 17 letih je poskrbel za nacionalno sramoto, a se ni zlomil

"Da, jaz sem kriv. Delal sem napake, iz katerih se bom moral naučiti. Mlad sem še," je osupnil golobradi fant, ki pod vodstvom novega selektorja Dicka Advocaata potem ni odigral niti minute, počakal na novo priložnost, jo pod vodstvom zdajšnjega selektorja Ronalda Koeamana dobil in jo tudi izkoristil. V A ligi narodov je Nizozemska v svoji skupini prehitela zadnji svetovni prvakinji, Francijo in Nemčijo, osvojila prvo mesto, on pa je na vseh tekmah igral od prve do zadnje minute.

Danes je ta produkt mladinske šole Ajaxa, h kateri je iz Abcoudeja prišel z devetimi leti, pri 13 nastopih v dresu Nizozemske in nezamenljiv član njene obrambe, pri 89 nastopih v članski ekipi Ajaxa, od avgusta pri komaj dopolnjenih 19 letih njegov kapetan in na novo okronani zlati deček.

Pred dnevi je namreč prejel nagrado za najboljšega mladega nogometaša v Evropi, ki jo že vrsto let podeljuje italijanski Tuttosport. Nasledil jo je iz rok francoskega zvezdnika Kyliana Mbappeja. Pa je star šele 19 let.

Nogometni Luka Dončič, bi lahko rekli. Predvsem pa je želja vsakega najboljšega evropskega kluba, saj je – kot pravijo vsi, ki so ga videli igrati – perfekten nogometaš. Branilec prihodnosti.

Kaj zmore Matthijs de Ligt?

Frenkie de Jong:

Rojstni datum: 12. avgust 1999

Pozicija: osrednji branilec, defenzivni vezist, vezist

Kariera v Ajaxu: 62 nastopov/5 golov (debitiral z 19 leti)

Reprezentančna kariera: 5 nastopov (debitiral z 21 leti)

Tržna vrednost danes: 40 milijonov evrov

Tržna vrednost januarja 2018: 7 milijonov evrov

Foto: Reuters Še morda večji znanilec nogometne prihodnosti, ki utegne povzročiti revolucijo v nogometu, je De Jong, ki je, čeprav je dve leti starejši, korak zadaj.

Njegova tržna vrednost je malček nižja, za Ajax je zbral 62 nastopov in za Nizozemsko pet. Toda, odkar je junija letos na prijateljski tekmi proti Peruju pri zmagi z 2:1 debitiral v reprezentanci, je njen nezamenljiv člen. Navdušil je predvsem pri demonstraciji premoči in zmagi nad Nemčijo s 3:0.

Morda ravno zaradi svojega specifičnega, nediscipliniranega načina igranja nogometa, ki je zelo atipičen in za trenerje pogosto preveč predrzen, se ni uveljavil tako hitro, kot bi se sicer. Nogometaš, ki je lahko vezist, defenzivni vezist ali osrednji branilec, v resnici pa se s preigravanji, vertikalnimi podajami in nepredvidljivimi potezami obnaša kot krilni napadalec, je idealen pri ustvarjanju v današnjem nogometu tako zelo potrebnega viška. "On je preteklost in prihodnost nogometa, ki sta se našli na isti točki. Je kot Franz Beckenbauer, a njegova boljša kopija, saj je hitrejši in bolj z lahkoto podaja žogo," je o njem malo, a zelo veliko povedal Arie Haan, še ena legenda Ajaxa.

"Igram na intuicijo in rad tvegam. Kadarkoli bom začutil, da lahko nekaj naredim, bom to poskusil narediti," je povedal v Rotterdamu rojeni De Jong, ki je v Ajax iz Willema II iz Tilburga prišel z 18 leti in ima nogomet v krvi. Njegova družina je nora na nogomet. Da je tako, razkriva tudi pogled na nagrobnik njegovega dedka. Na njem je vgravirana piščalka nogometnega sodnika.

Tako dober, da bo sprožil revolucijo?

Lažni branilec, ki osvaja prostor in organizira napade, to pa počne izjemno dobro. Preigrava z več kot 80 odstotno uspešnostjo, pri podajah pa je skorajda perfekten. Nogometaš, za katerega pravijo, da je tako dober, da bo povzročil nogometno revolucijo. Zato ne čudi, da je lovke po njem že stegnil največji med nogometnimi hipsterji, Josep Guardiola, ki bojda ne sprašuje za ceno in je pripravljen seči globoko v katarske žepe. Že danes bi moral za De Jonga verjetno plačati vsaj sto milijonov evrov.

Kdo ve, prav možno je, da se ob koncu zime obeta nova inflacija. Če bo oziroma bosta skupaj z De Ligtom navdušila še tokrat, ko bosta na očeh celega sveta, se obeta pravi bum. O tem zdaj res ni več niti najmanjšega dvoma.

Kaj zmore Frenkie de Jong?