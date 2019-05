Vesoljec Messi po novi čarovniji kritičen do navijačev Barcelone

To je bil nepozaben večer Lionela Messija. Izkušeni Argentinec je skoraj sam spravil na kolena Liverpool in mu kljub dobri, na trenutke celo odlični igri na vročem gostovanju na Camp Nouu, preprečil ugoden rezultat. Barcelona je zmagala s prepričljivih 3:0 in se z eno nogo že uvrstila v veliki evropski finale, ki bo 1. junija v Madridu.

Modrić najboljši na svetu, Messi pa v vesolju?

Zadetek Messija za 3:0, o katerem se bo govorilo še dolgo časa. Foto: Reuters Šaljiva pojasnitev, ki je lani preplavila splet, češ da je Hrvat Luka Modrić zasluženo postal najboljši igralec na svetu, ker najboljši strelec Barcelone sploh ne prihaja s tega planeta in ne more konkurirati za nagrado, je po prvi polfinalni tekmi lige prvakov postala ponovno aktualna.

Messi je zaznamoval dvoboj na več načinov. Potrdil je sloves najboljšega strelca lige prvakov v tej sezoni, saj se je med strelce vpisal kar dvanajstkrat, zadetek za končni rezultat 3:0, dosežen po najlepši potezi srečanja, po velemojstrski izvedbi prostega strela z velike oddaljenosti, pa je bil že njegov 600. v članski karieri!

⚽️1⃣ First goal for Barcelona ... May 1st 2005

⚽️6⃣0⃣0⃣ Six hundredth goal for Barça ... May 1st 2019#UCL pic.twitter.com/lR4TcPD2Qn — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2019

Tako se je lahko le nekaj dni po tem, ko je večni tekmec Cristiano Ronaldo, s katerim ga javnost tako rada primerja, v soboto v dresu Juventusa dosegel 600. zadetek, z omenjenim podvigom pohvalil še sam, čeprav je od Portugalca mlajši za dve leti. Za Barcelono je odigral 683 tekem. Petkrat je bil izbran za najboljšega nogometaša na svetu, štirikrat je z Barcelono osvojil ligo prvakov.

Zanimivo je tudi, da je Messi dosegel krstni zadetek za Barcelone prav prvega maja. Pisalo se je leto 2005, natanko 14 let pred polfinalnim dvobojem lige prvakov na Camp Nouu. Katalonci so takrat igrali proti Albaceteju.

Kako je prekrasen zadetek za 3:0 dvignil na noge navijače Barcelone:

LIONEL MESSI IS NOT HUMAN...😳



(🎥IG/mrstay2fresh)pic.twitter.com/KjCYmPrv6U — FTS Football (@FromTStands) May 1, 2019

''Bilo bi še bolje, če bi zmagali s 4:0, a je tudi 3:0 odličen rezultat. Zavedamo se, da še ni konec polfinala. Morali bomo zaigrati še na Anfieldu, polnem bogate zgodovine, kjer nas čaka hudo vzdušje. Lahko smo zadovoljni z rezultatom. To je bila zelo naporna tekma. Liverpool je navajen igrati v takšnem ritmu, na tekmi, kjer prevladuje fizična moč in se ponuja ogromno protinapadov. Po tekmi smo bili zelo utrujeni. A tako moramo nadaljevati tudi na povratni tekmi,'' je po predstavi, na kateri je mrežo Liverpoola zatresel dvakrat v sedmih minutah (v 75. in 82. minuti), dejal prvi junak Barcelone.

Jürgen Klopp je po nenavadnem porazu Liverpoola čestital rojaku Marc-Andreju ter Stegnu, ki je paral živce nogometašem z Otoka. Katalonci so ostali doma v ligi prvakov neporaženi že 32. zapored, kar je rekord tekmovanja. Foto: Reuters

V zadnjih sekundah bi lahko vpisal še podajo, a rezervist Ousmane Dembele ni bil kos nalogi pred vrati Liverpoola. Ni izkoristil prvovrstne priložnosti za končnih 4:0. Če bi bolje izkoristil podajo Messija, bi lahko postavil piko na i veliki zmagi Barcelone, tako pa se je osmešil, saj je bil njegov udarec proti vratom rdečih neizrazit, medel in povsem nenevaren. Čeprav bi bilo lahko vse drugače, saj je bil sam pred vrati gostov.

Lineker in Ferdinand poskakovala od navdušenja

Messi ne bi bil Messi, če ne bi ponovno o svojih dosežkih, ki bistveno izstopajo v nogometnem svetu, govoril nič kaj vzvišeno in skromno. ''V prvem polčasu smo igrali dobro, v drugem pa je bil Liverpool zelo dober. Priigral si je kar nekaj priložnosti. Takrat smo se izkazali v obrambi in vzdržali, sam pa sem imel veliko sreče, da je šla žoga po izvajanju prostega strela prav v ta kot. To je bil čudovit trenutek,'' je spregovoril o atraktivnem udarcu, ki ga vratar Allison Becker ni mogel ukrotiti, po njem pa sta skočila na noge tudi strokovna komentatorja z Otoka, nekdanja vrhunska nogometaša Gary Lineker (tudi nekdanji napadalec Barcelone) in Rio Ferdinand.

Reaction when #Messi hits his 600th goal for @FCBarcelona... u have to get excited! Wow 💥⚽️ ps. Get the sound on 🔊 #barcalfc #UCL pic.twitter.com/PlgFtZJvHF — Rio Ferdinand (@rioferdy5) May 1, 2019

Messi vedno znova preseneti

Arturo Vidal si želi, da bi letos prvič osvojil ligo prvakov. Foto: Reuters ''Vsi vemo, kdo je Leo, a nas vedno znova preseneti. Še vedno. Prosti strel je bil z velike razdalje, zato sploh nisem vedel, ali bo udaril neposredno na gol. Ne vem, kako to dela, a vedno mu uspe, ko ga najbolj potrebujemo. Našim tekmecem predstavlja strah, saj se ga bojijo. Je kapetan, ki je ponovno delal razliko na igrišču. Popeljal nas je pred vrata finala, a nas čaka še povratna tekma,'' je najboljšega strelca pohvalil Ernesto Valverde. In ni bil edini.

''Messi je spektakularen. Noro je, kaj počne na igrišču,'' ga je pohvalil Arturo Vidal, Čilenec, ki kljub bogati karieri ter igranju za Bayern in Juventus še čaka na prvo evropsko krono, je bil navdušen nad predstavo Messija, pa tudi vratarja Marc-Andreja ter Stegna. Nemec je ustavil ogromno nevarnih strelov Liverpoola, ki kljub številnim priložnostim ni uspela doseči niti častnega gola.

Klopp izgubil z 0:3, a je bil vseeno zadovoljen

Jürgen Klopp je trener Liverpoola že štiri leta, a z njim ni osvojil še nobene lovorike. V Barceloni je spremljal tekmo, na kateri je Liverpool sprožil na vrata gostiteljev 14, Barcelona pa 11 strelov. Liverpool je v okvir vrat meril šestkrat, Barcelona štirikrat. Barcelona je zmagala s 3:0 ... Foto: Reuters Nemec Jürgen Klopp je doživel hud poraz. Najhujši v ligi prvakov, odkar vodi Liverpool. ''Odigrali smo dobro tekmo, a nam je Barcelona dala tri gole, mi pa njej niti enega. Ne preostane nam nič drugega, kakor da to sprejmemo. Kot trener sem lahko srečen in ponosen na fante. To je bila naša najboljša predstava v ligi prvakov. Ne le v tej sezoni, ampak tudi prejšnji. Izgubili smo z 0:3, a sem zadovoljen, zlasti z načinom, kako smo se zoperstavili takšni ekipi,'' je dejal karizmatični nemški strokovnjak, ki je Redse prevzel pred štirimi leti, a še vedno čaka na prvo osvojeno lovoriko.

Je Messi po njegovem najboljši igralec na svetu? ''V takšnih trenutkih je pač neustavljiv. Nismo mogli ustaviti njegovega prostega strela. Kako dober strel je bil to! Premore svetovno kakovost, zato nisem bil presenečen nad njegovo predstavo. Njegov prvi gol na tekmi (za 2:0) verjetno ni bil najlepši v njegovi karieri, a je Messi z njim dokazal svoje kvalitete. Srečen sem, da smo se branili kot celota proti vsem, ne le proti Messiju. Zelo ga cenim, moji fantje pa mu niso izkazali dovolj spoštovanja. Niso ga ustavljali preveč ostro. Nismo poskušali nič takega, da bi mu preprečili dobro igro. Igrali smo se nogomet, kar mi je všeč,'' pojasnjuje Nemec, ki še verjame v scenarij, da bo v začetku junija vodil Liverpool na Oblakovem dvorišču na Wanda Metropolitanu.

''Ker je to nogomet, še imamo možnosti, so pa zdaj seveda bistveno manjše kot so bile pred prvo tekmo,'' je dejal po hudem porazu.

Valverde opozarja na lansko katastrofo v Rimu

Se bodo nogometaši Barcelone v Liverpoolu odrezali bistveno bolje kot lani v Rimu? Foto: Reuters Njegov stanovski kolega pri Barceloni, Španec Ernesto Valverde, kljub visoki zmagi s 3:0 ostaja previden. Dobro se spominja leta 2018, ko je v četrtfinalu lige prvakov proti Romi dobil prvo tekmo s 4:1, nato pa v Rimu klonil z 0:3 in izpadel.

''Liverpool je imel veliko zrelih priložnosti. Nekaj časa je nadzoroval tekmo, kar nas je zelo stalo, a smo na koncu le premagali tako neugodnega tekmeca. Morali smo se zelo namučiti, da nismo prejeli zadetka. A podobno je bilo lani, tudi takrat smo imeli po prvi tekmi prednost treh zadetkov,'' opominja, da morajo v torek na povratni tekmi na Otoku pokazati bistveno več zbranosti, če nočejo, da se bo ponovila črna prigoda iz Rima (0:3).

Suarez ga je dočakal in si privoščil navijače Liverpoola

Luis Suarez je zadnjih 12 zadetkov v ligi prvakov dosegel vedno na domačih tekmah. Foto: Reuters Barceloni gre v tej sezoni vse po načrtih. Kapetan Messi si želi trojne krone. Za zdaj mu gre odlično. Je španski prvak, v finalu lige prvakov se mu nasmiha finale, v španskem finalu se je tja že uvrstil.

Njegov sodelavec v napadu Luis Suarez je dosegel prvi zadetek v tej sezoni v ligi prvakov in si močno oddahnil. V 26. minuti je povedel Barcelono v vodstvo, bil pa je tudi glavni krivec za prvi Messijev zadetek, saj je pred tem s kolenom stresel prečko.

Čeprav so navijači Liverpoola pričakovali, da si na tekmi, če bo strelec, kot nekdanji ljubljenec občinstva z Anfielda, ne bo dal pretiranega duška med proslavljanjem zadetkov, so se zmotili. To je bil nov udarec za Otočane, ki so odigrali hrabro, povezano, za kaj več je zmanjkalo le več sreče v napadu in večja natančnost pri zaključnih strelih.

Vročekrvni Suarez, ki je med tekmo večkrat protestiral in jezikal pri sodniku, je tako prekrižal načrte nekdanjemu klubu. Če se bo Barcelona uvrstila v finale, bi se lahko v Madridu pomeril še z enim nekdanjim klubom, Ajaxom, ki je v prvi polfinalni tekmi v gosteh premagal Tottenham (1:0).

Suarez je tako namenil "pozdrav" navijačem Liverpoola, ki so pričakovali, da se Urugvajec ne bo veselil zadetku v mreži njegovega nekdanjega kluba.

Luis Suarez pointing and laughing at Liverpool fans who thought he wouldn't celebrate if he scored ☝️ pic.twitter.com/EEgmqLYO0K — Football Stuff (@FootbalIStuff) May 1, 2019

Messiju ni bilo vseeno, ko je zaslišal žvižge

Philippe Coutinho se proti nekdanjemu klubu ni kaj prida izkazal. Foto: Reuters Suarez ni bil edini nekdanji nogometaš Liverpoola, ki se dokazuje pri Barceloni. Takšen je tudi Brazilec Philippe Coutinho, ki pa se ni pretirano izkazal. Izgubil je preveč žog in bil skoraj neviden na igrišču. Po 60 minutah je zapustil igro, tudi ob žvižgih občinstva. ''Smo v najbolj pomembnem delu sezone, zdaj ni čas za kritike,'' je zaupal Messi za Movistar Plus.

''Grdo je videti, če izžvižgajo tvojega soigralca. Morali bi biti združeni, enotni in podpirati drug drugega. Ekipa in navijači. Na začetku sezone smo dejali, da bomo postali zmagovalci skupaj,'' je kapetan in najboljši strelec namenil kritiko navijačem Barcelone. Sporočil jim je, naj v prihodnje ne žvižgajo njegovim soigralcem, tudi v primeru malce slabših predstav.

Za Liverpoolom je eden izmed bolj nenavadnih večerov. Prvi as Mohamed Salah za dobro predstavo ni bil nagrajen z zadetkom. Nekajkrat je zapretil z razdalje, le nekaj minut po vodstvu Barcelone s 3:0, pa se mu je ponudila izjemna priložnost, saj je bila desna stran gola povsem prazna, a je Egipčan zadel okvir vrat. Kapetan gostov James Milner je dvakrat nevarno streljal, nenatančen je bil tudi Sadio Mane.

Mohamed Salah kar ni mogel verjeti, da je v zadnjih minutah srečanja zapravil imenitno priložnost in nastreljal vratnico. Foto: Reuters

Da je šlo gostom vse narobe, priča tudi poškodba Nabyja Keitaja. Poškodoval si je dimlje, danes pa bo opravil podroben zdravniški pregled, po katerem bo več jasnega, kako dolgo bo odsoten z igrišča.