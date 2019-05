Klopp užalil navijače Barcelone, Valverde umirja strasti

Barcelona je nepremagana na zadnjih 22 tekmah v vseh tekmovanjih, ob koncu preteklega tedna pa so si Katalonci zagotovili še nov naslov španskega prvaka in se zdaj lahko osredotočijo na lovljenje šeste evropske zvezdice. Na drugi strani je Liverpool dva kroga pred koncem še vedno v boju za angleško krono, varovanci Jürgena Kloppa točko zaostajajo za vodilnim Manchester Cityjem, dobili pa so zadnjih deset tekem, a so na vsaki tekmi v gosteh v ligi prvakov v tej sezoni prejeli gol. Da Liverpoolčanom na Blaugrani ne bo lahko, priča tudi podatek, da so španski prvaki na domačem igrišču pokleknili le enkrat.

Tako Katalonci kot Redsi so se do zdaj petkrat zavihteli na vrh lige prvakov, Barceloni je to nazadnje uspelo pred štirimi leti, Liverpool pa se je zadnjega naslova veselil leta 2005. Ekipi sta se v ligi prvakov nazadnje pomerili leta 2007, ko je Liverpool, ki je takrat prišel do finala, v osmini finala s skupnim izidom 2:2 in golom več v gosteh izločil Barcelono.

Ernesto Valverde je Barcelono že popeljal do naslova španskega prvaka. Foto: Reuters

Zanimiv je tudi podatek, da Liverpool na Camp Nouu še ni izgubil, na štirih tekmah je dvakrat zmagal in dvakrat remiziral, Barcelona pa je dobila zadnja dva obračuna na Anfieldu. Ekipi se bosta danes pomerili na deveti uradni tekmi, Liverpool je do zdaj slavil na treh, Barcelona dvakrat, trikrat pa sta se moštvi razšli brez zmagovalca. Katalonci so v tej sezoni še edina neporažena ekipa v ligi prvakov, današnji dan pa označuje tudi šest let od zadnjega poraza Barcelone na domačih tleh v ligi prvakov. Na strani čete Valverdeja je tudi podatek, da je Barcelona na zadnjih 15 srečanjih z angleškimi ekipami izgubila le enkrat.

Klopp: Camp Nou je le štadion

Camp Nou, dom Barcelone. Foto: Reuters Ozračje pred izjemno pomembno tekmo za obe ekipi je že zelo napeto. Veliko prahu je z izjavo pred tekmo v Barceloni dvignil Liverpoolov strateg. "Camp Nou je le štadion. Gre za velik objekt, a ne gre za tempelj nogometa," je dejal in s tem močno razjezil privržence katalonskega kluba. "Če igraš z ekipo, kot je Barcelona, zagotovo nisi favorit. Druge ekipe so imele na Camp Nouu veliko težav. Upam, da bo nam šlo bolje, to bo za nas in nogometne navijače vrhunska tekma," je prepričan Klopp.

Strateg Barcelone Ernesto Valverde besed Kloppa ni razumel kot žalitev. "Mislim, da je Klopp s svojim komentarjem le želel povedati, da se v Barceloni igra enak nogomet kot drugje. Gre za igro z dvema goloma in 22 igralci, ki želijo zadeti. Na zadnjih tekmah nas je spodbujalo več kot 90 tisoč gledalcev, verjamem, da bo jutri podobno in da nas bo tudi spodbuda navijačev ponesla do pozitivnega rezultata," upa Valverde.

"Igramo doma, naša želja je zmagati, a morali bomo odigrati dve res dobri tekmi. Liverpool je izgubil le eno srečanje v angleškem prvenstvu. Če bomo popustili, lahko v 15 minutah preobrnejo potek srečanja. Mislim, da bo končna odločitev padla šele na drugi tekmi," je prepričan španski trener.

Obračun Messi – van Dijk, posebna tekma za Suareza in Coutinha

Pred enim izmed najpomembnejših obračunov sezone za obe ekipi je v središču pozornosti kdo drug kot Lionel Messi, ki je v tej sezoni že pri 44 golih, 16-krat se je vpisal med asistente. V ligi prvakov z desetimi zadetki kraljuje na vrhu lestvice strelcev, na drugi strani je vsak izmed trojice Mohamed Salah – Firmino - Sadio Mane prispeval po štiri zadetke.

Lionel Messi je v tej sezoni nezaustavljiv. Foto: Reuters

Argentinca v dresu Barcelone bo poskušal ustaviti nizozemski branilec Virgil van Dijk, ki ga je Združenje poklicnih nogometašev v Angliji razglasilo za najboljšega igralca leta v angleški ligi. Večjih težav s poškodbami ekipi nimata, pod manjšim vprašajem za nastop je pri Liverpoolu še Roberto Firmino, ki ima nekaj težav z mišico na nogi. "Verjetno bo Bobby pripravljen za polfinalni obračun. Stanje še ni povsem optimalno, a Bobby je Bobby in zagotovo bo naredil vse, da bo lahko zaigral," je prepričan Klopp.

Verjetni začetni enajsterici:



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitić, Busquets, Arthur; Messi, Suárez, Coutinho

Odsoten : Rafinha (poškodba) Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Odsoten : Lallana (poškodba)

Posebna izkušnja za Suareza in Coutinha

Tekma bo zagotovo nekaj posebnega tudi za Luisa Suareza in Philippeja Coutinha, ki sta bila pred kratkim dva izmed vodilnih igralcev Liverpoola. Še posebej zanimivo bo prihodnji teden na Anfieldu, ko se bosta Južnoameričana vrnila na Otok. Suarez se je k Liverpoolu preselil leta 2011, ko je zapustil nizozemski Ajax in je pri Redsih zamenjal Španca Fernanda Torresa. Urugvajec je v majici Redsev blestel, leta 2014 pa se je za 82 milijonov evrov preselil k Barceloni. Nekoliko več zapletov je bilo pri prestopu Brazilca Coutinha, ki je po dolgi sagi z domnevnimi poškodbami k Barceloni prestopil januarja lani za takrat rekordnih 160 milijonov evrov.

Philippe Coutinho naj bi lani izsilil prestop k Barceloni. Foto: Reuters

Oba nogometaša v tej sezoni, predvsem v ligi prvakov, še nista dobila prave priložnosti, za obračun z nekdanjimi delodajalci pa jima motivacije zagotovo ne bo manjkalo. "Liverpool je ekipa s pravim razmišljanjem. Na domačem igrišču so res izjemni, v tej sezoni pa kažejo odlične predstave tako v napadu kot v obrambi. Veselim se vrnitve na Anfield, saj sem tam doživel ogromno lepega," je na dušo navijačev Liverpoola popihal Coutinho, ki pa mu ob sprejemu Liverpoolovih privržencev zagotovo ne bo lahko. Navijači angleškega kluba so mu namreč zamerili domnevno izsiljevanje odhoda in to, da je zapustil Liverpool takrat, ko ga je ta najbolj potreboval.

