Zvezdnik Barcelone se je obnašal kot podgana in razhudil legendo

Danes bosta po dolgem času na Anfieldu zaigrala Luis Suarez in Philippe Coutinho, ki sta še pred kratkim v rdečem dresu polnila srca navijačev Liverpoola. Ogromne pozornosti bo deležen zlasti Urugvajec, ki na prvi tekmi v Barceloni privržencev Liverpoola ni spravil v slabo voljo le z zadetkom, ampak tudi burnim proslavljanjem in nešportnim obnašanjem med tekmo. ''Vrnimo mu z enako mero,'' predlaga legendarni napadalec Liverpoola John Aldridge.

To bo čustven večer za Južnoameričana, ki sta pomemben del kariere prebila na Anfieldu, nato pa sta se za veliko bogastvo preselila na Camp Nou, kjer se jima nasmiha nastop v velikem finalu lige prvakov. Če Philippe Coutinho, Barcelona ga je lani kupila za 135 milijonov evrov, prejšnji teden na prvi polfinalni tekmi lige prvakov z manj posrečeno predstavo ni naredil večjega vtisa na navijače, pa je bilo povsem drugače v primeru Luisa Suareza.

Urugvajec, ki je v karieri poskrbel za nič koliko kontroverznih pripetljajev na igrišču, je paral živce privržencem otoškega velikana. Pod zob ga niso vzeli le zaradi gorečega proslavljanja zadetka, po katerem so mu marsikateri očitali pomanjkanje spoštovanja do kluba, ki ga je oboževal in ščitil ob vseh medijskih napadih, ki jih je bil deležen zaradi svojega nešportnega obnašanja.

Bo več aplavza kot žvižgov?

Na ponedeljkovem treningu na Anfieldu v družbi Lionela Messija. Foto: Reuters Zmotilo jih je tudi obnašanje 32-letnega napadalca med tekmo, ko se je večkrat znašel na robu kazni, provociral tekmece in dopovedoval sodniku, naj kaznuje nogometaše Liverpoola. Kakšnega sprejema bo zaradi vsega deležen zvečer, ko se po dolgem času vrača na Anfield in lahko nekdanjemu delodajalcu zapre vrata velikega evropskega finala v Madridu?

''Mislim, da bo več aplavza kot pa žvižgov. Da bo več tistih, ki so srečni in hvaležni ter so prepoznali moje delo v Liverpoolu,'' je dan pred poslastico na Anfieldu, ki prinaša ogromen vložek, dejal Suarez. Pričakuje topel sprejem občinstva, ki ga je nekdaj nosilo po rokah, hkrati pa je tudi napovedal, da zadetka nikakor ne bo praznoval tako čustveno, kot ga je prejšnjo sredo na Camp Nouu. Če ga bo seveda dosegel. V ligi prvakov namreč na gostovanjih ni zadel že več kot tri leta, zato statistika pred dvobojem na Anfieldu ni njegov zaveznik.

Tokrat se zadetka ne bo veselil tako odkrito

Prejšnji teden je zatresel mrežo Liverpoola in povedel Barcelono vodstvo z 1:0. Foto: Reuters ''Ljudje, ki se spoznajo na nogomet in ga obožujejo, vedo, kako pomemben je bil prejšnji teden moj zadetek. Zelo spoštujem navijače Liverpoola. Hvaležen sem Liverpoolu, navijačem in klubu. Če bom zadel, bo podobno kot takrat, ko sem v dresu Ajaxa zadel proti Groningenu, a se nisem veselil,'' je napovedal zvezdnik, ki je dres Liverpoola oblekel na 133 nastopih, na njih pa dosegel kar 82 zadetkov.

Ni pa izstopal le s tresenjem mrež, ampak je na tekmah pokazal tudi svojo drugo, nepredvidljivo, vročekrvno, včasih že kar škodoželjno, vsekakor pa manj privlačno plat. Zaradi rasističnih opazk, namenjenih Patriceu Evraju, ko je ta igral za Manchester United, je moral počivati kar deset tekem. Ko je ugriznil Branislava Ivanovića, tedaj branilca Chelseaja, je manjkal osem tekem. Liverpool je torej večkrat pustil na cedilu, a je to klub na čelu z zvestimi navijači znal potrpeti, mu vse skupaj oprostiti in ga vzeti v bran.

Na tekmi na Camp Nouu se je večkrat zapletel v prepir z nogometaši Liverpoola. Foto: Reuters

To je takrat Suarezu, ki je odkrito pogrešal ligo prvakov, v katero se Liverpool tudi z njegovo pomočjo ni mogel uvrstiti, ogromno pomenilo. Evropske sanje je izživel šele po selitvi v Katalonijo. Prejšnji teden, ko se je pripravljal na prvo polfinalno tekmo, je za Daily Mail priznal, kako takrat, ko stopi na igrišče, pozabi na prijateljstvo in stare dogodke ter ponosno brani barve Barcelone.

Suarez opozarja Barcelono, kako je na Anfieldu

Philippe Coutinho in Suarez odlično poznata Anfield. Foto: Reuters Tako je tudi bilo. Njegov zadetek je predstavljal začetek velike zmage. Ogromne prste je imel tudi pri prvem golu Lionela Messija, ko je zatresel prečko, Argentinec pa je prišel prvi do žoge in se ob obnemeli obrambi Liverpoola z njo sprehodil do mreže, le nekaj minut pozneje pa je sledila najlepša poteza na tekmi, velemojstrsko izvedeni prosti strel za končnih 3:0. Barcelona je tako v nenavadni tekmi, v kateri so gostje zapravili kup zrelih priložnosti, prišla do visoke zmage, s katero je zelo konkretno potrkala na vrata evropskega finala. Bil bi njen prvi po letu 2015.

Trener Ernesto Valverde ostaja previden. Lani je Barcelona izpadla kljub zmagi v prvi četrtfinalni tekmi proti Romi s 4:1. ''Moramo se zavedati, da ima Liverpool na Anfieldu vedno igralca več. Navijači so njegov 12. igralec, moramo biti previdni,'' ga je dodatno opozoril tudi varovanec, ki pozna kultni stadion kot lastno dlan.

Predrzno in umazano obnašanje

Nekdanji irski reprezentant John Aldridge je bil razočaran nad obnašanjem Suareza. Foto: Reuters Prvo tekmo je torej Suarez zaznamoval v marsičem. Nekdanji napadalec Liverpoola John Aldridge je o tem po poročanju Goal.com spregovoril brez ovinkarjenja in podal Urugvajcu kar nekaj kritik.

''Luis Suarez se je obnašal kot podgana,'' ga je zmotila nebrzdanost, s katero je vnašal nemir v vrste Liverpoola. ''To, da je proslavljal zadetek proti Liverpoolu, me ni zmotilo. Zaradi tega, ker je nosil rdeči dres, se mu pač ni treba pretvarjati, da ni navdušen, ko doseže zadetek na tako pomembnem dvoboju lige prvakov,'' je pojasnil, da razume izbruh njegovih čustev po tem, ko je premagal Allisona Beckerja.

''Zagotovo pa mi ni bilo všeč njegovo obnašanje na igrišču. Tako med igro kot tudi ob prekinitvah. Bilo je nesprejemljivo, ko se je silil v obraze igralcev Liverpoola, ko je padel na tla prav vsakič, ko se je nekdo znašel v njegovi bližini, ali pa zahteval od sodnika, naj pokaže tekmecu rumeni karton. Bil je predrzen, umazan. Takšen, kot so nas opozarjali, da je, ko smo ga branili pri Liverpoolu. Vemo, da je pač tak igralec, ki bi v želji po zadetku preigral tudi svojo babico, če bi bilo treba. Vseeno pa bi moral ohraniti spoštovanje do tistih, ki so bili do njega dobri v preteklosti,'' je očital nekdanjemu napadalcu Liverpoola, da se je izneveril zaupanju občinstva, ki ga je nekdaj oboževalo.

Kdo bo prvi finalist lige prvakov? Barcelona 70,39% +

Liverpool 29,61% +

Suarez hitro vzkipi

Zato meni, da bi se moral Liverpool danes na vrnitev Suareza odzvati drugače.

Bo imel Luis Suarez tudi danes za veliko povedati sodniku? Danes bo sodil Turek Cüneyt Cakir. Foto: Reuters

''Če bi bil v slačilnici Liverpoola, bi poskušal izpeljati načrt, po katerem bi tako sprovocirali Suareza, da bi prejel rdeči karton,'' je podal zanimivo idejo in jo še podkrepil: ''Vemo, da hitro vzkipi. Potem pa bi lahko videli, kako bi se znašel, če bi se navijači Liverpoola obrnili proti njemu. To bi bila morda najboljša priložnost za preobrat Liverpoola,'' je namignil, kako bi lahko rdeči prišli do prednosti, s pomočjo katere bi naskakovali zgodovinski preobrat proti Barceloni. Ga bo strateg Jürgen Klopp upošteval? Če bo Suarez ponovno pokazal svojo vročekrvno plat …