Reši jih lahko le še čudež

Danes bo znan prvi finalist lige prvakov. Barcelona si je na prvem obračunu z Liverpoolom na domačem Camp Nouu priigrala visoko prednost treh zadetkov, zato se zdi, da so Redsi pred misijo nemogoče, sploh zdaj, ko bosta zaradi poškodb manjkala še napadalca Mohamed Salah in Roberto Firmino. A tudi "čudeži" so se v ligi prvakov že dogajali.

Domači gledalci v Barceloni so v sredo z navdušenjem pozdravili visoko zmago svojih ljubljencev na Camp Nouu. Čeprav Liverpool ni bil tako nebogljen, kot kaže rezultat, in si je proti katalonski ekipi priigral nekaj resnih priložnosti, je Barcelona na koncu gladko zmagala s 3:0 in naredila odločen korak proti devetemu finalu lige prvakov. Katalonci so se do zdaj petkrat zavihteli na vrh Evrope. Povsem enako statistiko ima tudi Liverpool, ki se je na evropski prestol nazadnje zavihtel leta 2005.

Velik udarec za Liverpool

Kljub temu, da privrženci Redsov še niso vrgli puške v koruzo, pa jim na domačem Anfieldu zagotovo ne bo lahko. Dodaten udarec sta poškodbi Mohameda Salaha in Roberta Firmina, ki sta v letošnji sezoni lige prvakov skupaj dosegla osem zadetkov, v angleškem prvenstvu pa sta se podpisala pod 34 zadetkov. Egipčan jo je skupil na zadnji tekmi premier lige, ko je Liverpool v soboto ugnal Newcastle, Salah pa je ob eni izmed akcij prejel močan udarec v glavo. Firmino pa še ni povsem okreval po poškodbi dimelj.

Mohamed Salah je na sobotni tekmi prejel udarec v glavo. Foto: Reuters

"Dva izmed najboljših napadalcev na svetu jutri ne bosta na voljo, mi pa moramo doseči štiri zadetke. To nam zagotovo ne bo olajšalo dela, a dokler bomo imeli na igrišču 11 igralcev, se bomo trudili, da bi napredovali v finale," pred tekmo zagotavlja strateg rdečih Jürgen Klopp, ki prav tako ne bo mogel računati na Nabyja Keitaja, ki je že sklenil sezono.

Kdo bo prvi finalist lige prvakov? Barcelona 0,00% +

Liverpool 0,00% +

"Tudi Barcelona ima lahko slab dan"

Vlogo glavnega upa za dosego zadetka bo tako padla na pleča Sadia Maneja, družbo v napadu pa mu bosta najverjetneje delala Divock Origi in Daniel Sturridge, ki v tej sezoni ne dobivata veliko priložnosti. Klopp kljub številnim težavam ostaja optimističen, nekaj optimizma mu vliva tudi lansko četrtfinale med Barcelono in Romo, kjer so Italijani prvo tekmo izgubili z 1:4, na drugi pa so šokirali Barcelono, slavili s 3:0 in se prebili v polfinale, kjer so nato izpadli ravno proti Liverpoolu.

"Tudi oni so samo ljudje, tudi oni lahko odigrajo slabo tekmo. Verjamem, da so letos še toliko bolj pripravljeni in osredotočeni, zaradi lanskega spodrsljaja proti Romi, a verjamem, da se lahko zgodi še karkoli. Tudi oni imajo lahko slab dan, upam, da ga bodo imeli ravno na Anfieldu," je v šali dejal Klopp.

Verjetni začetni enajsterici: Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Shaqiri, Origi, Mane.

Odsotni: Firmino, Keita, Lallana, Salah (vsi poškodba) Barcelona : Ter Stegen; Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Rakitić, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Coutinho.

Odsotni : Dembele, Rafinha, Todibo (vsi poškodba).

Katalonci spočiti, manjkal bo Dembele

Lionel Messi je bil na prvi tekmi nezaustavljiv. Foto: Reuters Na drugi strani Barcelona pred povratno tekmo na slovitem Anfieldu večjih skrbi nima. Katalonci, ki so si že zagotovili naslov španskih prvakov, so sicer v prejšnjem krogu la lige izgubili na gostovanju pri Celti Vigu, a je trener Barcelone Ernesto Valverde v ogenj poslal drugo postavo. Med drugim so počivali Luis Suarez, Lionel Messi, Ivan Rakitić, vratar Marc-Andre ter Stegen … A tudi Katalonci so ostali brez enega nogometaša, saj se je namreč poškodoval Ousmane Dembele, ki je imel na prvi tekmi v zadnji minuti tekme izredno priložnost, da bi v krsto Liverpoola zabil še zadnji žebelj, a je bil njegov strel preslab.

Junak prve tekme Messi je pripravljen na nov obračun, na 33 tekmah proti angleškim klubom je dosegel že 26 zadetkov. Tekma v Liverpoolu bo posebna tudi za Suareza in Philippeja Coutinha, saj se vračata tja, kjer sta nekoč zadevala za Liverpool. Suarez je na prvi tekmi zadel za vodstvo Barcelone, tekmo pa je krojil tudi s številnimi burnimi odzivi in provokacijami Liverpoolovih igralcev, zato so privrženci rdečih Urugvajcu na Anfieldu napovedali nič kaj prijeten sprejem.

Kljub veliki prednosti pa trener Valverde opozarja, da je polfinale še daleč od odločenega. "Rezultat s prve tekme ne bo spremenil naše igre. Prvi obračun je že preteklost, zdaj moramo razmišljati le o povratni tekmi. Če bomo začeli razmišljati o izidu s prve tekme, bo to velika napaka. Čaka nas težka tekma, saj bo imel Liverpool zagotovo močno podporo s tribun, nogometaši so izjemno hitri in morali bomo biti zelo previdni. Psihično smo stabilni in pripravljeni srečanje," je pred srečanjem na Anfieldu previden 55-letni Španec.

Ernesto Valverde pred povratno tekmo opozarja, da polfinale še ni odločeno. Foto: Reuters

Živ spomin na Istanbul in lanski debakel Barcelone

Kljub temu, da Liverpool čaka praktično nemogoča naloga, pa se je v ligi prvakov dogajalo že marsikaj. Liverpool je do zdaj dobil vse tri medsebojne serije tekem na izločanje, preobrati pa niso neznanka tako Redsom kot Barceloni. Liverpool je za enega od največjih preobratov poskrbel leta 2005, ko je v finalu lige prvakov v Istanbulu proti Milanu zaostajal že z 0:3, a do konca tekme izenačil in slavil po izvajanju enajstmetrovk.

Lepe spomine imajo navijači Barcelone na leto 2000, ko je slavila v četrtfinalu lige prvakov proti Chelseaju. Angleži so prvi obračun v Londonu dobili s 3:1, Katalonci pa so drugo tekmo dobili s kar 5:1. Še kako živo pa se Katalonci spominjajo lanskega debakla proti že omenjeni Romi. Barcelona bo zagotovo storila vse, da prepreči podoben scenarij, vsekakor pa se na nabito polnem Anfieldu obeta nova nogometna poslastica.

Preberite še: