Čarobno leto za Ajax, ki ruši vse pred seboj #video

Ajax je v odlični formi. Čeprav je trener Erik ten Hag štiri dni pred povratno polfinalno tekmo lige prvakov proti Tottenhamu spočil nekaj prvokategornikov, je bil nizozemski klubski velikan iz Amsterdama v nedeljo še vedno vsaj za razred boljši od tekmeca iz Tilburga.

Willem II je izkusil moč razigranega Ajaxa, ki je z všečnim, kombinatornim in napadalnim nogometom, v katerem prednjačilo mladi asi, v tej sezoni deležen simpatij po vsem svetu.

Prvi zadetek v finalu je dosegel Daley Blind. Foto: Guliver/Getty Images V nedeljskem finalu nizozemskega pokalnega tekmovanja so nadigrali Willem II s 4:0. Dva zadetka je dosegel ''veteran'' Klaas-Jan Huntelaar, ki se je v začetni enajsterici znašel namesto Brazilca Davida Neresa, med strelce sta se vpisala še Daley Blind in Danec Rasmus Kristensen.

Ajax je zaigral skoraj z najmočnejšo postavo, od junakov, ki so prejšnji teden v prvi polfinalni tekmi lige prvakov v Londonu v gosteh spravili v žalost Tottenham (1:0), v udarni enajsterici ni bilo Davida Neresa, Joela Veltmana in Lasseja Schöneja.

Where is the party? 🥳

The party is here! 😍#wilaja pic.twitter.com/lYe02srq86