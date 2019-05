Man City znova na vrhu, Chelsea že v ligi prvakov

V Angliji sta do konca le še dva kroga, odločitve o prvaku pa še vedno nimamo. Vodilna Man City in Liverpool se srdito borita za vsako točko, Liverpoolčani so v soboto tri osvojili v Newcastlu, sinjemodri pa so z 1:0 odpravili Leicester City. Zadetek za zmago je v 70. minuti prispeval Vincent Kompany, ki je z izjemnim strelom premagal Kasperja Schmeichla. Odločitev o prvaku bo tako šele osmič v zgodovini padla v zadnjem krogu, City pa bo pred Liverpoolom branil točko prednosti.

Liverpool je namučil svoje navijače, vodil z 1:0, pa je Newcastle izenačil, z 2:1 pa so se Srake spet vrnile, nato je v 69. minuti ostal še brez najboljšega strela, Egipčana Mohameda Salaha, ki je nesrečno trčil z vratarjem domačih Martinom Dubravko in so ga z igrišča odnesli na nosilih, a za zmago sta nato poskrbela prav rezervista, Xherdan Shaqiri (podajalec) in Divock Origi (strelec) v 86. minuti tekme. Četa Jürgena Kloppa se je veselila zmage s 3:2. Salah zaradi trka ni imel hujših posledic, a kljub temu še ne bo nared za torkovo tekmo z Barcelono.

Egipčana so z igrišča odnesli na nosilih, a jo je odnesel brez posledic. Foto: Reuters

Chelsea že v ligi prvakov

V 37. krogu angleškega prvenstva se nadaljuje tudi boj za preostali dve mesti, ki vodita v ligo prvakov. Chelsea je visoko s 3:0 ugnal Watford in si zagotovil mesto v ligi prvakov v prihodnji sezoni, a ostal brez N'Gola Kanteja, ki bo zaradi poškodbe zadnje lože verjetno manjkal tudi na naslednjih tekmah Chelseaja, tudi v četrtek na povratni polfinalni tekmi evropske lige doma proti Eintrachtu iz Frankfurta. Manchester United je le remiziral z izpadlim Huddersfieldom Jona Gorenca Stankovića, ki ni dobil priložnosti za igro, in tako že izpadel iz boja za mesta, ki še vodijo v ligo prvakov. Z remijem (1:1) se je končal tudi obračun med Brightonom in Arsenalom, ki si je že skoraj zaprl vrata za vstop v najelitnejše evropsko tekmovanje.

Rekord Fulhama

V ekipi Fulhama, ki je z 0:1 klonil proti Wolvesom, je zaigral tudi Harvey Elliot, ki je z dopolnjenimi 16 leti in 30 dnevi najmlajši nogometaši, ki je kadarkoli zaigral v premier ligi. Igralec, rojen 4. aprila leta 2003, je v igro vstopil v 88. minuti. Prejšnji rekorder je bil prav tako iz vrst Fulhama, in sicer Matthew Briggs, ko je leta 2007 štel 16 let in 65 dni.

Harvey Elliot je postal najmlajši nogometaš, ki je zaigral v angleškem prvenstvu. Foto: Reuters

Tottenham je v soboto izgubil pri Bournemouthu (1:0). Londončani so od 48. minute zaradi dveh prejetih rdečih kartonov igrali le z devetimi nogometaši, odločitev o zmagovalcu pa je padla v 91. minuti.

Po Fulhamu in Huddersfieldu, katerega član je slovenski Gorenc Stankovič, je iz elitne angleške nogometne lige danes izpadel še Cardiff City. Dokončno ga je iz boja za obstanek v ligi izrinil današnji poraz proti Crystal Palaceu z 2:3. Cardiff City se tako med drugoligaše vrača po eni sezoni v eliti. Iz druge lige se bosta med prvoligaše prebila Norwich City in Sheffield United, za kvalifikacije za napredovanje pa najbolje kaže Leedsu, West Bromwich Albionu, Aston Villi in Derby Countyju.

Everton je na prvi tekmi kroga z 2:0 premagal Burnley.

