V živo: Man City se skuša vrniti na vrh, Arsenal doživel polom

V 36. krogu angleškega prvenstva so Liverpoolčani v soboto pometli z odpisanim Huddersfieldom Jona Gorenca Stankovića in na lestvici premier lige dve tekmi pred koncem spet prehiteli Manchester City, ki bo danes gostil Burnley. V soboto je Tottenham za vstop v ligo prvakov gostil West Ham in vknjižil presenetljiv poraz.

Nogometaši West Hama so pred veliko zmago proti tottenhamu. Foto: Reuters

Srhljivka v Londonu

Na tekmi med Fulhamom in Cardiffom – z 1:0 so zmagali prvi in tako še upajo na obstanek v najmočnejši angleški ligi – se je odvila srhljivka. Fulhamov Maxime Le Marchand je po nesreči z udarcem z nogo nokavtiral klubskega kolega Denisa Odoija, ki je nezavesten obležal na zelenici. Po devetih minutah so ga na nosilih in s kisikovo masko na obrazu odpeljali v bolnišnico.

Denis Odoi was knocked out cold by Fulham teammate Maxime Le Marchand.



Odoi was down for 10 minutes and received oxygen before being stretchered off.



Let’s hope he makes a full and swift recovery 🙏#FFC #FULCAR https://t.co/zjGNVyCpOB — GiveMeSport Football (@GMS__Football) April 27, 2019

Jon Gorenc Stanković je odigral vseh 90 minut tekme v Liverpoolu, že v 18 sekundi pa naredil napako v obrambi, žogo podal Mohamedu Salahu, ta je hitro našel Nabyja Keitaja, ta pa je domače popeljal v vodstvo. V 23. minuti je bilo 2:0, ko je podaja Andrewa Robertsona našla Sadia Maneja, ki je s strelom z glavo podvojil vodstvo domačih. Izid prvega polčasa je že po izteku 45-ih minut postavil Mohamed Salah s svojim 20-im golom v sezoni angleškega prvenstva. mane je v drugem polčasu povišal na 4:0 in na lestvicio najboljših strelcev ujel klubskega tovariša, a je ta kmalu zatem zabil še svoj 21. gol v sezoni.

Mohamed Salah je šele tretji nogometaš Liverpoola, ki je v Premier ligi v dveh sezonah zapored dosegel 20 golov ali več. Pred njim je to uspelo Robbieju Fowlerrju (94/96 in 95/96) in Luisu Suarezu (12/13 in 13/14.

Mo Salah is just the 3rd @LFC player to score 20+ #PL goals in consecutive seasons for the club, after Robbie Fowler (94/95 & 95/96) & Luis Suarez (12/13 & 13/14)#LIVHUD pic.twitter.com/ISRE7URilc — Premier League (@premierleague) April 26, 2019

