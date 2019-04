Iličić nima sreče, Atalanta živi sanje. Slovenec k Interju namesto Perišića? #video

Slovenski nogometaši na delu v tujini so bili dejavni tudi v ponedeljek. Atalanta je brez Josipa Iličića, ki mu jo je zagodla poškodba mišice, zanimanje zanj pa je pokazal milanski Inter, stežka premagala Udinese in se povzpela na sanjsko četrto mesto. Nejc Skubic je prekrižal načrte Galatasarayju, Alen Ožbolt je v Bolgariji prispeval podaji za dva gola, Filip Valenčič pa na Finskem za enega.

Slovenski trener na delu v tujini:

Luka Elsner izgubil prvič po dveh mesecih in pol Luka Elsner je po prvem porazu z Union Saint-Gilloisejem v skupini za nastop v Evropi padel na drugo mesto. Foto: Sportida Mladi slovenski trener Luka Elsner je v tej sezoni z belgijskim drugoligašem Unionom Saint-Gilloisejem nase opozoril v pokalu, kjer je izpadel šele v polfinalu, v skupinskem delu druge lige pa je osvojil tretje mesto. Zdaj bi lahko presenetil še v kvalifikacijah za nastop v ligi Europa, kjer je dolgo časa vodil, zdaj pa je drugi na lestvici. Prvo mesto skupine B prinaša nadaljevanje boja za Evropo, vstop v polfinale play-offa, zato bi bil podvig drugoligaša, ki za vodilnim Kortrijkom zaostaja le točko, deležen še toliko večje pozornosti in veljave. V soboto je v šestem krogu posebne kvalifikacijske skupine gostoval pri Waasland-Bevernu in izgubil z 2:3. V 59. minuti je klub iz Bruslja povedel z 2:1, a je nato Francesco Forte zadel dvakrat, drugič v 87. minuti, in poskrbel za prvi poraz Elsnerjeve čete po 16. februarju.

Slovenski reprezentanti na delu v tujini:

Vratarji:

Vid Belec: Sampdoria je v prvi italijanski ligi v nedeljo v 34. krogu doma izgubila proti rimskemu Laziu (1:2). Slovenski vratar v tej sezoni še ni branil za moštvo iz Genove, tudi tokrat je obsedel na klopi za rezervne igralce.

Matic Kotnik: Panionios bo konec tedna zaradi velikonočnih praznikov v Grčiji počival, nato pa se pripravlja na dvoboj zadnjega kroga rednega dela grškega prvenstva, ko bo petega maja ob 18. uri gostoval pri tekmecu Asteras Tripolis. Nekdanji vratar Celja ima težave s poškodbo roke, zaradi katere ni branil že več kot mesec dni.

Jan Oblak je bil izbran za igralca tekme:

¡Ya conocemos al ganador! El #Jugador5EstrellasATM del @Atleti de esta jornada es... Oblak ¡Enhorabuena! 🏆 ¡Gracias por vuestros votos! pic.twitter.com/CPHpvBUniq — Fútbol Mahou (@futbolmahou) April 27, 2019

Jan Oblak: Atletico Madrid je v soboto na domačem stadionu Wanda Metropolitano, kjer je v tej sezoni v la ligi prejel le devet zadetkov, premagal Real Valladolid (1:0) in se še bolj približal potrditvi končnega drugega mesta. Za vodilno Barcelono s tekmo več zaostaja šest točk. Barcelona lahko uradno postane prvak zvečer, ko bo na Camp Nouu gostila Levante.

Jan Oblak reaches 20 clean sheets for the season in #LaLigaSantander! ✋ pic.twitter.com/638kopp8re — LaLiga (@LaLigaEN) April 27, 2019

Rdeče-beli so stežka prišli do treh točk. Gostje so si zabili zadetek sami, saj je Joaquin Fernandez v 66. minuti dosegel nesrečen avtogol. Valladolid se bojuje za obstanek in je bil nevaren tekmec, a se je v vratih madridskega velikana ponovno izkazal Slovenec. Zbral je štiri obrambe in ponovno, že 20. v tej sezoni, ohranil mrežo nedotaknjeno. Ponovno je navdušil in bil od navijačev označen kot najboljši igralec dvoboja. Zaslužen je bil za zmago svojega kluba, ki je v petek praznoval 116. rojstni dan.

Vrhunci dvoboja v Madridu, izjemna obramba Oblaka pri 1:09:

Škofjeločan, ki je pred kratkim podaljšal zvestobo rdeče-belim in poskrbel za dvig prejemkov, na Otoku pa ga omenjajo kot prvi izbor Manchester Uniteda, če bi poleti Old Trafford zapustil Španec David de Gea, je pričakovano branil vso tekmo. V tej sezoni je prejel v španskem prvenstvu le 23 zadetkov, skupno pa na 151 tekmah španskega prvenstva zgolj 90. Če do konca sezone ne bo prejel čudežno velikega števila zadetkov, bo še četrtič zapored prejemnik nagrade zamora.

Branilci:

Jure Balkovec: Hellas Verona je v soboto v 33. krogu druge italijanske lige gostovala pri Pescari in osvojila točko (1:1). Nekdanji branilec Domžal je spremljal dvoboj na klopi za rezervne igralce.

Andraž Struna (levo) se z Anorthosisom na Cipru poteguje za točke v skupini za obstanek, Miha Blažič (desno) pa je postal s Ferencvarošem madžarski prvak. Foto: Vid Ponikvar

Miha Blažič: Ferencvaroš je postal madžarski prvak, saj ima tri kroge pred koncem pred najbližjim zasledovalcem Vidijem neulovljivih deset točk prednosti. Klub iz Budimpešte je osvojil jubilejni 30. naslov državnega prvaka, prvega po letu 2016. V soboto je resda ostal brez točk na gostovanju pri mestnem tekmecu Honvedu (2:3), a je zaradi remija Vidija postal prvak že nekaj ur pred začetkom dvoboja. Primorec je odigral vso tekmo in osvojil prvi naslov, odkar se je iz Domžal preselil v madžarsko prestolnico, ki je v soboto znala proslaviti naslov Ferencvaroša.

Bojan Jokić: Ufa je v 26. krogu ruskega prvenstva v nedeljo izkoristila prednost domačega igrišča proti Uralu. Tekmeca iz Jekaterinburga je premagala kar s 4:1. Kapetan slovenske izbrane vrste je odigral vso tekmo, Ufa, za katero je na dvoboju proti Uralu strelski prvenec dočakal nekdanji napadalec Olimpije Andres Vombergar, pa še vedno zaseda 14. mesto. To ob koncu sezone prinaša dodatne kvalifikacije za obstanek, a je znižala zaostanek za sosedi z razpredelnice.

Miha Mevlja: Rostov, ki se poteguje za Evropo, a mu v zadnjem času ne gre najbolje, je v soboto v 26. krogu ruskega prvenstva gostoval pri predzadnjeuvrščenem Anžiju iz Mahačkale, ki je pred finančnim zlomom, in osvojil točko (1:1). Primorec ni kandidiral za dvoboj.

Nemanja Mitrović: Jagiellonia Bialystok je v petek na dvoboju skupine za prvaka poljskega prvenstva izgubila na gostovanju v Lubinu pri Zaglebieju (0:2). Ljubljančan je odigral vso tekmo, v "slovenskem'' obračunu, ki smo ga v prejšnjih sezonah spremljali na večnih derbijih, saj je eden izmed najbolj nevarnih igralcev Zaglebia nekdanji nogometaš Maribora Damjan Bohar, pa je potegnil krajšo. Bohar je namreč dosegel zadetek za 1:0. Četrouvrščena Jagiellonia ima pred Zaglebiejem le še točko prednosti.

Nejc Skubic: Bočni branilec, ki je prejšnji mesec zaradi osebnih razlogov odpovedal sodelovanje v reprezentanci na začetku kvalifikacijskega ciklusa za EP 2020, je v prvi turški ligi s Konyasporom v ponedeljek doma remiziral z Galatasarayjem (0:0), enim največjih kandidatov za osvojitev naslova, ki tako za vodilnim Istanbulom Basaksehirjem zaostaja dve točki.

Petar Stojanović: Dinamo Zagreb je novi (stari) hrvaški prvak. Modri iz hrvaške prestolnice so postali državni prvaki že 20-krat v zgodovini samostojne Hrvaške (12-krat v zadnjih 13 sezonah), uvrstili so se tudi v finale hrvaškega pokala. Po izpadu iz evropske lige, kjer so po podaljških klonili v osmini finala proti Benfici, so v vseh tekmovanjih nanizali sedem zaporednih zmag, na zadnjih šestih tekmah pa ohranili mrežo nedotaknjeno. Niz so končali v derbiju 31. kroga, ko so v soboto gostovali pri Osijeku Erika Janže (ni nastopil), ki so ga med tednom izločili iz pokala. Tokrat so bili manj uspešni, saj so z oslabljeno postavo izgubili z 1:2. To je bil šele drugi poraz Dinama v tej sezoni, Ljubljančan pa ni kandidiral za nastop.

Aljaž Struna se v ligi MLS srečuje z zelo znanimi nogometnimi imeni. Prejšnji teden se je pomeril proti Zlatanu Ibrahimoviću. Foto: Reuters

Aljaž Struna: Houston Dynamo je v severnoameriški profesionalni ligi MLS v nedeljo na domačem igrišču odpravil Columbus Crew z 2:0. Pirančan je na dvoboju v Teksasu odigral vso tekmo, njegov klub pa je na sedmih tekmah v tej sezoni zbral zelo solidnih 16 točk in na skupni lestvici zaseda visoko šesto mesto.

Andraž Struna: Anorthosis Famagusta bo v ciprskem prvenstvu v skupini za obstanek zaradi velikonočnih praznikov dejaven šele petega maja, ko ga čaka obračun s Pafosom.

Vezisti:

Jaka Bijol: CSKA Moskva je v nedeljo v 26. krogu ruskega prvenstva izgubil neposreden obračun za tretje mesto na lestvici. Na gostovanju v Krasnodarju (0:2) je ostal praznih rok, mladi Slovenec, ki je med tednom z zadetkom pomagal ruskemu podprvaku do zmage nad Anžijem, pa je vstopil v igro v 76. minuti, ko je bil že dosežen končni rezultat.

Damjan Bohar je v petek obudil rivalstvo s slovenskih večnih derbijev. Pomeril se je z Nemanjo Mitrovićem, ga premagal z 2:0 in dosegel zadetek. Foto: Vid Ponikvar

Damjan Bohar: Zaglebie Lubin je v tretjem krogu lige za prvaka, kjer nastopa osem najboljših klubov po rednem delu poljskega prvenstva, v petek na domačih tleh odpravil četrtouvrščeno Jagiellonio iz Bialystoka (2:0) in se ji na lestvici približal na točko zaostanka. Nekdanji nogometaš Maribora se je ponovno vpisal med strelce. Odigral je 74 minut, v šesti minuti pa je prelisičil rojaka Nemanjo Mitrovića, z glavo zatresel mrežo Jagiellonie in popeljal moštvo iz Lubina v vodstvo z 1:0. Sedemindvajsetletni Prekmurec je v tej sezoni dosegel že devet zadetkov.

Zadetek Damjana Boharja:

Domen Črnigoj: četrtouvrščeni Lugano je v prvi švicarski ligi v nedeljo gostoval pri prvaku Young Boys in ostal neporažen. Dvoboj v Bernu se je končal z 2:2, Primorec pa je odigral 53 minut. Na lestvici je zdrsnil na peto mesto.

Jon Gorenc Stanković: Huddersfield Town je že pred časom ostal brez vseh možnosti za obstanek v elitni angleški premier ligi. V petek je gostoval na Anfieldu pri Liverpoolu, velikem kandidatu za naslov prvaka, in izkusil visok poraz. Izgubil je s 5:0. To je bila uvodna tekma 36. kroga angleškega prvenstva. Mladi Slovenec je na kultnem stadionu odigral 81 minut.

Josip Iličić je v tej sezoni za Atalanto prispeval že 12 zadetkov in 10 asistenc. Proti Udineseju ni kandidiral zaradi poškodbe mišice. Foto: Guliver/Getty Images

Josip Iličić: Atalanta je v tej sezoni velik hit. Navdušuje tako z rezultati kot tudi predstavami, na katerih ne manjka všečnega in napadalnega nogometa. Klub iz Bergama je v ponedeljek v zadnji tekmi 34. kroga italijanskega prvenstva premagal Udinese z 2:0 in se na razpredelnici povzpel na četrto mesto, ki po koncu sezone prinaša bogastvo in blišč, saj zagotavlja nastop v elitni ligi prvakov. Atalanta se je tako štiri kroge pred koncem serije A znašla pred vrati raja. Pred Romo ima točko, pred Torinom in Milanom tri, pred Laziem, s katerim se bo 15. maja pomerila v velikem finalu italijanskega pokala, pa že štiri točke prednosti.

Atalanta je odlične rezultate dosegla tudi na krilih Josipa Iličića, edinega nogometaša ''črno-modrih'', ki je v tej sezoni prispeval dvomestno število tako zadetkov kot tudi asistenc (12 zadetkov in 10 podaj). Zato so navijači Atalante ob pogledu na začetno postavo izbuljili oči, saj ni bilo izkušenega Gorenjca niti na klopi. Po svetu je hitro zaokrožila novica, da je izpadel iz enajsterice zaradi poškodbe mišice, ki ga je vrgla iz tira ob nepravem času. Iličić z zdravjem nima sreče, saj se je v prejšnjih tednih spopadal z bolečinami v kolenu.

Za dodaten zaplet je poskrbel Calciomercato.com, ki je poročal o zanimanju milanskega Interja za slovenskega reprezentanta. Milančani naj bi po koncu sezone ostali brez hrvaškega asa Ivana Perišića, kot resen kandidat, ki bi vskočil na njegovo mesto, pa je 31-letni Gorenjec, za katerega bi lahko Inter odštel klubu iz Bergama med 15 do 20 milijonov evrov. Za Iličića, ki igra v življenjski formi, vlada veliko zanimanje. Že pozimi ga je želela v svoje vrste pripeljati Roma, a je Iličić raje ostal zvest Atalanti.

Rene Krhin: Nantes je v nedeljo v 34. krogu francoskega prvenstva v gosteh na Velodromu presenetil Marseille (2:1) in si že zagotovil obstanek. Štajerec ni zaigral za kanarčke. Zaradi poškodbe gležnja, ki ga ovira že nekaj časa, sploh ni kandidiral za dvoboj.

Jasmin Kurtić: SPAL je v italijanskem prvenstvu vse bližje zagotovitvi obstanka. Pred 18. Empolijem ima že deset točk prednosti. V nedeljo je v 34. krogu serie A gostil Genoo in osvojil točko (1:1). Slovenski reprezentant je odigral vso tekmo.

Benjamin Verbič: Dinamo Kijev je v nedeljo gostoval pri Lvivu in kljub dvema izključenima igralcema zmagal z 1:0. Ukrajinski podprvak za vodilnim Šahtarjem, ki brani naslov in je v tej sezoni izločil Kijevčane v pokalu, še vedno zaostaja sedem točk. Do konca ukrajinskega prvenstva je še šest krogov. Vojničan si je na zadnji tekmi v sredo, ko je Dinamo remiziral s Šahtarjem (0:0), poškodoval gleženj, zato ni kandidiral za srečanje.

Miha Zajc: Fenerbahče je še naprej v rezultatski krizi. Na zadnjih šestih prvenstvenih tekmah je zmagal samo enkrat in je trenutno šele na 14. mestu prvenstvene lestvice, le pet točk nad mesti, ki ob koncu sezone vodijo v drugo ligo. V soboto je pred bučnimi domačimi navijači remiziral s četrtouvrščenim Trabzonsporom (1:1). Primorec je odigral 56 minut, Fenerbahče je v 71. minuti ostal brez igralca manj, nato pa je Francoz Mathieu Valbuena z zadetkom v sedmi minuti sodnikovega podaljška le preprečil poraz Fenerbahčeja.

Napadalca:

Robert Berić je v nedeljo popeljal St. Etienne do zmage nad Toulousom, ki je še utrdila odlično izhodišče zelenih v boju za Evropo. Foto: Reuters

Robert Berić: Saint Etienne je v francoskem prvenstvu v odlični formi. Na zadnjih šestih prvenstvenih tekmah je osvojil kar 16 točk, na lestvici zaseda visoko četrto mesto, za tretjeuvrščenim Lyonom, ki se mu nasmiha sodelovanje v kvalifikacijah za ligo prvakov, pa zaostaja tri točke. Zeleni so v nedeljo doma premagali Toulouse z 2:0.

Prvi zadetek Roberta Berića:

#ASSE #TeamASSE #ASSETFC

Quand Robert Beric ouvre le score ... Sans commentaires... Rien que la ferveur du chaudron pour fêter son buteur! pic.twitter.com/pT647TNlpK — Alex (@Alex_InDaHouse2) April 28, 2019

Oba zadetka za gostitelje sta padla v uvodnih 10 minutah, pod oba se je podpisal slovenski reprezentant. Prvič je mrežo Toulousa zatresel že po 69 sekundah! Odigral je 65 minut in zapustil igrišče ob ovacijah navijačev. Krčan je v tej sezoni v francoskem prvenstvu dosegel sedem zadetkov.

Drugi zadetek Roberta Berića:

#ASSE #TeamASSE #ASSETFC

Quand Robert Beric s'offre un doublé... Ça fait encore plus de bruit dans le chaudron... Toujours sans commentaires! pic.twitter.com/49xp3WSSX4 — Alex (@Alex_InDaHouse2) April 28, 2019

Andraž Šporar: Slovan iz Bratislave, ki si je že zagotovil deveti naslov prvaka v obdobju državne samostojnosti in prvega po letu 2014, je v soboto na gostovanju pri moštvu DAC 1904 v Dunajski Stredi doživel prvi poraz v tej sezoni. Po 29 tekmah je ostal praznih rok, s tem pa mu je tudi spodletel drzen načrt, da bi izjemno sezono, v kateri je razred zase v prvenstvu, končal brez poraza. Ljubljančan je odigral vso tekmo. V prvem polčasu se mu je ponudilo nekaj priložnosti za zadetek, v drugem pa je dočakal najlepšo v 61. minuti, ko je izvajal najstrožjo kazen, a je njegovo namero prebral vratar gostiteljev Martin Jedlička.

Vrhunci dvoboja v Dunajski Stredi, Šporar je zapravil 11-m pri 3:33:

Šporar je v tej sezoni v prvenstvu dosegel kar 23 zadetkov. Nov cilj Ljubljančana je absolutni strelski rekord v zgodovini slovaškega prvenstva, ki ga je v sezoni 1995/96 postavil napadalec Košic Robert Semenik. Dosegel je kar 29 zadetkov. Slovan bo do konca sezone odigral še štiri tekme.

Na seznamu so vsi nogometaši, ki so se znašli na prvem seznamu novega selektorja slovenske reprezentance v letu 2019 Matjaža Keka za prvi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 proti Izraelu (1:1) in Severni Makedoniji (1:1).

Preostali slovenski nogometaši, ki igrajo v tujini:

Zadetek Andresa Vombergarja:

Andrés Vombergar (@avombergar) convirtió su primer gol en Rusia con esta gran definición de zurda.



FC Ufá goleó 4-1 a Ural y sueña con la permanencia en primera división! pic.twitter.com/9grDOcR6bR — Martín Chu Li (@AlvarezzMartin) April 28, 2019

Timi Max Elšnik (Northampton Town) Anglija, 4. liga Northampton Town : Yeowil Town 2:2 Ni igral, ostal je na klopi. Zlatko Dedić (Wacker Innsbruck) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Altach : Wacker Innsbruck 1:4 Odigral je vso tekmo in se dvakrat vpisal med strelce, prispeval pa je tudi podajo za zadnji gol. V polno je zadel v 23. in 60. minuti. Primorec je v tej sezoni dosegel sedem zadetkov. Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Rapid Dunaj : Hartberg 3:4 Odigral je vso tekmo. Patrik Eler (Ried) Avstrija, 2. liga Ried : Wiener Neustadt 7:0 Odigral je 74 minut in se dvakrat vpisal med strelce z bele točke. Najprej je zadel za 2:0 v 43. minuti, nato še za 3:0 16 minut pozneje. Prispeval je tudi podajo za prvi zadetek Rieda. V spomladanskem delu je za Ried dosegel štiri zadetke. Alem Pašić (Vorwärts Steyr) Avstrija, 2. liga Vorwärts Steyr : Lafnitz 0:3 Odigral je vso tekmo. Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Austria Celovec : Floridsdorfer 1:1 Ni igral, ostal je na klopi. Erik Gliha (St. Truiden) Belgija, skupina za ligo Europa St. Truiden : Beerschot-Wilrijk 2:2 Ni kandidiral za tekmo. Nicolas Rajsel (Roeselare) Belgija, 2. liga, skupina za obstanek Roeselare : Tubize 4:0 Ni kandidiral za tekmo. Elvis Džafić (Sarajevo) BiH, 1. liga Radnik Bijeljina : Sarajevo 0:0 Zaradi zdravstvenih težav ni kandidiral za tekmo. Emil Velić (Mladost Doboj Kakanj) BiH, 1. liga Mladost Doboj Kakanj : Zrinjski 2:2 Branil je vso tekmo. Dino Martinović (Etar) Bolgarija, 1. liga, skupina za obstanek Konec tedna brez tekme. Alen Ožbolt (Lokomotiv Plovdiv) Bolgarija, 1. liga, skupina za obstanek Slavia Sofija : Lokomotiv Plovdiv 2:2 Odigral je vso tekmo in prispeval podaji za oba zadetka Lokomotiva (v 35. in 54. minuti). Roman Bezjak (Apoel Nikozija) Ciper, 1. liga, skupina za prvaka Konec tedna brez tekme. Saša Aleksander Živec (Omonia Nikozija) Ciper, 1. liga, skupina za prvaka Konec tedna brez tekme. Jan Koprivec (Pafos) Ciper, 1. liga, skupina za obstanek Konec tedna brez tekme. Matija Širok (Pafos) Ciper, 1. liga, skupina za obstanek Konec tedna brez tekme. Damjan Vuklišević (Slovan Liberec) Češka, 1. liga Karvina : Slovan Liberec 2:1 Odigral je vso tekmo. Branko Ilić (Vejle BK) Danska, 1. liga, skupina za obstanek SoenderjyskE : Vejle 4:1 Odigral je 72 minut in v 40. minuti prejel rumeni karton. Filip Valenčič (Inter Turku) Finska, 1. liga Inter Turku : HJK Helsinki 4:1 Odigral je vso tekmoi in prispeval podajo za drugi gol Interja. Denis Petrić (Guingamp) Francija, 1. liga Nice : Guingamp 3:0 Ni kandidiral za tekmo. Jan Repas (Caen) Francija, 1. liga Caen : Dijon 1:0 Ni kandidiral za tekmo. Milan Kocić (Panionios) Grčija, 1. liga Konec tedna brez tekme. Marko Nunić (Larissa) Grčija, 1. liga Konec tedna brez tekme. Erik Janža (Osijek) Hrvaška, 1. liga Osijek : Dinamo Zagreb 2:1 Ni kandidiral za tekmo. Rene Mihelič (Delhi Dynamos) Indija, 1. liga Konec sezone. Matej Poplatnik (Kerala Blasters) Indija, 1. liga Konec sezone. Valter Birsa (Cagliari) Italija, 1. liga Roma : Cagliari 3:0 Odigral je 68 minut. Žan Celar (Roma) Italija, 1. liga Roma : Cagliari 3:0 Ni kandidiral za dvoboj. Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 1. liga Chievo : Parma 1:1 Odigral je vse tekmo. Chievo se seli v drugo ligo. Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Inter : Juventus 1:1 Branil je vso tekmo. Luka Krajnc (Frosinone) Italija, 1. liga Frosinone : Napoli 0:2 Ni igral, ostal je na klopi. Leo Štulac (Parma) Italija, 1. liga Chievo : Parma 1:1 V igro je vstopil v 87. minuti. Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga SPAL : Genoa 1:1 Ni kandidiral za tekmo. Siniša Anđelković (Padova) Italija, 2. liga Konec tedna brez tekme. Maks Barišič (Padova) Italija, 2. liga Konec tedna brez tekme. Matija Boben (Livorno) Italija, 2. liga Livorno : Palermo 2:2 Odigral je vso tekmo. Enej Jelenič (Carpi) Italija, 2. liga Salernitana : Carpi 2:5 Ni kandidiral za tekmo, zaradi poškodbe kolena je že končal sezono. Žan Majer (Lecce) Italija, 2. liga Lecce : Brescia 1:0 Odigral je vso tekmo. Dejan Vokić (Benevento) Italija, 2. liga Benevento : Cosenza 4:2 V igro je vstopil v 90. minuti. Željko Filipović (Atyrau) Kazahstan, 1. liga Zhetysu Taldykorgan : Atyrau 0:0 Odigral je 77 minut. Dejan Trajkovski (Akademija Puškaš) Madžarska, 1. liga Vidi : Akademija Puškaš 1:1 Ni kandidiral za dvoboj. Kevin Kampl (RB Leipzig) Nemčija, 1. liga RB Leipzig : Freiburg 2:1 Odigral je vso tekmo. Nik Omladič (Greuther Fürth) Nemčija, 2. liga Magdeburg : Greuther Fürth 2:1 Odigral je 73 minut. Dominic Maroh (Krefelder Uerdingen) Nemčija, 3. liga Aalen : Uerdingen 2:4 Odigral je vso tekmo. Jovan Vidović (Meppen) Nemčija, 3. liga Meppen : Zwickau 2:0 Odigral je vso tekmo. Ažbe Jug (Fortuna Sittard) Nizozemska, 1. liga Konec tedna brez tekme. Tim Matavž (Vitesse) Nizozemska, 1. liga Konec tedna brez tekme. Haris Vučkić (Twente) Nizozemska, 2. liga NEC Nijmegen : Twente 4:0 V igro je vstopil v 72. minuti. Twente je že uradno prvak druge lige in se vrača med elito. Goran Cvijanović (Arka Gdynia) Poljska, 1. liga, skupina za obstanek Korona Kielce : Arka Gydnia 0:2 Ni igral, ostal je na klopi. Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga, skupina za prvaka Piast Gliwice : Cracovia Krakov 3:1 Ni igral, ostal je na klopi. Matej Palčič (Wisla Krakov) Poljska, 1. liga, skupina za obstanek Wisla Krakov : Slask Vroclav 1:1 Ni kandidiral za tekmo. Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga, skupina za obstanek Korona Kielce : Arka Gydnia 0:2 Odigral je prvi polčas. David Zec (Benfica B) Portugalska, 2. liga Academico Viceu : Benfica B 3:1 Ni igral, ostal je na klopi. Gregor Balažic (Ural Jekaterinburg) Rusija, 1. liga Ufa : Ural 4:1 Ni kandidiral za dvoboj. Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Ufa : Ural 4:1 Ni igral, ostal je na klopi. Andres Vombergar (Ufa) Rusija, 1. liga Ufa : Ural 4:1 Odigral je vso tekmo in v 22. minuti dosegel zadetek za 1:1. To je njegov strelski prvenec v Rusiji, odkar se je pozimi preselil iz Ljubljane. Denis Popović (Orenburg) Rusija, 1. liga Orenburg : Arsenal Tula 1:1 Ni kandidiral za dvoboj. Miral Samardžić (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Zenit St. Peterburg : Krila Sovjetov 4:2 Odigral je vso tekmo. Kenan Bajrić (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga, skupina za prvaka DAC 1904 Dunajska Streda : Slovan Bratislava 1:0 Odigral je vso tekmo in v 63. minuti prejel rumeni karton. Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Luzern : Thun 3:1 V igro je vstopil v 33. minuti. Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Vaduz : Schaffhausen 0:2 Odigral je vso tekmo in v 81. minuti prejel rumeni karton. Aris Zarifović (Samut Prakan City) Tajska, 1. liga Samut Prakan City : Chainat Hornbill 1:0 Odigral je vso tekmo. Rajko Rotman (Akhisarspor) Turčija, 1. liga Bursaspor : Akhisarspor 0:0 Ni kandidiral za tekmo. Matic Fink (Boluspor) Turčija, 2. liga Adama Demirspor : Boluspor 4:1 Odigral je vso tekmo. Aljaž Ivačič (Portland Timbers) Liga MLS Toronto : Portland 1:2 Zaradi zdravstvenih težav ni kandidiral za tekmo. Antonio Mlinar Delamea (New England Revolution) Liga MLS Sporting Kansas City : New England Revolution 4:4 Ni kandidiral za tekmo.