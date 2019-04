Norwich City z vstopnico za premier ligo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norwich City si je za naslednjo sezono zagotovi premier ligo. Marcos Stiepermann in Mario Vranić sta zadela za Norwich, ki je z 2:1 premagal Blackburn Rovers in Norwich ima dva kroga pred koncem druge ravni nogometnih prvenstev v Angliji na prvem mestu 91 točk in si je zagotovil eno od prvih dveh mest za samodejno napredovanje.