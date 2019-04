Guardiola: Tako Manchester City kot Liverpool si zaslužita naslov

Nogometaše v angleški premier ligi od konca prvenstva loči le še ciljni šprint. Izjemno napeto je v boju za prvaka, kjer ima vodilni Manchester City tri kroge do konca točko prednosti pred drugim Liverpoolom, tehtnica pa se vse bolj nagiba na stran sinjemodrih, ki so v zadnjih dveh krogih ugnali tako Tottenham kot Manchester United, do konca sezone pa jih čakajo, vsaj na papirju, lažji tekmeci. "Obe ekipi si zaslužita naslov prvaka," je prepričan strateg Cityja Pep Guardiola.

Angleško prvenstvo je v sredo ponudilo nekoliko nenavaden prizor, ki mu privrženci angleškega nogometa še niso bili priča. Na velikem derbiju sta se na Etihadu udarila Manchester City in Manchester United, za rdeče vrage pa je pesti stiskala tudi velika večina Liverpoolovih navijačev, ki bi jim spodrsljaj Cityja prinesel večjo možnost za osvojitev naslova angleških prvakov, ki ga čakajo že 29 let. Na drugi strani je veliko navijačev Manchester Uniteda raje kot za svojo ekipo pesti stiskalo za sosedske rivale, ki jim bolj privoščijo nov naslov prvaka kot osovraženemu Liverpoolu.

Manchester City je bil v sosedskem dvoboju boljši od Manchester Uniteda. Foto: Reuters

Na koncu so se veselili sinjemodri, ki so slavili z 2:0 in tako še poglobili krizo Manchester Uniteda. Ta je izgubil zadnjih sedem od devetih tekem in je trenutno na šestem mestu prvenstvene lestvice s šestimi točkami zaostanka za tretjim Tottenhamom. A bolj kot v boju za mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja, je vroče med prvima dvema ekipama, ki ju loči le točka. Liverpool se bori za svoj 19. naslov angleških prvakov, medtem ko imajo sinjemodri v vitrini pet lovorik angleških prvakov, najboljši so bili tudi v prejšnji sezoni.

Do konca še trije krogi, Man United naj se znajde sam

Jürgen Klopp je prepričan, da prvenstvo še ni odločeno. Foto: Reuters Manchester City do konca prvenstva čakajo še obračuni z Burnleyjem, Leicesterjem in Brightonom, Liverpool pa bo točke iskal še na obračunih s Huddersfieldom, Newcastlom in Wolverhamptonom. Vmes Redse čaka še polfinale lige prvakov, kjer se bodo varovanci Jürgena Kloppa udarili z Barcelono. "Prvenstvo še ni odločeno. Tekma med Cityjem in Unitedom ni bila zadnja tekma v sezoni, bila je le še ena na seznamu Manchester Cityja, zaslužili so si zmago," pred zadnjimi tremi krogi poudarja Jürgen Klopp.

"To je naš prvi, in ne zadnji poskus, da osvojimo prvenstvo. Lani smo na koncu zaostali 25 točk, zdaj smo povsem konkurenčni. Če bomo zmagali, bomo, če ne, tudi prav. Če nam ne bo uspelo, a bomo dali vse od sebe, bom zadovoljen. To smo počeli celo sezono," je še pristavil Klopp, ki na novinarski konferenci ni skrival nezadovoljstva z Manchester Unitedom, potem ko so ga novinarji vprašali, kako bi Manchester Unitedu pomagal splezati iz krize. "Oni niso pomagali nam, zakaj bi mi njim?" se je hudomušno odzval Nemec na klopi Liverpoolčanov.

Guardiola: Moramo ostati mirni

Liverpool je tri kroge do konca pri 88 točkah, s čimer je že podrl klubski rekord, a to morda ne bo zadostovalo za 19. naslov angleških prvakov. Liverpoolčane že danes čaka obračun z odpisanim Huddersfieldom, katerega barve brani tudi Jon Gorenc Stanković. Na drugi strani se s pritiskom spopada tudi Manchester City, ki ga v soboto čaka obračun z Burnleyjem. "V soboto nas čaka težek obračun, pomembno je, da ohranimo mirnost. Nismo še prvaki, čakajo nas še tri tekme, neverjetno je, koliko točk smo zbrali mi in Liverpool. Prvenstvo je zdaj v naših rokah," je dejal Pep Guardiola.

Pep Guardiola opozarja, da mora njegova ekipa ostati mirna. Foto: Reuters

"Igralcem sem ukazal, da naj ne spremljajo časopisov in televizije in naj se osredotočijo le na tekmo. Mislim, da si tako mi kot Liverpool zaslužimo naslov prvakov, a zmaga lahko le eden. Moštvo, ki mu ne bo uspelo, ne sme imeti nobenih obžalovanj, saj smo oboji dali vse od sebe. Ostati moramo mirni," je prepričan španski trener.

Izbrali najboljših enajst, med njimi tudi Paul Pogba

V preteklih dneh so v angleški elitni ligi zbrali tudi najboljšo postavo sezone. Enajsterico, ki jo izbere Združenje nogometašev angleške premier lige, v veliki večini sestavljajo nogometaši Manchester Cityja in Liverpoola, ki v tej sezoni v drugih nasprotnikih nimajo prave konkurence.

Mesto najboljšega vratarja je pripadlo vratarju Manchester Cityja Edersonu Moraesu, v obrambi so si mesto med najboljšimi prislužili Andrew Robertson (Liverpool), Aymerick Laporte (City), Virgil Van Dijk (Liverpool) in Trent Alexander-Arnold (Liverpool), v zvezni vrsti so se po mnenju Združenja nogometašev najbolj izkazali Paul Pogba (Manchester United), Fernandinho (Manchester City) in Bernardo Silva (Manchester City), med napadalci pa so najbolj navdušili Raheem Sterling (Manchester City), Sergio Agüero (Manchester City) in Sadio Mane (Liverpool).

Izbor najboljše enajsterice je med privrženci premier lige dvignil veliko prahu, večino kritikov je najbolj zmotila vključitev Pogbaja, ki v tej sezoni ne blesti, med najboljšo enajsterico pa se ni znašel niti nogometaš Chelseaja Eden Hazard. Mnogi so prepričani, da bi si mesto med najboljšimi enajstimi zaslužila tudi Mohamed Salah (Liverpool) in Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), ki sta v tej sezoni dosegla po 19 zadetkov. Nekateri opozarjajo tudi na Korejca Heunga-min Sona, ki je v tej sezoni eden izmed nosilcev igre tretjega Tottenhama.

Preberite še: