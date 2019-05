Predsednik Barcelone razkril, kdo bo njen trener v naslednji sezoni

"On je trener, ki ga želimo tudi v naslednji sezoni," je o Ernesteju Valverdeju danes povedal predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu in razkril, da Španec kljub polomu na povratni tekmi polfinala lige prvakov, porazu z 0:4 v gosteh pri Liverpoolu, ostaja trener španskih prvakov.

"Z načrtovanjem naslednje sezone smo začeli že nekaj časa nazaj. Trener je pred dnevi dejal, da čuti podporo predsednika in vodstva kluba. On je trener, ki si ga želimo tudi v naslednji sezoni. Smo na polovici poti velikega projekta. Ima pogodbo in zelo smo veseli, da je tako. Zdaj se morajo igralci pobrati po velikem udarcu, ki nas je doletel, in v slogu zaključiti s sezono," je danes povedal prvi mož Barcelone Josep Maria Bartomeu ob udeležbi na predstavitvi knjige o legendarnem Lazslu Kubali, ki je v katalonskem dresu navduševal med letoma 1951 in 1961.

Bartomeu je tako razblinil vse dvome o tem, kdo bo v novi sezoni vodil Lionela Messija in druščino. O usodi Ernesta Valverdeja, ki ima pogodbo do leta 2020, je bilo po nepričakovanem izpadu v polfinalu lige prvakov proti Liverpoolu, ko so zvezdniki Barcelone na Anfieldu izgubili z 0:4 in zapravili visoko prednost s prve tekme (3:0), veliko govora.

Nekdanji trener Athletic Bilbaa, Valencie, Espanyola, Villarreala in tudi grškega Olympiacosa se je znašel na udaru predvsem zaradi tega, ker je še drugič v dveh sezonah iz lige prvakov izpadel na podoben način. Že lani je namreč, takrat sicer v četrtfinalu, na prvi tekmi proti Romi Barcelona zmagala s 3:0, potem pa v gosteh klonila z 0:4 in se poslovila od sanj o šestem naslovu evropskega prvaka, na katerega čaka od leta 2015.

Še en udarec za Barcelono pred finalom

Marc Andre Ter Stegen se je poškodoval. Foto: Reuters Luisu Suarezu, ki ma težave že nekaj časa, je poškodba pred finalom pokalnega tekmovanja doletela še enega nogometaša Barcelone, vratarja Marca Andreja ter Stegna.



Nemec se je poškodoval na treningu, zato je njegov nastop na tekmi, na kateri bodo Katalonci lovili še 31. pokalno lovoriko in peto v nizu, vprašljiv.



Jasno je, da tako on kot tudi Suarez ne bosta igrala na zadnji prvenstveni tekmi sezone, ki Barcelono čaka v nedeljo pri Eibarju. Na tej tekmi bo trener Valverde spočil še nekaj nosilcev igre, verjetno tudi Messija.

Ernesto Valverde bo še nekaj časa vodil Lionela Messija in preostale zvezdnike Barcelone. Foto: Reuters

Fantastična sezona, a želijo še več

"Ta sezona je za nas fantastična. Spet smo postali španski prvaki že nekaj tekem pred koncem. Vsi si želimo še več. Zdaj nas čaka finale pokalnega tekmovanja, v katerem se bomo morali pobrati po hudem udarcu, ki smo ga doživeli v Evropi," je še povedal predsednik Barcelone, ki se bo v soboto, 25. maja pomerila proti Valencii v finalu španskega pokala in upala na drugo dvojno krono v nizu.

Valverde, ki je na klop Barcelone sedel leta 2017, je namreč Barcelono do dvojne krone popeljal že lani, ko je v finalu pokala kar s 5:0 premagal Sevillo, v prvenstvu pa v 38 tekmah izgubil le enkrat in si ob koncu nabral kar 14 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Atleticom Madridom. Krog pred koncem zdajšnje sezone ima pred klubom Jana Oblaka, ki je spet njen najbližji zasledovalec, Barcelona enajst točk prednosti.

