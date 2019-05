Slovenec, ki že dobro desetletje piše zgodovino #video

Damir Skomina je mednarodni sodnik od leta 2003 in od leta 2009 član elitne sodniške skupine Uefe. Sodil je na številnih pomembnih mednarodnih tekmah in tudi na treh velikih tekmovanjih. Vse od sezone 2011/2012 je prav v vsaki sezoni sodil vsaj na polfinalni tekmi enega od evropskih tekmovanj. Sodniški odbor Uefe mu je doslej dvakrat zaupal sojenje polfinala lige prvakov, petkrat polfinala evropske lige, leta 2017 pa je delil pravico na finalni tekmi evropske lige med Ajaxom in Manchester Unitedom.

Skomina je do zdaj sodil na 47 tekmah lige prvakov, na katerih je podelil 182 rumenih kartonov, tri rdeče kartone, osemkrat je pokazal na najstrožjo kazen. Po številu nastopov v ligi prvakov bo zdaj skočil na šesto mesto, saj bo na lestvici prehitel norveškega sodnika Terjeja Haugeja.

Sezona 2016/2017, finale lige Europa, Man United : Ajax 2:0

Leta 2017 je Skomini pripadla čast, da je sodil na finalu lige Europa v Stockholmu med Ajaxom in Manchester Unitedom. Rdeči vragi so slavili z 2:0 po golih Paula Pogbaja in Henrikha Mkhitaryana. Slovenski sodnik je pokazal po tri rumene kartone na obeh straneh, dosodil je 29 prekrškov, 14 so jih storili Nizozemci, enega več pa nogometaši Uniteda.

Leta 2017 je sodil v finalu lige Europa. Foto: Reuters

Takrat so prvič v zgodovini evropskih tekmovanj pravico na tako pomembni tekmi delili slovenski sodniki. Evropska nogometna zveza (Uefa) je vlogo glavnega sodnika dodelila Damirju Skomini, ki je s tem prejel največje priznanje za dozdajšnje delo na področju sojenja v nogometu do takrat.

Sezona 2017/2018, polfinale lige prvakov, Roma : Liverpool 4:2

Slovenski delivec pravice je v lanski sezoni lige prvakov branil na povratni tekmi lige prvakov med Romo in Liverpoolom. Redsi, ki se bodo s Skomino znova srečali v soboto, so prvo tekmo dobili s 5:2, drugi obračun pa je s 4:2 pripadel Romi. Skomina je podelil pet rumenih kartonov, pokazal pa je tudi na najstrožjo kazen v korist Rome v 94. minuti, ki je navijačem Sinov volkulje vlil še nekaj upanja, da bi iztržili podaljšek. 42-letni Koprčan je dosodil 23 prekrškov, trinajst so jih storili nogometaši iz mesta Beatlesov, tri manj pa nogometaši Rome.

Na polfinalni tekmi lige prvakov med Romo in Liverpoolom je imel ogromno dela. Foto: Reuters

Po tekmi se je na slovenskega delivca pravice usul plaz kritik zaradi domnevnih sodniških napak. "Niso nam dosodili vsaj dveh očitnih kazenskih udarcev. Po enem bi morali gostje prejeti še rdeči karton (igra Trenta Alexandra-Arnolda z roko pred vrati Liverpoola, op. p.), Liverpool pa je na prvi tekmi dosegel gol iz nedovoljenega položaja," je opozoril športni direktor Rome Monchi. Po tem srečanju pa se je vse glasneje začele govoriti tudi o uporabi tehnologije VAR.

V polfinalu lige prvakov je sodil še v sezoni 2012/2013 med Barcelono in Bayernom in tri sezone pozneje med Real Madridom in Manchester Cityjem.

Evropski superpokal 2012, Chelsea : Atletico Madrid 1:4

Leta 2012 je bil Skomina kot glavni sodnik del evropskega superpokala v Monaku med Chelseajem in Atletico Madridom, ki se je končala z visoko zmago Madridčanov (1:4). Skomina ni imel pretiranega dela, saj je podelil le en rumeni karton. Za Skomino, ki je istega leta sodil tudi na evropskem prvenstvu, je bil to nov dokaz, da je vse bolj priznan v najvišjih evropskih sodniških krogih.

SP 2018, osmina finala, Švedska : Švica 1:0

Zgodovinskemu dogodku smo bili priča tudi lani, saj je Skomina postal prvi slovenski sodnik, ki bo sodil na svetovnem prvenstvu. Koprčan je na lanskem svetovnem prvenstvu sodil tri tekme, sodil je na dveh tekmah skupinskega dela med Anglijo in Belgijo (0:1) ter Kolumbijo in Japonsko (1:2). Sodil je tudi v osmini finala med Švedsko in Švico (1:0), pokazal je tri rumene kartone, enega Švedom in dva Švicarjem. Postal je tudi prvi sodnik na lanskem SP, ki je podelil rdeči karton. Na tekmi med Kolumbijo in Japonsko je pokazal tudi drugi najhitrejši rdeči karton v zgodovini SP. Že po dveh minutah in 56 sekundah je predčasno pod prho poslal Carlosa Sancheza, ki je v kazenskem prostoru žogo blokiral z roko.

Sodil je na lanskem svetovnem prvenstvu, kjer je pokazal dva rdeča kartona. Foto: Reuters

Rdeči karton je pokazal tudi v osmini finala, ko je tik pred koncem rdeči karton dobil Švicar Michael Lang, ki je kot zadnji nogometaš na robu kazenskega prostora storil prekršek. Skomina je najprej celo pokazal na najstrožjo kazen, a se je ob pregledu posnetka premislil. Pokazal je osem rumenih kartonov in dva rdeča, dosodil pa tudi enajstmetrovko.

EP 2012, četrtfinale, Nemčija : Grčija 4:2

Nov velik mejnik se je za, po mnenju mnogi, najboljšega slovenskega nogometna sodnika zgodil leta 2012, ko je prvič sodil na evropskem prvenstvu. Po dveh tekmah v skupinskem delu mu je bilo zaupano tudi sojenje četrtfinala med Nemčijo in Grčijo, kjer so se uvrstitve v polfinale veselili Nemci (4:2), ki so uspešno izvedli tudi enajstmetrovko. Skomina je na tej tekmi pokazal dva rumena karton Grkom, skupaj pa je dosodil 19 prekrškov, devet so jih naredili Nemci, deset pa Grki. Euro 2012 je bilo hkrati prvo veliko nogometno tekmovanje, na katerem je bilo na igrišču po pet sodnikov, poleg standardne trojke glavnega in dveh stranskih še dva sodnika za vrati.

Na EP 2012 je sodil četrtfinalno tekmo med Nemčijo in Grčijo. Foto: Reuters

Skomina je sodil tudi na evropskem prvenstvu štiri leta pozneje, v Franciji je sodil na štirih tekmah, tudi v četrtfinalu med Walesom in Belgijo (3:1).

OI 2008, četrtfinale, Brazilija : Kamerun 2:0

Damir Skomina je bil tudi eden od petih evropskih sodnikov, ki so delili pravico na olimpijskem turnirju v Pekingu, ki je bil avgusta leta 2008. Sodil je dve tekmi, med drugim četrtfinalno tekmo med Brazilijo in Kamerunom, ki so jo z 2:0 dobili Brazilci. Slovenski sodnik je pokazal kar 13 rumenih kartonov, osem Brazilcem in pet Kamerunu, katerim je Skomina pokazal tudi en rdeči karton. V prvem krogu je na srečanju med Italijo in Hondurasom (3:0) dosodil kar tri enajstmetrovke.

Pokal konfederacij 2017, skupinski del, Kamerun : Čile 0:2

Pred dvema letoma se je Skomina znašel tudi na seznami 36 sodnikov iz šestih konfederacij, ki so sodili na pokalu konfederacij v Rusiji. Skomina se je leta 2017 prvič predstavil na pokalu konfederacij, na tekmi skupinskega dela je sodil obračun med Kamerunom in Čilom (0:2), kjer pa ni imel pretiranega dela, pokazal je le en rumeni karton. V finalu, kjer sta se pomerila Nemčija in Čile, je Koprčan nastopil v vlogi četrtega sodnika. Z dobrimi predstavami si je Skomina priboril tudi mesto na svetovnem prvenstvu leto kasneje.

Skomina na pokalu konfederacij. Foto: Reuters

Liga prvakov sezona 2015/2016, polfinale, Real Madrid : Manchester City 1:0

V sezoni 2015/2016 je Skomina drugič branil v polfinalu lige prvakov. Pripadla mu je čast sojenja na povratni tekmi med madridskim Realom in Manchester Cityjem, pred tem pa je v isti sezoni sodil v polfinalu lige Europa med Villarealom in Liverpoolom (1:0). Prva tekma med Realom in Cityjem se je končala z izidom 0:0, drugo pa so z 1:0 dobili Madridčani, ki so se uvrstili v veliki finale. Slovenski sodnik je dosodil 15 prekrškov, pet so jih storili nogometaši Reala, deset pa sinjemodri. Koprčan je pokazal štiri rumene kartone, enkrat so porumenili pri Realu, trikrat pa pri Manchester Cityju.

Skomina na polfinalu lige prvakov v sezoni 2015/2016. Foto: Reuters

Skomina je v isti sezoni lige prvakov sodil na šestih tekmah, pred polfinalom še v osmini finala (Wolfsburg : Gent 1:0), na treh tekmah je sodil v skupinskem delu, na eni pa v kvalifikacijah.

EP 2008, vloga četrtega sodnika, Nemčija : Avstrija 1:0

Damir Skomina je nase opozoril leta 2008, ko je na evropskem prvenstvu na tekmi skupinskega dela med Avstrijo in Nemčijo opravljal vlogo četrtega sodnika. Čeprav je bil takrat četrti sodnik, se je Skomina leta 2008 na tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva med Avstrijo in Nemčijo na Dunaju znašel v središču pozornosti, potem ko je v 41. minuti glavnemu sodniku Manuelu Mejutu Gonzalezu sporočil, naj na tribune pošlje oba selektorja, Joachima Löwa in Josefa Hickersbergerja, ker nista upoštevala njegovih navodil. Španec je to tudi naredil.

Tekmo skupinskega dela so sicer dobili Nemci z rezultatom 1:0, edini gol je dosegel nekdanji zvezdnik svetovnega nogometa Michael Ballack.

EP do 21 let 2007, finale, Nizozemska : Srbija 4:1

Poleti leta 2007 je bil eden izmed šestih glavnih sodnikov na evropskem prvenstvu do 21 let, kjer je sodil tudi v finalu med Nizozemsko in Srbijo. Zmage s 4:1 so se veselili Nizozemci, na voljo so imeli tudi enajstmetrovko, tekmo pa so končali tudi z igralcem več, saj je Skomina izključil enega izmed Srbov. Pokazal je osem rumenih kartonov, dva Nizozemcem in šest Srbom. V skupinskem delu je sodil na tekmah Anglija : Italija (2:2) in Nizozemska : Izrael (1:0).

Leta 2007 je zaslovel. Foto: Reuters

Po novem napredovanju in sojenju na finalni tekmi, je bil Skomina ob koncu leta 2007 odrejen tudi za enega od osmih četrtih sodnikov za EP 2008 in kot eden 20 kandidatov iz Evrope za SP 2010 v Južni Afriki, kjer nato ni dobil priložnosti.

Preberite še: