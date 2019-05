Čeferin sporočil prizorišče finale lige nogometnih prvakinj 2021

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V letošnjem zaključnem dvoboju 18. maja so nogometašice Lyona pred polnim stadionom v Budimpešti premagale Barcelono s 4:1 (4:0) in tako četrtič zaporedoma postale evropske klubske prvakinje. To je bil hkrati že njihov šesti naslov od leta 2010.

