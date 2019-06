Neverjetno prekletstvo Kloppa dviguje optimizem Tottenhama

V španskem glavnem mestu je vse pripravljeno za sklepno dejanje evropske sezone 2018/19. V velikem vseangleškem finalu lige prvakov, prvem po letu 2008, se bosta za evropsko krono udarila Tottenham in Liverpool, ki sta v polfinalu po nepozabnih dramah izločila Ajax in Barcelono.

Pochettino občuduje Kloppa

Mauricio Pochettino ima danes zgodovinsko priložnost, da popelje Tottenham na seznam evropskih prvakov. Foto: Reuters ''Najbolj pomembno je, da smo sproščeni. Da zaigramo kot dečki, stari sedem, osem ali devet let brez pritiska, in se pri tem počutimo svobodno. Ne smemo misliti na to, da nas v finalu v živo gleda milijarda ljudi. Želimo pisati zgodovino nogometa. Dobro vemo, kaj potrebujemo za to. Liverpool je odlično moštvo, Jürgen je zelo uspešen trener. Zelo ga občudujem. Že tretjič bo vodil ekipo v finalu lige prvakov, zasluži si vse čestitke,'' pred finalom sporoča Mauricio Pochettino.

Argentinec je prvič popeljal Tottenham v evropski finale, Londončani pa so postali eden izmed 40 različnih klubov, ki so zaigrali v največji evropski tekmi. Če bi šli do konca in danes na stadion Wanda Metropolitano z rok predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina prejeli pokal za zmagovalca, bi postali 23. različni prvak.

Kdo bo zmagal v sobotnem finalu lige prvakov? Liverpool 82,41% +

Tottenham 17,59% +

Na drugi strani bo stal Liverpool. Pred finalom se ogromno razpreda o nič kaj ugodni statistiki moštev, ki jih je Jürgen Klopp vodil v najrazličnejših finalih. Z Borussio Dortmund in Liverpoolom je nanizal kar šest zaporednih porazov, kar je karizmatičnemu Nemcu pripelo oznako strokovnjaka, ki izgublja odločilne tekme.

Najprej nadigral Bayern, nato izgubil vseh šest

Jürgen Klopp bo poskušal prekiniti niz šestih zaporednih porazov v finalu. Foto: Reuters Za Nemca se finalne zgodbe sploh niso začele tako slabo. Borussia Dortmund je leta 2012 v finalu nemškega pokala v Berlinu ponižala Bayern München s 5:2. Rumeno-črni so tako osvojili dvojno nemško krono. Nato pa je sreča začela Kloppu kazati hrbet. Vstopil je v pekel in občutil prekletstvo, ki že v malem spominja na tistega, ki že več pol stoletja spremlja in peče Benfico. Začel se je niz šestih zaporednih neuspehov.

Klopp je leta 2013 na Wembleyju izgubil finale lige prvakov proti Bayernu (1:2), leta 2014 je ostal praznih rok v finalu nemškega pokala, ponovno proti Bayernu (0:2), leta 2015 pa je na Olimpijskem stadionu v Berlinu izgubil finale nemškega pokala proti Wolfsburgu (1:3). Nato se je preselil na Otok, a se navade, kar se tiče porazov v finalih, niso spreminjale. Leta 2016 se je z Liverpoolom konec februarja prebil v finale angleškega ligaškega pokala, a moral po loteriji enajstmetrovk čestitati Manchester Cityju (2:4), le nekaj mesecev pozneje pa je v finalu lige Europa v Baslu ostal brez evropske lovorike. Izgubil je proti Sevilli (1:3).

Nemec se je lani v evropskem finalu v Kijevu obrisal pod nosom za evropski naslov. Foto: Reuters

Niz zaporednih porazov v finalu se je na številko šest povečal lani, ko je Liverpool v finalu lige prvakov v Kijevu doživel boleč poraz proti madridskemu Realu (1:3). Poškodba Mohameda Salaha in ogromni napaki vratarja Lorisa Kariusa sta odprli Realu pot do tretjega zaporednega evropskega naslova, Liverpool pa je moral počakati na novo priložnost. Nova se mu ponuja ekspresno, že danes!

Klopp: Če sem jaz razlog ...

Liverpool je leta 2017 gostoval v Ljudskem vrtu. Foto: Vid Ponikvar ''Finali so vedno različni. V njih igraš z drugimi klubi, okoliščine so povsem drugačne. Če sem jaz razlog za to, da sem izgubil šest finalov zapored, potem nas mora skrbeti. A mislim, da ni tako. V zadnjih sedmih letih sem verjetno vsaj svetovni rekorder, kar se tiče zmagovanja v polfinalu. A če bi hotel o tem napisati knjigo, je verjetno ne bi nihče kupil. Pred nami je veliki finale, ki prinaša napetost,'' je na novinarski konferenci v petek povedal 51-letni Nemec.

Pred Kloppom je tako nova velika tekma. Odkar je trener Liverpoola, še čaka na prvo lovoriko, ki bi jo osvojil z znamenitim angleškim klubom.

Junak Tottenhama iz Amsterdama le na klopi?

Bo Harry Kane iz začetne enajsterice iztisnil Lucasa Mouro? Foto: Reuters Pred finalom so v zraku številna vprašanja. Bosta finalista izbrala začetni postavi brez osrednjih junakov iz polfinala? Brazilec Lucas Moura, ki je s tremi zadetki uničil sanje Ajaxu, morda sploh ne bo uvrščen v prvo enajsterico Tottenhama. Prednost bi lahko dobil povratnik Harry Kane, ki se vrača po poškodbi. Podobno je pri Liverpoolu. Belgijec Divock Origi, ki je z dvema goloma pomagal rdečih do nepozabnega preobrata proti Liverpoolu, bi lahko ostal na klopi, prednost v napadu pa bi dočakala Egipčan Mohamed Salah in Brazilec Roberto Firmino.

To bo 171. tekma velikanov iz Liverpoola in Londona v vseh tekmovanjih. Rdeči so veliko bolj uspešni. Zmagali so 79-krat, Tottenham pa "le" 48-krat.

Današnji spektakel, glavni sodnik bo prvič v karieri Slovenec Damir Skomina, se bo v Madridu začel ob 21. uri.