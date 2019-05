Čeferin: Če bi že moral izbrati, bi rekel Liverpool

Ekipi Liverpoola in Tottenhama bosta v soboto ob 21. uri na madridskem stadionu Wanda Metropolitano igrala finale nogometne lige prvakov. Najboljšim bo pokal za zmagovalca podelil predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin, ki je v pogovoru za Pop TV med drugim povedal, da če bi že moral izbrati zmagovalca, bi bil to Liverpool.

"V finalu je težko napovedati favorita. Če bi že moral, potem bi rekel Liverpool, ki ima vsaj na papirju boljšo ekipo. A pozor, Tottenham se zdi kot mačka s sedmimi življenji," je v pogovoru za omenjeno medijsko hišo povedal prvi mož Uefe, ki bo v tej vlogi na finalu lige prvakov tretjič.

Glede novosti v primerjavi s prejšnjimi finali je 50-letni Grosupeljčan pojasnil, da je vsakič kaj novega. "Nikoli ni nič 'rutinskega', veliko pa je odvisno od tega, kje je finale lige prvakov. Glede logistike in vsega, kar gre zraven, se z leti kaj dosti ne spreminja. Ponavljam, veliko je odvisno od tega, kje je prizorišče tekme. Gre za največji enkratni dogodek na svetu, tu mislim, da ni nobenega dvoma."

Pravi, da je v organizacijo tekme v Madridu vpletenih več kot tisoč ljudi. "Priprave na prireditev pa tečejo že leto in pol. Težko rečem, koliko stroškov je za to namenjenih. Gotovo je številka vrtoglava."

Na tekmi tudi Luka Dončić

Del spektakla so vedno tudi znane osebnosti. "Nekaj imen mi je že prišlo na uho. Kot vem, bo prišel tudi zvezdnik lige NBA LeBron James, gotovo tudi Mick Jagger in seveda mnogi drugi. Povabil sem Luka Dončića, ki bo na tekmi, žal pa zaradi osebnih razlogov ne bo Gorana Dragića. Kdor vsaj malo v evropskem in svetovnem nogometu nekaj pomeni in ni zadržan, bo tu," pravi Čeferin.

Finalno tekmo si bo ogledal tudi Luka Dončić. Foto: Sportida

Kot dodaja, so že pred časom rezervirali 15.000 sob v Madridu. "Na vse seveda ne moremo vplivati, mesto malce diktira ceno. Je pa nekaj res, večje kot je povpraševanje, manj je možnosti, da se cene spreminjajo v nebo oziroma so nerealno visoke. Edina možnost nekakšnega vpliva na cene je, da se za prizorišče izberejo večja mesta," meni Čeferin.

"Cene vsako leto približno enake visoke"

Glede cen vstopnic, za katere mnogi pravijo, da so previsoke, pa je dejal: "Cene vstopnic so vsako leto približno enako visoke. Lahko bi cene postavili v nebo, pa bi se enako hitro prodale. Če sponzor Uefe plača 100 milijonov evrov na letni ravni, potem seveda želi vstopnice za svoje ljudi, za svoje ljubitelje nogometa. V glavnem karte ne gredo komurkoli, pač pa tistim, ki jim nogomet nekaj pomeni. Poglejte, mi potem ta sponzorski denar nato vračamo posameznim zvezam, tako da imajo tudi one veliko od te zajetne pogače."

"Damir Skomina je odličen sodnik, med petimi na svetu," pravi Čeferin. Foto: Reuters

O tem, da v Angliji menijo, da sta kluba oziroma njuni navijači dobili premalo vstopnic, pa meni: "Glede kart za navijače pa, pritožbe in jeza skorajda brez izjeme prihajajo iz istega naslova, iz iste države ..."

Dotaknil se je tudi dejstva, da bodo pravico v finalu delili slovenski sodniki na čelu z Damirjem Skomino. "To je velika stvar za Slovenijo in naš nogomet. Damir Skomina je odličen sodnik, med petimi na svetu. Od teh petih so štirje že delili pravico na največjih tekmah, finalih, tako da je zasluženo prišel na vrsto. Prepričan sem, da bo s svojo ekipo dobro opravil svoje delo. Želim mu vso srečo."

Preberite še: