Liverpool prehitel Bayern in Barcelono

Nogometaši Liverpoola so se z zmago nad Tottenhamom (2:0) v finalu lige prvakov na večni lestvici evropskih prvakov povzpeli na tretje mesto. Pred finalom v Madridu so si ga delili z Bayernom in Barcelono, zdaj pa so ušli Bavarcem in Kataloncem. S šestimi evropskimi kronami zaostajajo le za absolutnim rekorderkem Realom (13) in italijanskim velikanom Milanom (7 naslovov).