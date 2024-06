Slovenec, ki ga bo danes podrobno spremljalo na milijone ljudi po vsem svetu

Ni je klubske nogometne tekme, ki bi izžarevala tako mogočno kot finale lige prvakov. Tako, kot ga ni nogometaša na tem svetu, ki si ne bi želel vsaj enkrat nastopiti na takšnem spektaklu, ga tudi ni sodnika, ki si ne bi želel izkusiti takšnega privilegija in soditi v velikem finalu. Zato je lahko Slovenija, ena manjših evropskih držav, še toliko bolj ponosna, da bo danes v finalu na Wembleyju zvezdnikom Borussie in Reala delil pravico Slavko Vinčić. To bo vrhunec kariere 44-letnega Mariborčana, ki je pred srečanjem delil občutke v pogovoru za Uefo.

"Ko so mi sporočili, da bom sodil finale lige prvakov, je bil to zelo čustven trenutek. Še vedno me preveva ta veličasten občutek, ki ga je težko opisati. Ponosen sem nase in mojo ekipo, saj smo se ves čas trudili in trdo delali za vse skupaj," je v pogovoru za Evropsko nogometno zvezo (Uefa) poudaril Slavko Vinčić, najboljši slovenski nogometni sodnik, ki je v karieri delil pravico že na številnih vrhunskih dogodkih.

Leta 2022 je delil pravico na finalni tekmi lige Europa v Sevilli. Foto: Guliverimage

Sodil je že na evropskem prvenstvu 2020, pa tudi v finalu lige Europa (2022), ko je Eintracht Frankfurt v Sevillu po izvajanju 11-metrovk ugnal Glasgow Rangers.

Sploh ni sanjal o tem, da bi nekoč sodil finale lige prvakov

Tako je v petek skupaj s pomočnikoma spoznaval zelenico na Wembleyju. Foto: Reuters Danes pa ga čaka največji zalogaj v karieri. Danes ga bo podrobno spremljalo na milijone nogometnih navdušencev po vsem svetu. Za sodnike rado rečejo, da so najboljši takrat, ko so na zelenici malodane neopazni in ne prihaja do kočljivih in spornih situacij, ob katerih bi lahko prihajajo do izlivov slabe volje. Če bo tako tudi danes, ko bo Vinčić prvič sodil sklepno dejanje največjega klubskega tekmovanja na svetu, bo več kot uspešno prebrodil najtežji izpit, ki nosi ogromno čast, a tudi odgovornost. To bo vrhunec njegove 25-letne sodniške kariere.

"Ko sem začel soditi na nogometnih tekmah, iskreno povedano sploh nisem sanjal o tem, da bi nekoč lahko delil pravico v finalu lige prvakov. To je res velika stvar," je v smehu poudaril 44-letni Mariborčan ter dodal, da se sploh ne more spomniti njegove prve tekme, na kateri je bil v osrednji vlogi s piščalko v ustih. S sojenjem na nogometnih tekmah je začel v rojstnem mestu Maribor pri 20 letih, nato pa je vsako napredovanje, vsak nadaljnji korak, ki ga je storil v sodniški karieri, doživljal kot ogromen uspeh. Tako je leta 2007 iz tretje kategorije prestopil v drugo, leta 2010 pa je postal mednarodni sodnik.

Ob himni vedno začuti kurjo polt

Damir Skomina je leta 2019 sodil finale lige prvakov med Liverpoolom in Tottenhamom. Foto: Reuters Kako pa je sploh soditi na tekmah najvišje ravni v ligi prvakov? "Pred tekmo lige prvakov se mi zaradi ikonične glasbe (veličastne himne lige prvakov, op. p.) tako kot drugim dvigne srčni utrip. Takrat začutiš kurjo polt. To se mi zgodi vedno. Še vedno čutim ponos in zadovoljstvo, na drugi strani pa bomo osredotočeni na svoje obveznosti, saj želimo povrniti zaupanje, ki so nam ga izkazali," želi s svojimi sodelavci, med katerimi prevladujejo rojaki, povrniti zaupanje, ki mu ga je zadala Uefa.

V finalu tako še zdaleč ne bo edini Slovenec. Po tekmi bo čutil posebno zadovoljstvo, ko mu bo spominsko medaljo podelil prvi mož evropskega nogometa, katerega pozna zelo dobro. To je njegov rojak Aleksander Čeferin, tudi nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije, ki bo tako po letu 2019, ko je v Madridu po finalu med Liverpoolom in Tottenhamom (2:0) čestital Damirju Skomini, spremljal na delu še drugega Slovenca. Kdo bi si mislil, da je Slovenija sploh edina država na svetu, ki se lahko v zadnjem desetletju pohvali s tem, da sta finale lige prvakov sodila kar dva njena predstavnika.

Slavko Vinčić, oče dveh otrok in podjetnik iz Maribora, je postal mednarodni sodnik leta 2010. Foto: www.alesfevzer.com

Kolikšen pa bo zaslužek najboljšega slovenskega nogometnega sodnika v finalu lige prvakov? Španska Marca se je pred dnevi razpisala o tem, kako bo Mariborčan prejel 10 tisoč evrov, njegova pomočnika bosta bogatejša za tri, sodnik VAR pa štiri tisoč evrov. Za primerjavo, Damir Skomina je pred petimi leti za sojenje finalne tekme lige prvakov v Madridu prejel 7.300 evrov.

Pred finalom je osvežil znanje o Borussii in Realu

Vinčić je letos že sodil Borussii Dortmund. Madridskemu Realu bo danes sodil prvič. Foto: Guliverimage Kako pa se bo pripravil na finale med Realom in Borussio Dortmund, kateri je spomladi že sodil, in to ravno na povratni četrtfinalni tekmi, ko so rumeno-črni v atraktivnem srečanju izločili Oblakov Atletico (4:2)? "Finale predstavlja nekaj velikega, a se bom nanj pripravil tako kot na vsako tekmo. Dobro poznam ekipi, pred srečanjem pa bom še osvežil znanje in tako poskrbel, da bom v dvoboj vstopil čim bolje pripravljen. Najbolj je pomembno, da ostanemo zbrani, saj nas čaka pomembna naloga," se bo spopadel z najbolj odgovorno nalogo, saj bo finale lige prvakov, vrhunec klubske sezone 2023/24, spremljalo več milijard nogometnih navdušencev.

Po neljubem zapletu, ki se mu je primeril v začetku leta 2021 (afera z orožjem in drogo, ko je prišlo do aretacije velikega števila ljudi na razvpiti zabavi v Bosni in Hercegovini,. op. p.) in je odmeval tudi v tujini, takrat se je ob nepravem času znašel na nepravem mestu z nepravimi ljudmi ter bil nato zaslišan kot priča, so se mu v sodniški karieri dogajale bistveno bolj prijetne stvari.

Slavko Vinčić je v tej sezoni sodil na 23 tekmah. Največkrat je bil prisoten na slovenskih zelenicah, petkrat pa je sodil dvoboje lige prvakov, na katerih je pokazal 19 rumenih kartonov. Nikdar ni pokazal na belo točko, nobenega igralca ni tudi poslal predčasno v slačilnico. Realu bo sodil prvič v karieri. Foto: Guliverimage

V tej sezoni je sodil na petih tekmah lige prvakov. Tudi dveh v izločilnem delu. Nemcem je prinesel veliko sreče, tako da tisti bolj vraževerni navijači rumeno-črnih pričakujejo, da se bo niz nadaljeval tudi v Londonu. Bayern je tako na povratni tekmi osmine finala, ki jo je sodil Vinčić, premagal Lazio s 3:0, Borussia pa na povratni tekmi četrtfinala Oblakov Atletico s 4:2.

Zvečer ga čaka največji izziv kariere, znak za začetek špansko-nemškega spektakla bo v Londonu dal natanko ob 21. uri.