Luka Dončić v iskanju pomoči

Nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallas Mavericks Kristaps Porzingis, ki z epizodo v Teksasu ni bil zadovoljen, je bil na četrtkovi prvi tekmi nerešljiva uganka za svoj nekdanji klub in se po desetih tekmah premora zaradi poškodbe oziroma prvič po 29. aprilu vrnil na najboljši možen način. Takoj ko je v igro v prvi četrtini vstopil Porzingis, se je za Mavse vse obrnilo na slabše. Poleg njegovih sposobnosti v napadu ter spretnega dela pri blokiranju in v obrambi se je zdelo, da je Porzingis tukaj in tam oziroma povsod na igrišču.

Latvijski košarkar je to sezono v dresu Boston Celtics doživel novo košarkarsko pomlad. Kljub nekaterim težavam s poškodbami je pri 28. letih našel sredino, v kateri se počuti kot riba v vodi. "Mislim, da je bil Kristaps za nas odličen skozi vso sezono," je po tekmi dejal Jaylen Brown. "Mislim, da je velik razlog, zakaj smo bili najboljša ekipa v rednem delu sezone. In to, da se je vrnil in da igra na ravni, na kateri je bil že med sezono, je za nas tako pomembno, ker smo dobili še več širine, še enega košarkarja, vrednega spoštovanja. To samo odpira priložnost za vse druge," je še dodal Brown.

Kristaps Porzingis je bil na prvem obračunu nezaustavljiv. Foto: Guliverimage

Latvijec, ki je med letoma 2019 in 2022 nosil dres Dallasa, a zaradi poškodb zaigral le na 134 od skupno 209 tekem, je od odhoda iz Teksasa v svoji karieri storil velik korak naprej, ki jim je piko na i nadel na prvi tekmi finala. Porzingis je v 21 minutah dosegel 20 točk. Iz igre je v 13 poskusih zadel osem metov, vključno z 2/4 z območja za tri točke. Poleg tega je zbral še šest skokov in blokiral tri mete. Latvijski orjak je tako kot na drugi strani Dončić prvič igral v finalu lige NBA, bil pa je videti umirjen in pripravljen izkoristiti trenutek.

"Še enkrat moram pogledati tekmo, kaj se je zgodilo in podobno. Z mislimi sem bil ves čas samo v igri, to je najboljši občutek. Res sem se zabaval in upam, da bom imel še več takih trenutkov v prihodnje," je po koncu dejal Porzingis. Mavs na drugi strani vsekakor upajo, da je bila Porzingisova predstava v tej seriji bolj izjema kot pravilo. Če ne, bi bi bilo lahko to že usodno za Mavse, ki poskušajo osvojiti drugi naslov franšize v zgodovini lige NBA.

Dončić v iskanju pomoči

Pri zasedbi iz Teksasa vedo, da bo morala žoga na drugem obračunu veliko bolje krožiti, hkrati pa morajo povečati predvsem število asistenc, če želijo zmagati v tej seriji. Na prvi tekmi je imel Dallas le devet asistenc, kar je celo manj od povprečja Dončića, ki je v tej sezoni v povprečju zbral 9,8 asistence na tekmo.

Da bi zmagali v tej seriji, bodo morali košarkarji Mavericksov, ki na hrbtu dresa ne nosijo napisa Dončić, narediti veliko več. Medtem ko je celotna začetna peterka Celticsov dosegla po deset ali več točk, sta bila edina člana Mavsov, če ne upoštevamo Dončića (30 točk), ki sta dosegla dvomestno število točk, P.J. Washington (14 točk) in Kyrie Irving (12 točk). Dončić je s svojimi 30 točkami in 10 skoki postal prvi igralec po Timu Duncanu leta 1999, ki je na svoji prvi finalni tekmi lige NBA dosegel dvojni dvojček z vsaj 30 točkami.

Kyrie Irving upa na boljšo predstavo na drugi tekmi. Foto: Guliverimage

Vidno je bilo, da Mavericks na parketu ne uživajo. "O tem smo govorili že ob polčasu," je dejal trener Jason Kidd. "Pogovarjali smo se o tem, da v prvem polčasu enostavno nismo bili pravi, da se moramo zabavati in da bomo delali na igri. Časa je še dovolj. Veliko ljudi bo govorilo samo o tej eni tekmi, mi pa govorimo o seriji. Torej je širša slika nadaljevanje te serije. Biti moramo boljši, to vsi vemo," je še dodal Kidd. V ta namen morajo Mavericks popraviti nekaj stvari. In ni razloga, da bi dvomili v to, da jim bo uspelo. To so storili na drugi tekmi prvega kroga končnice z Los Angeles Clippers in drugem krogu z Oklahoma City, potem ko so izgubili prvo tekmo v obeh serijah, a tokrat se v Dallasu dobro zavedajo, da jih čaka še za stopnji ali dve zahtevnejši nasprotnik.

Kljub temu je cilj jasen, v glavah vseh pa je le nedeljska tekma. Na prvi obračun je povsem že pozabil tudi Dončić, ki je svoje soigralce pozval, naj se osredotočijo na to, kar je potrebno za odgovor na tekmi številka dve. "Samo osredotočite se na naslednjo tekmo," je dejal Dončić. "Enostavno nam ni uspelo. Vendar moramo iti tekmo za tekmo. Prva tekma je končana. Naredili bomo analizo, kaj smo naredili narobe, in se osredotočili le na naslednje srečanje."

