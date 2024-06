Slovenci še zadnjič pred prihodom v Stožice: Nismo garali, da bi te točke podarili #video

Liga narodov, 9. junij, Fukuoka in Ottawa

Sedem tekem, šest zmag in en poraz je izkupiček slovenskih odbojkarjev v letošnji ligi narodov. Potem ko so nanizali šest zmag, med njimi tudi zgodovinsko proti Braziliji, jih je v soboto kot prva premagala Japonska.

Poraz za utrujeno slovensko zasedbo točkovno še zdaleč ni alarmanten, saj še vedno trdno držijo virtualno vstopnico za olimpijske igre kot visok položaj v ligi narodov, v kateri bo osem najboljših ekip po rednem delu konec junija nastopilo še na zaključnem turnirju na Poljskem.

Gregor Ropret pred tekmo z Bolgarijo (vir: Odbojkarska zveza Slovenije):

Slovenci bodo zadnjo tekmo drugega turnirja v Fukuoki odigrali ob 12.20 proti Bolgariji, ki je na svetovni lestvici 13 mest za njimi, na 19. mestu. Vloga favorita je jasna, a Bolgari so v lanski ligi narodov že poskrbeli za presenečenje in medsebojni dvoboj dobili s 3:0.

Zmaga Slovencem prinaša največ 2,45 točke, poraz pa lahko odnese do 17,55 točke.

Foto: VolleyballWorld

"Zelo zelo pomembna tekma, treba se bo dobro spočiti in bolje pripraviti na tekmo. Ne bo lahko igrati tretji dan zapored. Vemo, da nam ta tekma lahko veliko odnese. Nismo garali na vseh teh tekmah, da bi jutri te točke z lahkoto podarili. Moramo biti boljši," je pred srečanjem za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Gregor Ropret.

Slovenci se bodo po današnjem dvoboju vrnili v domovino, med 18. in 23. junijem pa bodo zadnji turnir rednega dela lige narodov odigrali v domačih Stožicah, kjer se bodo merili s Kubanci, Argentinci, Italijani in Srbi.

Slovenci korakajo proti olimpijskim igram

Na voljo je še pet olimpijskih vozovnic. Foto: VolleyballWorld Pred letošnjo ligo narodov so si OI že zagotovili Francozi kot gostitelji, Nemci, Brazilci, Američani, Japonci, Poljaki in Kanadčani.

Na voljo je še pet olimpijskih vozovnic. Zagotovili si jih bodo tisti, ki bodo po rednem delu lige narodov, torej po tretjih turnirjih 23. junija, najviše na lestvici FIVB. Ena od preostalih petih vozovnic je rezervirana za najboljšo afriško reprezentanco, saj šteje tudi geografski dejavnik.

V najboljšem položaju za nastop na OI so trenutno Italijani (366,21 točke), ki so na lestvici FIVB drugi, sledijo jim šesti Slovenci s 332,59 točke. Na tretjem mestu med tistimi, ki se borijo za OI, so osmi Argentinci, sledijo Kubanci in Srbi, ki so trenutno na napačni strani lestvice in za Slovenci pet tekem pred koncem rednega dela zaostajajo 90 točk.

Stanje na svetovni lestvici