Drugi test Slovenci dobili po petih nizih

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je med pripravami v Turčiji odigrala pripravljalni tekmi proti domači reprezentanci. Na prvi tekmi so bili v nedeljo boljši gostitelji, v ponedeljek pa so Slovenci slavili s 3:2.

Selektor Fabio Soli je v Turčijo popeljal 15 odbojkarjev, podajalca Dejana Vinčića in Uroša Planinšiča, korektorja Tončka Šterna in Nika Mujanovića, srednje blokerje Jana Kozamernika, Saša Štalekarja, Janža Janeza Kržiča in Miho Finka, sprejemalce Tineta Urnauta, Roka Možiča, Žigo Šterna, Roka Bračka in Luko Marovta ter prosta igralca Janija Kovačiča in Grego Okrogliča.

Foto: TVF Na prvi tekmi so s 3:1 slavili domači, selektorja sta se v nedeljo dogovorila za vsaj štiri odigrane nize, prve tri so dobili Turki, zadnjega Slovenci.

V ponedeljek je o zmagovalcu odločal peti niz. Slovenci so na začetku prevzeli pobudo in z dobro igro v obrambi povedli s 3:1 in 5:2, v nadaljevanju pa povečali vodstvo na 7:3. Sledil je nalet nasprotnikov, ki so se z dobrim servisom približali na 6:7. Napake na slovenski strani so Turki kaznovali, izenačili in v nadaljevanju povedli z 8:7. Slovenci so najprej prišli do izenačenja na 10:10 ter vodstva, po bloku Bračka povedli z 12:10, domači so še prišli na 13:14, za končnih 15:13 in zmago Slovenije pa je bil zaslužen Žiga Štern.

"Imamo še veliko prostora za napredek. Moramo biti boljši na lahkih točkah in sprejemu. Vsak mladi igralec, ki vstopi v igro, doprinese nekaj ekipi. To me veseli in se že veselim prihajajočih treningov ter začetka lige narodov," je tekmo ocenil Kozamernik.

Odbojkarje že kmalu čaka prva prava preizkušnja. Tekmovalno sezono bodo začeli v Braziliji, kjer se bodo v Rio de Janeiru v ligi narodov uvodoma 12. junija pomerili z 12. reprezentanco sveta Kubo.