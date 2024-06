Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je pozdravil razpravo o vrnitvi mladinskih ruskih reprezentanc v mednarodna nogometna tekmovanja, saj bi to lahko pripomoglo k preseganju naraščajočega sovraštva. Poudaril je, da obžaluje nasilne geopolitične razmere pred evropskim prvenstvom.

Uefa in mednarodna zveza Fifa sta kmalu po začetku ruske invazije v Ukrajino februarja 2022 vsem ruskim ekipam prepovedali udeležbo na mednarodnih dogodkih. To stališče se ni spremenilo, predlogi Uefe iz septembra 2023, da bi se ruske mladinske ekipe ponovno sprejele kot nevtralne, pa se je ustavil po tem, ko je več kot deset nacionalnih zvez izjavilo, da proti njim ne bodo igrale.

A šestinpetdesetletni Aleksander Čeferin je v pogovoru za nemško tiskovno agencijo dpa dejal, da bi vrnitev mladinskih ekip lahko imela pozitivne učinke. "Otroci v Rusiji so vzgojeni pod propagando, da jih ne maramo, jih sovražimo, jih ne sprejemamo. V trenutku, ko bi prišli v Nemčijo in bi jih objeli vrstniki iz Nemčije, Slovenije ali od koderkoli, bi razmišljali drugače. Trenutno celotne generacije vzgajajo v še večjem sovraštvu. Stanje v Evropi je zastrašujoče."

"Zakaj bi to vplivalo na otroke, ki v svoji državi sploh ne volijo," se je vprašal, a priznal, da za zdaj vrnitve vseeno ni mogoče izpeljati, saj so nekatere nacionalne zveze pod velikim vplivom ali pritiskom svojih vlad. Čeprav bodo ruski športniki na prihajajočih olimpijskih igrah v Parizu pod strogimi pogoji lahko tekmovali kot nevtralni športniki, je Čeferin dejal, da Uefa trenutno nima na mizi takšnih načrtov, tudi sicer za to ni pritiskov.

Čeferin: Razmere v svetu niso idealne

V petek se v Nemčiji začenja Euro 2024. Foto: Shutterstock V pogovoru se je dotaknil tudi bližnjega evropskega prvenstva v Nemčiji, kjer ne vidi konkretnih varnostnih groženj, čeprav je zaskrbljen zaradi geopolitičnih razmer na splošno. "Nimamo nobenih konkretnih varnostnih vprašanj. A zame so to vprašanje geopolitične razmere v svetu. Vedno več je nasilja, vedno več agresije. Razmere v svetu niso idealne," pravi Čeferin. "Z nemškimi organi dobro sodelujemo. V Berlinu sem obiskal ministrico za notranje zadeve Nancy Faeser, s katero sva se že nekajkrat pogovarjala. Vsi dobro sodelujemo."

Faeser je sicer minuli konec tedna dejala, da bo 22.000 policistov vsak dan na delu zgolj zaradi EP in dodala obiskovalcem, naj se udeležijo prvenstva in v njem uživajo, s čimer se je strinjal tudi Čeferin. "Nogomet je ena redkih stvari, ki še vedno združuje ljudi. Resnično mislim, da bi to lahko bil festival prijateljstva."