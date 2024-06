"Fantje bomo na polno uživali," je Timi Max Elšnik vzhičen, ko odšteva ure do začetka največjega dvoboja, na katerem je kdajkoli nastopil. Da ga čaka nekaj posebnega, je dokončno spoznal v soboto, ko je prvič videl slačilnico na stadionu v Stuttgartu, nato pa okusil še igrišče, na katerem ga bo danes spremljala vsa Evropa. Euro predstavlja vendarle nekaj posebnega. Največ, kar predstavlja evropski nogomet.

Tako je prepeval Timi Max Elšnik Zdravljico pred začetkom lanskoletnega dvoboja z Dansko v Ljubljani. Takrat je med vratnicama Slovenije stal njegov klubski soigralec Matevž Vidovšek, danes pa bo kapetan Jan Oblak. Foto: www.alesfevzer.com

"To so trenutki, ki se zgodijo redko v karieri. Če sploh. To mi še toliko bolj pomeni, ker gre za državni dres. Slovenija je na to čakala predolgo. Veliko ljudi bo prišlo v Stuttgart zaradi nas. Na Euru nastopajo le največje reprezentance v Evropi. Mi smo z njimi," kapetan Olimpije, ki je v 1. SNL vajen igrati pred majhnim številom gledalcev, komaj čaka današnji spektakel, ki ga bo v živo na modernem stadionu v Stuttgartu spremljalo več kot 50 tisoč gledalcev. Med njimi jih bo najmanj 10 tisoč iz Slovenije, tako da se obeta nepozabna kulisa, ki bo srca nogometašev ogrela še z dodatnim ponosom.

Priložnosti si bo ustvarila tudi Slovenija

Kapetana Olimpija čakajo poleti velike spremembe, saj namerava po koncu Eura izbrati novega delodajalca in zapustili ljubljanski klub. Z dobrimi predstavami na Euru bi si lahko tako še povzdignil vrednost. Foto: www.alesfevzer.com Elšnik priznava, v čem bo danes najbolj užival. "Ko se poje himna in jo poje veliko število Slovencev, je to prelepo slišati. Tisto minuto in pol ti stojijo kocine pokonci. Da ti pravi adrenalin, v tem je najlepše uživati," je poln čustev 26-letni Štajerec z zeleno-belim srcem, ki bo podobno kot Žan Karničnik ponesel danes v svet tudi sporočilno vrednost o tem, kako nekaj v nogometnem smislu velja tudi 1. SNL.

Čeprav je Danska favorit, pa Elšnik v skladu z nepredvidljivostjo nogometa pričakuje, da bi se lahko dvoboj v Stuttgartu končal tudi drugače kot pa z zmago Skandinavcev. "Danska ima izjemno kakovost in širok kader, v katerem je kar nekaj igralcev, ki lahko tekmo obrnejo na glavo. A priložnosti si bomo ustvarili tudi mi. Imamo spredaj fante, ki so v izjemni formi. Motivov na takšnem srečanju ne more manjkati, tako da pričakujem dobro tekmo," je prepričan, da bo Slovenija danes širnemu svetu pokazala, zakaj velja za športni fenomen. In zakaj je bila tako uspešna v kvalifikacijah.

Velik uspeh za tako majhno državo

Čeprav ima tako malo prebivalcev, v tem pogledu je najmanjša udeleženka Eura 2024, se lahko pohvali s številnimi športnimi zvezdniki svetovnega kova. O tem je Elšnika dan pred srečanjem na novinarski konferenci povprašala predstavnica sedme sile iz Nemčije.

Slovenska nogometna reprezentanca prihaja iz najmanjše države med udeleženkami letošnjega Eura. Foto: www.alesfevzer.com

"Kar se tiče športnih uspehov, je bil nogomet v Sloveniji malce v ozadju, zdaj pa je spet zraven. Tudi pri nas se vidi, da je nogomet šport št. 1. Ko prejemaš vsa sporočila, vidiš, kaj to pomeni navijačem. Prvenstvo je dostopno veliki množici, za državo, ki ima le dva milijona prebivalcev, je to velik uspeh. Že zdaj so ponosni na nas, a se ne mislimo tukaj ustaviti," napoveduje boj za tisto, kar ni slovenski reprezentanci na velikih tekmovanjih (EP 2000, SP 2002 in SP 2010) še nikdar uspelo. To pa je napredovanje v izločilni del.

Bi se lahko torej letos v Nemčiji pisala zgodovina slovenskega nogometa? Del odgovora bo znan že danes malce pred 20. uro, ko bo švicarski sodnik Sandro Schärer označil konec srečanja med Slovenijo in Dansko.