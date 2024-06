Več kot 40 vozil Emil Frey avtocentra spremlja kolesarsko dirko Po Sloveniji

Jožko Tomšič, generalni direktor skupine Emil Frey v Sloveniji: "V letošnjem jubilejnem letu v dirko vstopamo pod okriljem podjetja Emil Frey Avtocenter, ki bo z več kot 40 vozili zagotovil varen in zanesljiv prevoz organizacijskega osebja, sodnikov in spremljevalcev. Gre za zahtevno, kar 834 kilometrov dolgo dirko, v kateri niso na preizkusu le kolesarji, temveč so pod izjemno obremenitvijo tudi vozila, ki spremljajo dirko. Kot mobilni partner dirke smo pri izboru vozil upoštevali praktične potrebe in specifične zahteve organizatorjev ter zagotovili, da so vsa vozila skrbno pripravljena za varno in učinkovito podporo tej prestižni kolesarski dirki. Skupina Emil Frey ni le sinonim za kakovostne avtomobile in odlične storitve, temveč tudi za predanost družbi in športu. Verjamemo v moč športa, verjamemo da šport združuje ljudi in ustvarja pozitivne spremembe, tovrstne športne prireditve pa so zagotovo odlična priložnost za spodbujanje zdravega načina življenja in krepitev tekmovalnega duha, ki ga lahko seveda potem prenesemo v vse vidike našega življenja."

Pokroviteljstvo kolesarskega kluba Adria Mobil je odraz družbene odgovornosti skupine Emil Frey. Kot eden izmed vodilnih avtomobilskih trgovcev v Sloveniji razumejo svoj vpliv na družbo, gospodarstvo in okolje, zato se zavezujejo podpori lokalne skupnosti in spodbujanju pozitivnih družbenih sprememb ter vrednot, ki prispevajo k odgovornejšemu in bolj povezanemu okolju. Njihovo sodelovanje na kolesarski dirki Po Sloveniji in podpora Kolesarskemu klubu Adria Mobil pa sta odličen primer, kako lahko podjetja združijo moči z lokalnimi organizacijami in prispevajo k večji prepoznavnosti športa ter spodbujanju zdravega načina življenja.

