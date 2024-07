"Skušam se nalezi bolezni dobrih nog," je slovenski kolesar Luka Mezgec zapisal na Instagramu, zraven pa objavil fotografijo, na kateri vozi tik za Tadejem Pogačarjem, ki po petih etapah prepričljivo vodi na Dirki po Franciji, in Primožem Rogličem, ki je v skupnem seštevku Toura z minuto in 14 sekundami zaostanka trenutno peti.

Na njegov šaljiv zapis se je odzvala tudi Urška Žigart, kolesarka istega kluba kot Mezgec (Jayco AlUla) in Pogačarjeva zaročenka, ki je prav tako hudomušno priznala: "Nešteto ur za eno od teh dveh riti … pa sem še vedno skoraj 200 vatov zadaj."

Bolezen je očitno med Slovenci bolj pogosta

Eden od Mezgečevih sledilcev je zapisal, da je bolezen dobrih nog očitno pogosta med Slovenci, drugi pa, da na fotografiji ta moder (se pravi Roglič) kaže rumenemu (se pravi Pogačarju), kje imajo dobre rogljičke.

Luka Mezgec (Jayco AlUla) na Touru opravlja vlogo sprinterskega pomočnika Dylanu Groenewegnu in ne dirka na svoj rezultat. Na Touru sta še dva Slovenca, in sicer Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike).

Danes bo na Dirki po Franciji na sporedu še ena ravninska etapa od Macona do Dijona (163,5 km). V njej bo le en klanec četrte kategorije, še ta po vsega desetih kilometrih trase. Nova priložnost za Marka Cavendisha (Astana), ki je včeraj dosegel rekordno 35. etapno zmago na Touru?

